Saudi Pro League telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, menyusul investasi besar klub dan masuknya banyak bintang sepakbola global. Kini, kompetisi ini menyandang status sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.
Tidak mengherankan, jumlah penonton pun meningkat sebagai dampaknya. Lebih dari 2,5 juta penggemar menghadiri pertandingan SPL musim lalu, yang berarti 1,3 juta lebih banyak dibanding satu dekade lalu.
Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.
Pertandingan Saudi Pro League mendatang
Berikut ini adalah deretan laga paling menonjol dan paling diminati dari pekan-pekan awal musim, yaitu pertandingan yang melibatkan empat klub besar SPL, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang kemungkinan besar paling diburu tiketnya oleh para penggemar. Waktu kick-off di bawah ini adalah jadwal awal sebagaimana dijadwalkan dan dipublikasikan oleh sumber pelacak jadwal; SPL mengonfirmasi waktu kick-off final serta setiap perubahan terkait siaran sekitar dua hingga tiga pekan sebelum setiap matchweek, jadi selalu periksa kembali waktu pastinya di spl.com.sa atau penyedia tiket Anda sebelum berangkat.
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23.00
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23.00
|Al-Awwal Park
|Tiket
|Kam 20 Agu 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Ahli vs Abha
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sel 1 Sep 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23.00
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
Daftar jadwal lengkap matchweek 1-6 (13 Agu - 9 Sep 2026)
Berikut adalah seluruh pertandingan yang saat ini dijadwalkan sepanjang enam matchweek pembuka musim, mencakup semua 18 klub. Tanggal dan venue sudah terkonfirmasi dengan baik; waktu kick-off masih bersifat sementara dan bisa berubah saat jadwal siaran difinalisasi mendekati hari pertandingan, jadi anggap ini sebagai panduan perencanaan, bukan keputusan final. Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli terkadang menggelar laga di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih lama di Jeddah selain kandang utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue tercantum untuk klub yang sama. Kami akan terus menambahkan matchweek berikutnya seiring SPL mengonfirmasi waktu kick-off mendekati setiap putaran.
Matchweek 1
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Abha vs Al Hazem
|21.15
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Al Shabab vs Al Qadsiah
|23.00
|SHG Arena
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Neom SC vs Al Fayha
|21.50
|King Khalid Sports City
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Al Ettifaq vs Al Riyadh
|23.00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23.00
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Taawoun vs Al Khaleej
|21.15
|Al Taawoun Club Stadium
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23.00
|Al-Awwal Park
|Tiket
Matchweek 2
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 20 Agu 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Hazem vs Diriyah Club
|21.15
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Faisaly vs Neom SC
|23.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Fateh vs Al Ettifaq
|20.45
|Maydan Tamweel Al Oula
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Kholood vs Al Taawoun
|21.10
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Ahli vs Abha
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Khaleej vs Al Shabab
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
Matchweek 3
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Sen 24 Agu 2026
|Neom SC vs Al Qadsiah
|21.40
|King Khalid Sports City
|Tiket
|Sen 24 Agu 2026
|Al Ittihad vs Al Hazem
|23.00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Abha vs Al Khaleej
|21.05
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Al Taawoun vs Al Fayha
|21.10
|Al Taawoun Club Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Al Ettifaq vs Al Nassr
|23.00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Al Shabab vs Al Riyadh
|23.00
|SHG Arena
|Tiket
|Rab 26 Agu 2026
|Al Faisaly vs Al Fateh
|21.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Rab 26 Agu 2026
|Diriyah Club vs Al Kholood
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Sel 1 Sep 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23.00
|Kingdom Arena
|Tiket
Matchweek 4
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Riyadh vs Neom SC
|20.50
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Fayha vs Abha
|21.00
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Khaleej vs Al Hilal
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Nassr vs Al Taawoun
|23.00
|Al-Awwal Park
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Al Kholood vs Al Ahli
|21.05
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Al Ettifaq vs Diriyah Club
|23.00
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Al Fateh vs Al Ittihad
|23.00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Tiket
|Min 30 Agu 2026
|Al Hazem vs Al Shabab
|21.05
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Min 30 Agu 2026
|Al Qadsiah vs Al Faisaly
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
Matchweek 5
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 3 Sep 2026
|Al Fayha vs Al Kholood
|20.55
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Kam 3 Sep 2026
|Neom SC vs Al Khaleej
|21.30
|King Khalid Sports City
|Tiket
|Kam 3 Sep 2026
|Diriyah Club vs Al Qadsiah
|23.00
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 4 Sep 2026
|Abha vs Al Ettifaq
|21.00
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Tiket
|Jum 4 Sep 2026
|Al Ahli vs Al Riyadh
|23.00
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Tiket
|Jum 4 Sep 2026
|Al Shabab vs Al Hilal
|23.00
|SHG Arena
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Faisaly vs Al Hazem
|20.50
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Taawoun vs Al Fateh
|20.55
|Al Taawoun Club Stadium
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
Matchweek 6
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Sen 7 Sep 2026
|Al Khaleej vs Al Riyadh
|20.30
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Sen 7 Sep 2026
|Al Hilal vs Neom SC
|23.00
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Ettifaq vs Al Faisaly
|20.30
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Hazem vs Al Taawoun
|20.55
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Ittihad vs Al Fayha
|23.00
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Qadsiah vs Al Ahli
|23.00
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Rab 9 Sep 2026
|Al Kholood vs Al Shabab
|20.55
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Rab 9 Sep 2026
|Al Fateh vs Diriyah Club
|23.00
|Maydan Tamweel Al Oula
|Tiket
|Rab 9 Sep 2026
|Al Nassr vs Abha
|23.00
|Al-Awwal Park
|Tiket
Cara membeli tiket Saudi Pro League
Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.
Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu agar bertepatan dengan akhir pekan Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.
Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket di saat-saat terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan peritel sekunder Ticombo, dengan tiket mulai dari SAR17.
Berapa harga tiket Saudi Pro League?
Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League seharga SAR50-100, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga pecinta sepakbola.
Namun, laga-laga besar, terutama yang melibatkan tim ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, memiliki harga lebih mahal, khususnya di area pandang utama.
Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di Ticombo. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.
Saudi Pro League 2026/27 - Tim dan venue
|Klub
|Stadion (lokasi)
|Kapasitas
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60.342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60.342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riyadh)
|26.090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riyadh)
|25.000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12.924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riyadh)
|13.537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18.063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12.000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11.851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5.624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20.000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18.063
Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?
Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari era 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Jika menilik kembali ke masa-masa awal itu, sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi. Namun, sejak divisi tertinggi tersebut berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 diraih Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.
Kesuksesan tak terelakkan melahirkan popularitas dan karena itu tidak mengherankan jika tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, mencatat jumlah penonton tertinggi di liga. Faktanya, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang bermain di Timur Tengah.
Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah rekrutan paling menonjol sepanjang masa di SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena CR7 sebelumnya telah menolak kepindahan ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain level atas dari liga-liga Eropa untuk bergabung ke Saudi Pro League.
Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini berbasis di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tidak mengherankan jika permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.
Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, dengan tegas mampu mempertahankan level mereka selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka bermain secara langsung, terutama ketika mereka memiliki deretan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.
Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga mengambil jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.