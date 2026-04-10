Cara membeli tiket Piala Dunia Mesir 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Anda selalu bisa mengharapkan aksi spektakuler dari tim yang diperkuat pemain-pemain seperti Mo Salah, Trezeguet, dan Omar Marmoush, dan para penggemar Mesir berharap pemain-pemain lainnya juga akan bersinar di panggung dunia di Amerika Utara musim panas ini.

Tiket untuk menyaksikan The Pharaohs bertanding di Piala Dunia akan sulit didapat, tetapi jangan putus asa dulu. Simak cara mendapatkan tiket untuk pertandingan fase grup mereka di Seattle dan Vancouver.

Bisakah Mesir meraih kemenangan pertamanya di turnamen Piala Dunia musim panas ini? Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Mesir di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Mesir vs Belgia (12.00) Lumen Field (Seattle) Tiket Minggu, 21 Juni Mesir vs Selandia Baru (18.00) BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 26 Juni Mesir vs Iran (20.00) Lumen Field (Seattle) Tiket

Mesir menyesali penampilan mereka pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2018 (terakhir kali mereka lolos ke ajang sepak bola global tersebut). Meskipun mampu menahan Uruguay di Yekaterinburg, sundulan Jose Maria Gimenez di menit-menit akhir memastikan kemenangan bagi tim Amerika Selatan tersebut. The Pharaohs kemudian menderita kekalahan 3-1 dari tuan rumah, Rusia, dan tersingkir dari turnamen dengan hasil yang mengecewakan, kalah 2-1 dari Arab Saudi.

Tim asuhan Hossam Hassan bertolak ke Amerika Utara, bertekad untuk mencegah kekalahan kelima berturut-turut di turnamen Piala Dunia. Mereka akan memulai kampanye musim panas mereka melawan Belgia di Seattle. The Red Devils telah tampil mengecewakan di sejumlah turnamen kontinental dan global baru-baru ini, namun pada hari yang tepat, dengan deretan pemain berbakat mereka yang gemilang, mereka mampu mengalahkan tim mana pun, di mana pun.

Tim Firaun kemudian bertolak ke utara melintasi perbatasan menuju Kanada untuk laga kedua Grup G melawan Selandia Baru. Sama seperti Mesir, tim Kiwi ini tiba di Amerika Utara dengan harapan mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan mereka di turnamen Piala Dunia. Terakhir kali All Whites lolos ke Piala Dunia pada 2010, mereka bermain imbang di semua pertandingan grup sebelum tersingkir.

Mesir kembali ke Seattle, tempat mereka akan menutup jadwal fase grup melawan Iran. Tim Melli telah tersingkir di fase grup pada enam penampilan Piala Dunia sebelumnya. Mereka juga kebobolan enam gol dalam salah satu pertandingan fase grup di Qatar 2022, yang akan memberikan harapan bagi The Pharaohs.

Apa yang bisa diharapkan dari Mesir di Piala Dunia 2026?

Meskipun debut mereka di Piala Dunia sudah sejak tahun 1934, yang mengejutkan, ini akan menjadi penampilan keempat Mesir di turnamen global tersebut, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka belum pernah mencatatkan kemenangan.

Ini akan menjadi momen bersejarah untuk mengatakan bahwa Anda ada di sana menyaksikan Mesir memecahkan kutukan Piala Dunia mereka, dan hal itu bisa terjadi musim panas ini. Alasan lain untuk segera memesan kursi pertandingan tersebut sesegera mungkin.

Tim Mesir asuhan Hossam Hassan melaju mulus melalui babak kualifikasi Piala Dunia tanpa terkalahkan, dengan catatan delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya kebobolan dua gol. Mo Salah dan Trezeguet terbukti menjadi pencetak gol utama, dengan legenda Liverpool itu mencetak 9 gol (yang hampir setengah dari total 20 gol Mesir) dan pemain Al Ahly itu mencetak 5 gol. Para penggemar Mesir akan berdoa agar kedua pemain berusia tiga puluhan yang menjadi ujung tombak tim ini memiliki performa terbaik dan siap untuk musim panas nanti.

Kapan membeli tiket Piala Dunia Mesir 2026

Para pendukung memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket pertandingan yang melibatkan Mesir, melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September) dan ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), masih ada beberapa fase lagi yang akan datang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Undian Pemilihan Acak

Dengan selesainya undian Piala Dunia FIFA 2026 dan sudah diketahui jadwal pertandingan grup, fase penjualan tiket berikutnya akan dimulai pada 11 Desember dan berlangsung hingga 13 Januari.

Selama fase ini, para penggemar dapat mengajukan permohonan untuk pertandingan tertentu. Tiket dijual dengan harga tetap dan pemohon yang berhasil akan diberi tahu jika mereka telah memenangkan tiket pada bulan Februari.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Menjelang turnamen (Musim Semi 2026), para penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana saja, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan tiket akan cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Menjelang hari H, dan jika tiket habis terjual (yang kemungkinan besar akan terjadi), para penggemar juga bisa mencari di pasar sekunder melalui situs web seperti StubHub, di mana penjualan kembali antar-penggemar akan tersedia dengan harga yang bervariasi.

Tempat membeli tiket Piala Dunia Mesir 2026

Tempat utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi untuk pertandingan Mesir adalah portal tiket resmi FIFA, tempat semua tiket Piala Dunia pertama kali dirilis.

Penggemar harus mendaftar untuk mendapatkan FIFA ID agar dapat berpartisipasi dalam berbagai fase penjualan, yang meliputi prapenjualan awal, undian pemilihan acak, dan peluncuran tiket berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Selain peluncuran awal, FIFA juga mengoperasikan Pasar Penjualan Kembali dan Pertukaran resminya sendiri. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA bagi penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform penjualan kembali sering kali terbatas dan sporadis, terutama menjelang pertandingan, tetapi ini tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Pertukaran khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah perlindungan resmi yang sama.

Bagi mereka yang melewatkan periode penjualan resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub atau Ticombo juga akan menawarkan tiket Piala Dunia. Platform-platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, namun umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang dipengaruhi oleh permintaan.

Para penggemar yang mempertimbangkan pasar pihak ketiga harus bertindak hati-hati, karena penjual tidak resmi memiliki risiko terkait keaslian, validitas transfer, dan harga yang melambung. Penting untuk hanya mengandalkan platform terkemuka dengan jaminan pembeli yang kuat dan kebijakan pengembalian dana yang jelas.

Tiket Piala Dunia Mesir 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Mesir dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 di Mesir

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan di Mesir yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: