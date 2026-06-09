Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional dan berhasil mendominasi putaran AFC, Korea Selatan kini siap berlaga di Piala Dunia 2026 untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Perluasan jumlah tim menjadi 48 tim semakin meningkatkan tekanan bagi kekuatan terkuat Asia yang paling konsisten ini saat mereka bersiap untuk bertanding di Amerika Serikat dan Meksiko pada bulan Juni mendatang.

Akankah Korea Selatan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai babak gugur untuk ketiga kalinya secara berturut-turut? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Korea Selatan?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Kamis, 11 Juni Korea Selatan vs Pemenang Playoff UEFA D (22.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Kamis, 18 Juni Meksiko vs Korea Selatan (21.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket Rabu, 24 Juni Afrika Selatan vs Korea Selatan (21.00) Estadio BBVA (Monterrey) Tiket

Perjalanan Korea Selatan dimulai pada hari pertama turnamen di Estadio Akron di Guadalajara. Mereka akan menghadapi pemenang babak playoff Eropa (Jalur D), yang bisa jadi tim kuat seperti Denmark atau tim Ceko yang tangguh.

Pertandingan melawan Meksiko pada 18 Juni diprediksi menjadi salah satu laga paling sengit di seluruh fase grup. Kedua tim terakhir kali bertemu di Piala Dunia 2018, dan dengan Meksiko bermain di kandang sendiri, atmosfer pertandingan akan menjadi ujian ketangguhan bagi Taegeuk Warriors.

Pertandingan terakhir fase grup akan berlangsung di Monterrey melawan Afrika Selatan. Estadio BBVA, yang terkenal dengan latar belakang pegunungannya, akan menjadi tuan rumah pertandingan krusial ini yang dapat menentukan siapa yang lolos ke babak 32 besar.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Korea Selatan

Fase Penjualan Terakhir

Mulai April 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum menentukan jumlah tiket yang tersedia, namun permintaan untuk pertandingan Korea Selatan vs. Meksiko sudah mencapai rekor tertinggi.

Anda harus mendaftar akun FIFA untuk mengakses kursi-kursi yang tersisa ini.

Pasar Sekunder

Bagi penggemar yang tidak berhasil mendapatkan tiket pada undian resmi atau membutuhkan tiket untuk kota-kota tertentu seperti Guadalajara, penggemar dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Platform-platform ini sangat berguna untuk pertandingan yang sudah habis terjual dan menawarkan alternatif menit-menit terakhir untuk menonton pertandingan.

Tiket Piala Dunia Korea Selatan 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Korea Selatan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk pertandingan non-tuan rumah.

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian tengah bawah.

Yang paling mahal, terletak di bagian tengah bawah. Kategori 2: Tempat duduk di bagian tengah dengan sudut pandang samping yang sangat baik.

Tempat duduk di bagian tengah dengan sudut pandang samping yang sangat baik. Kategori 3: Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas.

Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas. Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya di belakang gawang.

Tahap Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup (vs Afrika Selatan/Playoff) $60 - $620 Babak Grup (vs Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Korea Selatan di Piala Dunia?

Korea Selatan memasuki turnamen 2026 dengan tekad untuk membuktikan diri. Setelah kampanye kualifikasi yang dominan, tim ini telah berhasil mengintegrasikan generasi baru talenta.

Korea Selatan memiliki kecenderungan untuk mencetak gol-gol krusial di menit-menit akhir di panggung dunia. Dengan para Red Devils yang datang dalam kekuatan penuh, setiap pertandingan di Meksiko akan terasa seperti pertandingan kandang di Seoul.

Kemampuan mereka untuk menciptakan kejutan (seperti kemenangan 2-0 atas Jerman pada 2018) menjadikan mereka salah satu tim non-unggulan paling berbahaya di undian.

