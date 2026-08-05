Saudi Pro League telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, menyusul investasi besar klub dan masuknya banyak bintang sepakbola global. Kini, kompetisi ini menyandang status sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.

Tidak mengherankan, jumlah penonton pun meningkat sebagai dampaknya. Lebih dari 2,5 juta penggemar menghadiri pertandingan SPL musim lalu, yang berarti 1,3 juta lebih banyak dibanding satu dekade lalu.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

Pertandingan Saudi Pro League mendatang

Berikut ini adalah deretan laga paling menonjol dan paling diminati dari pekan-pekan awal musim, yaitu pertandingan yang melibatkan empat klub besar SPL, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang kemungkinan besar paling diburu tiketnya oleh para penggemar. Waktu kick-off di bawah ini adalah jadwal awal sebagaimana dijadwalkan dan dipublikasikan oleh sumber pelacak jadwal; SPL mengonfirmasi waktu kick-off final serta setiap perubahan terkait siaran sekitar dua hingga tiga pekan sebelum setiap matchweek, jadi selalu periksa kembali waktu pastinya di spl.com.sa atau penyedia tiket Anda sebelum berangkat.

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 13 Agu 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 14 Agu 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 23.00 Kingdom Arena Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 23.00 Alinma Stadium Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Nassr vs Al Fateh 23.00 Al-Awwal Park Tiket Kam 20 Agu 2026 Al Fayha vs Al Hilal 23.00 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 21.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Ahli vs Abha 23.00 Alinma Stadium Tiket Sel 1 Sep 2026 Al Hilal vs Al Ahli 23.00 Kingdom Arena Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23.00 Alinma Stadium Tiket

Daftar jadwal lengkap matchweek 1-6 (13 Agu - 9 Sep 2026)

Berikut adalah seluruh pertandingan yang saat ini dijadwalkan sepanjang enam matchweek pembuka musim, mencakup semua 18 klub. Tanggal dan venue sudah terkonfirmasi dengan baik; waktu kick-off masih bersifat sementara dan bisa berubah saat jadwal siaran difinalisasi mendekati hari pertandingan, jadi anggap ini sebagai panduan perencanaan, bukan keputusan final. Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli terkadang menggelar laga di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih lama di Jeddah selain kandang utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue tercantum untuk klub yang sama. Kami akan terus menambahkan matchweek berikutnya seiring SPL mengonfirmasi waktu kick-off mendekati setiap putaran.

Matchweek 1

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 13 Agu 2026 Abha vs Al Hazem 21.15 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Tiket Kam 13 Agu 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Kam 13 Agu 2026 Al Shabab vs Al Qadsiah 23.00 SHG Arena Tiket Jum 14 Agu 2026 Neom SC vs Al Fayha 21.50 King Khalid Sports City Tiket Jum 14 Agu 2026 Al Ettifaq vs Al Riyadh 23.00 Al Ettifaq Club Stadium Tiket Jum 14 Agu 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 23.00 Kingdom Arena Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Taawoun vs Al Khaleej 21.15 Al Taawoun Club Stadium Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 23.00 Alinma Stadium Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Nassr vs Al Fateh 23.00 Al-Awwal Park Tiket

Matchweek 2

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 20 Agu 2026 Al Fayha vs Al Hilal 23.00 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 21.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Hazem vs Diriyah Club 21.15 Al Hazem Club Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Qadsiah vs Al Ittihad 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Faisaly vs Neom SC 23.00 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Fateh vs Al Ettifaq 20.45 Maydan Tamweel Al Oula Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Kholood vs Al Taawoun 21.10 Al Hazem Club Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Ahli vs Abha 23.00 Alinma Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Khaleej vs Al Shabab 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket

Matchweek 3

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Sen 24 Agu 2026 Neom SC vs Al Qadsiah 21.40 King Khalid Sports City Tiket Sen 24 Agu 2026 Al Ittihad vs Al Hazem 23.00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Abha vs Al Khaleej 21.05 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Al Taawoun vs Al Fayha 21.10 Al Taawoun Club Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Al Ettifaq vs Al Nassr 23.00 Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Al Shabab vs Al Riyadh 23.00 SHG Arena Tiket Rab 26 Agu 2026 Al Faisaly vs Al Fateh 21.00 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Rab 26 Agu 2026 Diriyah Club vs Al Kholood 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Sel 1 Sep 2026 Al Hilal vs Al Ahli 23.00 Kingdom Arena Tiket

