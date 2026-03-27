Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Pantai Gading: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Permintaan tiket untuk tim Pantai Gading melonjak tajam seiring para penggemar dari Abidjan hingga New York berebut untuk menyaksikan generasi emas ini.

Setelah kesuksesan bersejarah mereka di Piala Afrika, momentum tim ini berada di puncak tertinggi sepanjang masa. Les Éléphants diperkirakan akan menjadi salah satu tim yang wajib ditonton di turnamen 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

GOAL telah mengumpulkan semua informasi penting mengenai harga tiket Piala Dunia 2026, fase penjualan, dan cara paling andal untuk memastikan tempat duduk Anda sekarang juga.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Edisi bersejarah ini mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menandai pertama kalinya turnamen ini diselenggarakan oleh tiga negara secara bersamaan.

Dengan perluasan menjadi 48 tim, turnamen ini akan menampilkan 104 pertandingan yang memecahkan rekor, yang dimainkan selama 34 hari. Skala acara ini belum pernah terjadi sebelumnya, menawarkan lebih banyak kesempatan daripada sebelumnya bagi para penggemar untuk menyaksikan aksi langsung di seluruh Amerika Utara.

Apa saja kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026?

Kanada: Toronto dan Vancouver

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal pertandingan grup Pantai Gading di Piala Dunia 2026? Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Pantai Gading vs. Lawan Grup A Hard Rock Stadium (Miami) Tiket 21 Juni 2026 Pantai Gading vs. Lawan Grup B Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket 26 Juni 2026 Pantai Gading vs. Lawan Grup C Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket Apa yang bisa diharapkan dari Pantai Gading di Piala Dunia 2026?

Dengan pemain bintang seperti Franck Kessié yang mengendalikan lini tengah dan kecepatan Simon Adingra di sayap, mereka menjadi mimpi buruk bagi barisan pertahanan mana pun. Selama babak kualifikasi, tim ini menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Selain keunggulan teknis mereka, kekuatan mental yang diperoleh dari kemenangan di Piala Afrika di kandang sendiri telah mengubah tim ini. Harapan kini lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak pakar meyakini bahwa negara Afrika ini adalah yang paling mungkin meniru, atau bahkan melampaui, pencapaian bersejarah Maroko yang mencapai semifinal pada 2022. Dengan diaspora Pantai Gading yang sangat besar di Amerika Serikat, setiap pertandingan akan terasa seperti pertandingan kandang bagi para pahlawan berseragam oranye ini.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Pantai Gading? Untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 di Pantai Gading, Anda harus mengikuti beberapa tahap penjualan resmi FIFA. Karena persediaan yang terbatas dan minat global yang sangat besar, sangat penting untuk memahami jadwalnya. Pengundian Acak Setelah selesainya pengundian turnamen final, FIFA membuka Pengundian Acak. Dari Desember 2025 hingga Januari 2026, penggemar dapat mengajukan permohonan tiket untuk pertandingan Pantai Gading tertentu. Pada fase ini, tidak masalah kapan Anda mengajukan permohonan - semua permohonan akan digabungkan, dan pemenang dipilih secara acak. Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir Mulai musim semi 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Ini adalah fase yang sangat menegangkan di mana tiket bisa habis dalam hitungan detik. Jika Anda mencari tiket termurah, biasanya Kategori 4, inilah saatnya untuk terus memantau layar Anda. Pasar Sekunder Jika Anda melewatkan undian resmi FIFA, jangan putus asa. Pasar sekunder seperti StubHub adalah tujuan utama bagi penggemar yang ingin mendapatkan kursi setelah jendela penjualan utama ditutup. Platform-platform ini menawarkan lingkungan penjualan kembali antar penggemar. Meskipun harga dapat berfluktuasi berdasarkan pentingnya pertandingan, ini tetap menjadi salah satu cara paling andal untuk menemukan tiket untuk pertandingan yang sangat diminati, seperti pertandingan pembuka Pantai Gading atau pertandingan terakhir grup yang sangat penting.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Pantai Gading 2026? Sumber utama untuk semua tiket adalah portal tiket resmi FIFA. Anda harus mendaftar untuk mendapatkan FIFA ID agar dapat berpartisipasi dalam undian resmi. Portal ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal. Bagi yang ingin masuk terjamin tanpa harus menunggu undian, situs sekunder seperti StubHub menyediakan platform untuk melihat kursi yang tersedia di semua venue. Saat menggunakan pasar sekunder, pastikan Anda menggunakan situs yang terpercaya yang menawarkan perlindungan pembeli untuk memastikan tiket Anda asli dan akan dikirimkan tepat waktu untuk pertandingan.

Tiket Piala Dunia 2026 Pantai Gading: Berapa harganya? FIFA membagi kursi menjadi empat tingkatan harga untuk memastikan aksesibilitas bagi berbagai anggaran. Kategori 4 secara eksklusif diperuntukkan bagi penduduk negara tuan rumah, sedangkan Kategori 1, 2, dan 3 tersedia bagi penggemar internasional. Untuk pertandingan Pantai Gading, berikut perkiraan kisaran harganya: Tahap Turnamen Perkiraan Kisaran Harga (USD) Babak Grup (Umum) $60 - $620 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875 Tikettermurah untuk babak penyisihan grup biasanya mulai dari sekitar $60 USD untuk kursi Kategori 3. Harga di pasar sekunder seperti StubHub akan bervariasi tergantung pada permintaan dan lawan yang dihadapi Pantai Gading.

Cara Mendapatkan Tiket Hospitality Piala Dunia 2026 Pantai Gading Bagi para penggemar yang mencari pengalaman mewah, paket hospitality menawarkan tempat duduk premium, hidangan lezat, dan akses eksklusif ke lounge. Paket ini sangat cocok untuk kelompok perusahaan atau penggemar yang ingin menonton pertandingan dengan kenyamanan penuh. Pertandingan Tunggal: Harga mulai dari $1.400 USD . Paket ini mencakup tiket untuk satu pertandingan Pantai Gading dengan akses ke FIFA Pavilion atau lounge klub.

Ikuti Tim Saya: Paket ini memungkinkan Anda mengikuti Pantai Gading melalui ketiga pertandingan fase grup. Mulai dari $6.750 USD , paket ini menjamin Anda mendapatkan tempat terlepas dari kota mana pun tim tersebut bermain.

Suite Pribadi: Untuk pengalaman terbaik, suite pribadi tersedia di tempat-tempat seperti MetLife Stadium dan SoFi Stadium, yang menawarkan tingkat privasi dan layanan tertinggi.