Siapa saja yang masuk dalam Skuad Piala Dunia Korea Selatan? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang

Di bawah arahan manajer Hong Myung-bo, Timnas Korea Selatan telah menetapkan skuad final beranggotakan 26 pemain dalam upaya mereka untuk melanjutkan sejarah sepak bola yang gemilang di panggung dunia. Terpilih berada di Grup A yang menarik bersama tuan rumah bersama Meksiko, Republik Ceko, dan Afrika Selatan, skuad Korea Selatan ini menampilkan susunan pemain yang didominasi bintang-bintang papan atas, yang memadukan pemain-pemain berlatar belakang Eropa kelas dunia dengan para veteran K-League yang telah teruji.

Skuad ini menampilkan pemain-pemain elit yang mampu mengubah jalannya pertandingan, seperti gelandang kreatif Paris Saint-Germain Lee Kang-in, bek tangguh Bayern Munich Kim Min-jae, serta kapten legendaris dan ikonik mereka Son Heung-min, yang menjadi andalan lini depan.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan turnamen mereka atau mencari ketersediaan tiket pertandingan untuk pertandingan-pertandingan besar Grup A di Zapopan, Guadalajara, dan Monterrey, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Korea Selatan:

Posisi Pemain Klub Penjaga Gawang Jo Hyeon-woo Ulsan HD Kim Seung-gyu FC Tokyo Song Bum-keun Jeonbuk Hyundai Bek Kim Min-jae Bayern Munich Seol Young-woo Crvena Zvezda Lee Han-beom Midtjylland Kim Tae-hyeon Kashima Antlers Park Jin-seob Zhejiang FC Lee Ki-hyuk Gangwon FC Lee Tae-seok Austria Vienna Jens Castrop Borussia Mönchengladbach Kim Moon-hwan Daejeon Hana Citizen Cho Wi-je Jeonbuk Hyundai Gelandang Lee Kang-in Paris Saint-Germain Hwang In-beom Feyenoord Lee Jae-sung FC Barcelona Hwang Hee-chan Wolverhampton Wanderers Paik Seung-ho Birmingham City Bae Jun-ho Stoke City Kim Jin-gyu Jeonbuk Hyundai Yang Hyun-jun Celtic Eom Ji-sung Swansea City Lee Dong-gyeong Ulsan HD Penyerang Son Heung-min (Kapten) LAFC Oh Hyeon-gyu Besiktas Cho Gue-sung Midtjylland

Profil Pemain Kunci & Analisis Taktis

Kapten Son Heung-min tetap menjadi jantung dari tim nasional ini. Bersiap untuk turnamen global keempatnya secara berturut-turut, penyelesaian akhir yang mematikan dan kepemimpinan yang cermat dari sayapnya akan menentukan seberapa jauh Korea Selatan dapat melaju ke babak gugur.

Dalam transisi pertahanan, segalanya bergantung pada bek tengah Bayern Munich, Kim Min-jae. Dominasi fisik dan kecepatan pemulihannya akan diuji sejak awal dan sering kali saat menghadapi lawan-lawan Grup A yang menerapkan tekanan tinggi.

Sementara Son memberikan sentuhan akhir, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain memegang kunci di lini tengah. Visi elit, ketepatan tendangan bebas, dan keahliannya dalam mengatur permainan memberikan Korea Selatan keunggulan kreatif yang jelas di tanah Amerika Utara.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) 87.523 Estadio Akron (Guadalajara) 48.071 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion MetLife (New Jersey) 82.500 Stadion AT&T (Dallas) 94.000 Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000 Stadion NRG (Houston) 72.220 Stadion Arrowhead (Kansas City) 76.416 Stadion SoFi (Los Angeles) 70.240 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.796 Stadion Levi's (San Francisco) 71.000 Lumen Field (Seattle) 69.000 Stadion Gillette (Boston) 65.878 Stadion Hard Rock (Miami) 65.326 Kanada BC Place (Vancouver) 54.500 BMO Field (Toronto) 45.000

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