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Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Korea Selatan: Jadwal, pertandingan, harga, dan informasi lainnya

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FIFA Club World Cup

Tim Taegeuk Warriors akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar juara Piala Dunia, dan Anda pun bisa ikut serta.

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional dan berhasil mendominasi putaran AFC, Korea Selatan kini siap berlaga di Piala Dunia 2026 untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. 

Perluasan jumlah tim menjadi 48 tim semakin meningkatkan tekanan bagi kekuatan terkuat Asia yang paling konsisten ini saat mereka bersiap untuk bertanding di Amerika Serikat dan Meksiko pada bulan Juni mendatang.

Akankah Korea Selatan mampu memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai babak gugur untuk ketiga kalinya secara berturut-turut? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

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Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

World Cup
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South Korea
KOR
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Czechia
CZE

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Korea Selatan?

TanggalPertandingan (Waktu Kick-off lokal)TempatTiket
Kamis, 11 JuniKorea Selatan vs Pemenang Playoff UEFA D (22.00)Estadio Akron (Guadalajara)Tiket
Kamis, 18 JuniMeksiko vs Korea Selatan (21.00)Estadio Akron (Guadalajara)Tiket
Rabu, 24 JuniAfrika Selatan vs Korea Selatan (21.00)Estadio BBVA (Monterrey)Tiket

Perjalanan Korea Selatan dimulai pada hari pertama turnamen di Estadio Akron di Guadalajara. Mereka akan menghadapi pemenang babak playoff Eropa (Jalur D), yang bisa jadi tim kuat seperti Denmark atau tim Ceko yang tangguh.

Pertandingan melawan Meksiko pada 18 Juni diprediksi menjadi salah satu laga paling sengit di seluruh fase grup. Kedua tim terakhir kali bertemu di Piala Dunia 2018, dan dengan Meksiko bermain di kandang sendiri, atmosfer pertandingan akan menjadi ujian ketangguhan bagi Taegeuk Warriors. 

Pertandingan terakhir fase grup akan berlangsung di Monterrey melawan Afrika Selatan. Estadio BBVA, yang terkenal dengan latar belakang pegunungannya, akan menjadi tuan rumah pertandingan krusial ini yang dapat menentukan siapa yang lolos ke babak 32 besar.

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Korea Selatan

Fase Penjualan Terakhir

Mulai April 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. 

FIFA belum menentukan jumlah tiket yang tersedia, namun permintaan untuk pertandingan Korea Selatan vs. Meksiko sudah mencapai rekor tertinggi. 

Anda harus mendaftar akun FIFA untuk mengakses kursi-kursi yang tersisa ini.

Pasar Sekunder

Bagi penggemar yang tidak berhasil mendapatkan tiket pada undian resmi atau membutuhkan tiket untuk kota-kota tertentu seperti Guadalajara, penggemar dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Platform-platform ini sangat berguna untuk pertandingan yang sudah habis terjual dan menawarkan alternatif menit-menit terakhir untuk menonton pertandingan.

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Tiket Piala Dunia Korea Selatan 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Korea Selatan dibagi menjadi empat kategori utama, dengan harga mulai dari $60 untuk pertandingan non-tuan rumah.

  • Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian tengah bawah.
  • Kategori 2: Tempat duduk di bagian tengah dengan sudut pandang samping yang sangat baik.
  • Kategori 3: Tempat duduk yang sebagian besar berada di tribun atas.
  • Kategori 4: Kursi paling terjangkau, biasanya di belakang gawang.
TahapKisaran harga tiket (USD)
Babak Grup (vs Afrika Selatan/Playoff)$60 - $620
Babak Grup (vs Meksiko)$75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980
Final$2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Korea Selatan di Piala Dunia?

Korea Selatan memasuki turnamen 2026 dengan tekad untuk membuktikan diri. Setelah kampanye kualifikasi yang dominan, tim ini telah berhasil mengintegrasikan generasi baru talenta.

Korea Selatan memiliki kecenderungan untuk mencetak gol-gol krusial di menit-menit akhir di panggung dunia. Dengan para Red Devils yang datang dalam kekuatan penuh, setiap pertandingan di Meksiko akan terasa seperti pertandingan kandang di Seoul. 

Kemampuan mereka untuk menciptakan kejutan (seperti kemenangan 2-0 atas Jerman pada 2018) menjadikan mereka salah satu tim non-unggulan paling berbahaya di undian.

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Siapa saja yang masuk dalam Skuad Piala Dunia Korea Selatan? Susunan Pemain Akhir Beranggotakan 26 Orang

Di bawah arahan manajer Hong Myung-bo, Timnas Korea Selatan telah menetapkan skuad final beranggotakan 26 pemain dalam upaya mereka untuk melanjutkan sejarah sepak bola yang gemilang di panggung dunia. Terpilih berada di Grup A yang menarik bersama tuan rumah bersama Meksiko, Republik Ceko, dan Afrika Selatan, skuad Korea Selatan ini menampilkan susunan pemain yang didominasi bintang-bintang papan atas, yang memadukan pemain-pemain berlatar belakang Eropa kelas dunia dengan para veteran K-League yang telah teruji.

Skuad ini menampilkan pemain-pemain elit yang mampu mengubah jalannya pertandingan, seperti gelandang kreatif Paris Saint-Germain Lee Kang-in, bek tangguh Bayern Munich Kim Min-jae, serta kapten legendaris dan ikonik mereka Son Heung-min, yang menjadi andalan lini depan.

Baik Anda sedang merencanakan perjalanan turnamen mereka atau mencari ketersediaan tiket pertandingan untuk pertandingan-pertandingan besar Grup A di Zapopan, Guadalajara, dan Monterrey, berikut adalah daftar resmi 26 pemain yang mewakili Korea Selatan:

PosisiPemainKlub
Penjaga GawangJo Hyeon-wooUlsan HD
 Kim Seung-gyuFC Tokyo
 Song Bum-keunJeonbuk Hyundai
BekKim Min-jaeBayern Munich
 Seol Young-wooCrvena Zvezda
 Lee Han-beomMidtjylland
 Kim Tae-hyeonKashima Antlers
 Park Jin-seobZhejiang FC
 Lee Ki-hyukGangwon FC
 Lee Tae-seokAustria Vienna
 Jens CastropBorussia Mönchengladbach
 Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
 Cho Wi-jeJeonbuk Hyundai
GelandangLee Kang-inParis Saint-Germain
 Hwang In-beomFeyenoord
 Lee Jae-sungFC Barcelona
 Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
 Paik Seung-hoBirmingham City
 Bae Jun-hoStoke City
 Kim Jin-gyuJeonbuk Hyundai
 Yang Hyun-junCeltic
 Eom Ji-sungSwansea City
 Lee Dong-gyeongUlsan HD
PenyerangSon Heung-min (Kapten)LAFC
 Oh Hyeon-gyuBesiktas
 Cho Gue-sungMidtjylland

Profil Pemain Kunci & Analisis Taktis

Kapten Son Heung-min tetap menjadi jantung dari tim nasional ini. Bersiap untuk turnamen global keempatnya secara berturut-turut, penyelesaian akhir yang mematikan dan kepemimpinan yang cermat dari sayapnya akan menentukan seberapa jauh Korea Selatan dapat melaju ke babak gugur.

Dalam transisi pertahanan, segalanya bergantung pada bek tengah Bayern Munich, Kim Min-jae. Dominasi fisik dan kecepatan pemulihannya akan diuji sejak awal dan sering kali saat menghadapi lawan-lawan Grup A yang menerapkan tekanan tinggi.

Sementara Son memberikan sentuhan akhir, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain memegang kunci di lini tengah. Visi elit, ketepatan tendangan bebas, dan keahliannya dalam mengatur permainan memberikan Korea Selatan keunggulan kreatif yang jelas di tanah Amerika Utara.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko)87.523
 Estadio Akron (Guadalajara)48.071
 Estadio BBVA (Monterrey)53.500
Amerika SerikatStadion MetLife (New Jersey)82.500
 Stadion AT&T (Dallas)94.000
 Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)75.000
 Stadion NRG (Houston)72.220
 Stadion Arrowhead (Kansas City)76.416
 Stadion SoFi (Los Angeles)70.240
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.796
 Stadion Levi's (San Francisco)71.000
 Lumen Field (Seattle)69.000
 Stadion Gillette (Boston)65.878

 

Stadion Hard Rock (Miami)65.326
KanadaBC Place (Vancouver)54.500
 BMO Field (Toronto)45.000

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