Matchweek 4

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Riyadh vs Neom SC 20.50 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Fayha vs Abha 21.00 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Khaleej vs Al Hilal 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Nassr vs Al Taawoun 23.00 Al-Awwal Park Tiket Sab 29 Agu 2026 Al Kholood vs Al Ahli 21.05 Al Hazem Club Stadium Tiket Sab 29 Agu 2026 Al Ettifaq vs Diriyah Club 23.00 Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sab 29 Agu 2026 Al Fateh vs Al Ittihad 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Tiket Min 30 Agu 2026 Al Hazem vs Al Shabab 21.05 Al Hazem Club Stadium Tiket Min 30 Agu 2026 Al Qadsiah vs Al Faisaly 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket

Matchweek 5

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 3 Sep 2026 Al Fayha vs Al Kholood 20.55 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Kam 3 Sep 2026 Neom SC vs Al Khaleej 21.30 King Khalid Sports City Tiket Kam 3 Sep 2026 Diriyah Club vs Al Qadsiah 23.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 4 Sep 2026 Abha vs Al Ettifaq 21.00 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Tiket Jum 4 Sep 2026 Al Ahli vs Al Riyadh 23.00 Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Tiket Jum 4 Sep 2026 Al Shabab vs Al Hilal 23.00 SHG Arena Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Faisaly vs Al Hazem 20.50 Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Taawoun vs Al Fateh 20.55 Al Taawoun Club Stadium Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23.00 Alinma Stadium Tiket

Matchweek 6

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 Kingdom Arena Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 Al Hazem Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 Alinma Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 Al Hazem Club Stadium Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 Al-Awwal Park Tiket

Cara membeli tiket Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu agar bertepatan dengan akhir pekan Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket di saat-saat terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan peritel sekunder Ticombo, dengan tiket mulai dari SAR17.

Berapa harga tiket Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League seharga SAR50-100, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga pecinta sepakbola.

Namun, laga-laga besar, terutama yang melibatkan tim ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, memiliki harga lebih mahal, khususnya di area pandang utama.

Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di Ticombo. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.

Saudi Pro League 2026/27 - Tim dan venue

Klub Stadion (lokasi) Kapasitas Al-Ittihad Club Alinma Stadium (Jeddah) 60.342 Al-Ahli SFC Alinma Stadium (Jeddah) 60.342 Al-Khaleej FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyadh) 26.090 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyadh) 25.000 Al-Ettifaq FC Al Ettifaq Club Stadium (Dammam) 12.924 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyadh) 13.537 Al-Riyadh SC Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18.063 Al-Qadsiah FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 NEOM SC King Khalid Sports City (Tabuk) 12.000 Al-Fateh SC Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa) 11.851 Al-Taawoun FC Al Taawoun Club Stadium (Buraydah) 5.624 Al-Hazem SC Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Kholood Club Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Fayha FC Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Abha Club Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha) 20.000 Al-Faisaly Club Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Al-Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18.063

Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?

Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari era 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Jika menilik kembali ke masa-masa awal itu, sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi. Namun, sejak divisi tertinggi tersebut berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 diraih Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.

Kesuksesan tak terelakkan melahirkan popularitas dan karena itu tidak mengherankan jika tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, mencatat jumlah penonton tertinggi di liga. Faktanya, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang bermain di Timur Tengah.

Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah rekrutan paling menonjol sepanjang masa di SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena CR7 sebelumnya telah menolak kepindahan ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain level atas dari liga-liga Eropa untuk bergabung ke Saudi Pro League.

Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini berbasis di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tidak mengherankan jika permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, dengan tegas mampu mempertahankan level mereka selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka bermain secara langsung, terutama ketika mereka memiliki deretan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.

Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga mengambil jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.