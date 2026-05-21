Cara membeli tiket Piala Dunia Austria 2026: Tanggal, informasi grup, harga, dan lainnya

Austria telah menyelesaikan misi pertamanya, berhasil lolos ke Piala Dunia setelah hampir 28 tahun. Kini mereka bertekad untuk melaju ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak 1954.

Tim asuhan Ralf Rangnick mendapatkan banyak kepercayaan diri dari Euro 2024, di mana mereka mencatatkan penampilan terbaik mereka di ajang kontinental, dan mereka berharap dapat melangkah lebih jauh di Amerika Utara.

Austria akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka pada 16 Juni melawan Yordania di Levi's Stadium, Santa Clara.

GOAL akan menyajikan informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Austria, serta harganya.

Jadwal Pertandingan Austria di Piala Dunia 2026

Anda harus kembali ke tahun 1982 untuk melihat terakhir kali Austria memenangkan pertandingan pembuka grup mereka di turnamen Piala Dunia. Bisakah mereka memulai dengan baik di Amerika Utara?

Inilah jadwal Grup J yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 16 Juni 2026 Austria vs Yordania Stadion Levi's, Santa Clara Tiket 22 Juni 2026 Argentina vs Austria AT&T Stadium, Arlington Tiket 27 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Austria?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Austria?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Austria di Piala Dunia 2026

Meskipun kalah 1-0 dari Rumania di Bucharest pada Oktober lalu, Austria kembali fokus dan berhasil finis di puncak grup kualifikasi Piala Dunia mereka. Mereka mencatatkan enam kemenangan dari delapan pertandingan, termasuk kemenangan telak 10-0 atas San Marino.

Marko Arnautovic mencetak empat gol selama kemenangan yang memecahkan rekor itu dan, dengan demikian, secara resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Austria dengan 45 gol. Sejak itu, ia telah menambah dua gol lagi ke dalam catatannya.

Austria mempertahankan momentum mereka di tahun 2026, dengan meraih kemenangan dalam pertandingan persahabatan melawan dua tim yang akan berlaga di Piala Dunia, yaitu Ghana dan Korea Selatan. Kemenangan 5-1 di Wina, atas tim Ghana yang diperkuat oleh Thomas Partey, Jordan Ayew, dan Antoine Semenyo, sangat mengesankan.

Terakhir kali Austria berlaga di turnamen Piala Dunia, mereka gagal meraih satu kemenangan pun. Pada Piala Dunia Prancis 1998, mereka bermain imbang 1-1 melawan Kamerun dan Chili, sebelum kalah 2-1 dari Italia. Mereka berharap dapat menampilkan performa yang lebih baik di Amerika Utara musim panas ini.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



