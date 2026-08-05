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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
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Cara membeli tiket Saudi Pro League 2026/27: harga, jadwal pertandingan, tim, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal

Begini cara Anda memesan tiket untuk menyaksikan aksi pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema

Saudi Pro League telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, menyusul investasi besar klub dan masuknya banyak bintang sepakbola global. Kini, kompetisi ini menyandang status sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.

Tidak mengherankan, jumlah penonton pun meningkat sebagai dampaknya. Lebih dari 2,5 juta penggemar menghadiri pertandingan SPL musim lalu, yang berarti 1,3 juta lebih banyak dibanding satu dekade lalu.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

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Pertandingan Saudi Pro League mendatang

Berikut ini adalah deretan laga paling menonjol dan paling diminati dari pekan-pekan awal musim, yaitu pertandingan yang melibatkan empat klub besar SPL, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang kemungkinan besar paling diburu tiketnya oleh para penggemar. Waktu kick-off di bawah ini adalah jadwal awal sebagaimana dijadwalkan dan dipublikasikan oleh sumber pelacak jadwal; SPL mengonfirmasi waktu kick-off final serta setiap perubahan terkait siaran sekitar dua hingga tiga pekan sebelum setiap matchweek, jadi selalu periksa kembali waktu pastinya di spl.com.sa atau penyedia tiket Anda sebelum berangkat.

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 13 Agu 2026Diriyah Club vs Al Ahli23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 14 Agu 2026Al Hilal vs Al Faisaly23.00Kingdom ArenaTiket
Sab 15 Agu 2026Al Ittihad vs Al Kholood23.00Alinma StadiumTiket
Sab 15 Agu 2026Al Nassr vs Al Fateh23.00Al-Awwal ParkTiket
Kam 20 Agu 2026Al Fayha vs Al Hilal23.00Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Riyadh vs Al Nassr21.00Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Ahli vs Abha23.00Alinma StadiumTiket
Sel 1 Sep 2026Al Hilal vs Al Ahli23.00Kingdom ArenaTiket
Sab 5 Sep 2026Al Ittihad vs Al Nassr23.00Alinma StadiumTiket

Daftar jadwal lengkap matchweek 1-6 (13 Agu - 9 Sep 2026)

Berikut adalah seluruh pertandingan yang saat ini dijadwalkan sepanjang enam matchweek pembuka musim, mencakup semua 18 klub. Tanggal dan venue sudah terkonfirmasi dengan baik; waktu kick-off masih bersifat sementara dan bisa berubah saat jadwal siaran difinalisasi mendekati hari pertandingan, jadi anggap ini sebagai panduan perencanaan, bukan keputusan final. Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli terkadang menggelar laga di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih lama di Jeddah selain kandang utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue tercantum untuk klub yang sama. Kami akan terus menambahkan matchweek berikutnya seiring SPL mengonfirmasi waktu kick-off mendekati setiap putaran.

Matchweek 1

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 13 Agu 2026Abha vs Al Hazem21.15Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumTiket
Kam 13 Agu 2026Diriyah Club vs Al Ahli23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Kam 13 Agu 2026Al Shabab vs Al Qadsiah23.00SHG ArenaTiket
Jum 14 Agu 2026Neom SC vs Al Fayha21.50King Khalid Sports CityTiket
Jum 14 Agu 2026Al Ettifaq vs Al Riyadh23.00Al Ettifaq Club StadiumTiket
Jum 14 Agu 2026Al Hilal vs Al Faisaly23.00Kingdom ArenaTiket
Sab 15 Agu 2026Al Taawoun vs Al Khaleej21.15Al Taawoun Club StadiumTiket
Sab 15 Agu 2026Al Ittihad vs Al Kholood23.00Alinma StadiumTiket
Sab 15 Agu 2026Al Nassr vs Al Fateh23.00Al-Awwal ParkTiket

Matchweek 2

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 20 Agu 2026Al Fayha vs Al Hilal23.00Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Riyadh vs Al Nassr21.00Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Hazem vs Diriyah Club21.15Al Hazem Club StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Qadsiah vs Al Ittihad23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Faisaly vs Neom SC23.00Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Fateh vs Al Ettifaq20.45Maydan Tamweel Al OulaTiket
Sab 22 Agu 2026Al Kholood vs Al Taawoun21.10Al Hazem Club StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Ahli vs Abha23.00Alinma StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Khaleej vs Al Shabab23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket

Matchweek 3

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Sen 24 Agu 2026Neom SC vs Al Qadsiah21.40King Khalid Sports CityTiket
Sen 24 Agu 2026Al Ittihad vs Al Hazem23.00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Abha vs Al Khaleej21.05Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Al Taawoun vs Al Fayha21.10Al Taawoun Club StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Al Ettifaq vs Al Nassr23.00Al Ettifaq Club StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Al Shabab vs Al Riyadh23.00SHG ArenaTiket
Rab 26 Agu 2026Al Faisaly vs Al Fateh21.00Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Rab 26 Agu 2026Diriyah Club vs Al Kholood23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Sel 1 Sep 2026Al Hilal vs Al Ahli23.00Kingdom ArenaTiket

Matchweek 4

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Jum 28 Agu 2026Al Riyadh vs Neom SC20.50Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 28 Agu 2026Al Fayha vs Abha21.00Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Jum 28 Agu 2026Al Khaleej vs Al Hilal23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Jum 28 Agu 2026Al Nassr vs Al Taawoun23.00Al-Awwal ParkTiket
Sab 29 Agu 2026Al Kholood vs Al Ahli21.05Al Hazem Club StadiumTiket
Sab 29 Agu 2026Al Ettifaq vs Diriyah Club23.00Al Ettifaq Club StadiumTiket
Sab 29 Agu 2026Al Fateh vs Al Ittihad23.00Maydan Tamweel Al OulaTiket
Min 30 Agu 2026Al Hazem vs Al Shabab21.05Al Hazem Club StadiumTiket
Min 30 Agu 2026Al Qadsiah vs Al Faisaly23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket

Matchweek 5

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 3 Sep 2026Al Fayha vs Al Kholood20.55Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Kam 3 Sep 2026Neom SC vs Al Khaleej21.30King Khalid Sports CityTiket
Kam 3 Sep 2026Diriyah Club vs Al Qadsiah23.00Prince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 4 Sep 2026Abha vs Al Ettifaq21.00Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumTiket
Jum 4 Sep 2026Al Ahli vs Al Riyadh23.00Prince Abdullah Al-Faisal StadiumTiket
Jum 4 Sep 2026Al Shabab vs Al Hilal23.00SHG ArenaTiket
Sab 5 Sep 2026Al Faisaly vs Al Hazem20.50Al Majma'a Sport City StadiumTiket
Sab 5 Sep 2026Al Taawoun vs Al Fateh20.55Al Taawoun Club StadiumTiket
Sab 5 Sep 2026Al Ittihad vs Al Nassr23.00Alinma StadiumTiket

Matchweek 6

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Sen 7 Sep 2026Al Khaleej vs Al Riyadh20.30Prince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Sen 7 Sep 2026Al Hilal vs Neom SC23.00Kingdom ArenaTiket
Sel 8 Sep 2026Al Ettifaq vs Al Faisaly20.30Al Ettifaq Club StadiumTiket
Sel 8 Sep 2026Al Hazem vs Al Taawoun20.55Al Hazem Club StadiumTiket
Sel 8 Sep 2026Al Ittihad vs Al Fayha23.00Alinma StadiumTiket
Sel 8 Sep 2026Al Qadsiah vs Al Ahli23.00Prince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Rab 9 Sep 2026Al Kholood vs Al Shabab20.55Al Hazem Club StadiumTiket
Rab 9 Sep 2026Al Fateh vs Diriyah Club23.00Maydan Tamweel Al OulaTiket
Rab 9 Sep 2026Al Nassr vs Abha23.00Al-Awwal ParkTiket

Cara membeli tiket Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu agar bertepatan dengan akhir pekan Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket di saat-saat terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan peritel sekunder Ticombo, dengan tiket mulai dari SAR17.

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Berapa harga tiket Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League seharga SAR50-100, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga pecinta sepakbola.

Namun, laga-laga besar, terutama yang melibatkan tim ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, memiliki harga lebih mahal, khususnya di area pandang utama.

Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di Ticombo. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.

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Saudi Pro League 2026/27 - Tim dan venue

KlubStadion (lokasi)Kapasitas
Al-Ittihad ClubAlinma Stadium (Jeddah)60.342
Al-Ahli SFCAlinma Stadium (Jeddah)60.342
Al-Khaleej FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyadh)26.090
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riyadh)25.000
Al-Ettifaq FCAl Ettifaq Club Stadium (Dammam)12.924
Al-Shabab FCSHG Arena (Riyadh)13.537
Al-Riyadh SCPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18.063
Al-Qadsiah FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
NEOM SCKing Khalid Sports City (Tabuk)12.000
Al-Fateh SCMaydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)11.851
Al-Taawoun FCAl Taawoun Club Stadium (Buraydah)5.624
Al-Hazem SCAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Kholood ClubAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Fayha FCAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Abha ClubPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)20.000
Al-Faisaly ClubAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Al-Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18.063

Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?

Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari era 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Jika menilik kembali ke masa-masa awal itu, sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi. Namun, sejak divisi tertinggi tersebut berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 diraih Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.

Kesuksesan tak terelakkan melahirkan popularitas dan karena itu tidak mengherankan jika tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, mencatat jumlah penonton tertinggi di liga. Faktanya, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang bermain di Timur Tengah.

Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah rekrutan paling menonjol sepanjang masa di SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena CR7 sebelumnya telah menolak kepindahan ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain level atas dari liga-liga Eropa untuk bergabung ke Saudi Pro League.

Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini berbasis di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tidak mengherankan jika permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, dengan tegas mampu mempertahankan level mereka selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka bermain secara langsung, terutama ketika mereka memiliki deretan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.

Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga mengambil jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.

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