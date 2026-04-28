Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Jerman: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Jerman memiliki sejarah panjang dalam berkompetisi di ajang sepak bola internasional paling bergengsi, dengan lolos ke setiap Piala Dunia sejak 1954 dan empat kali menjuarainya (1954, 1974, 1990, 2014).

Selain mengangkat trofi Piala Dunia berkali-kali, Die Mannschaft juga terlibat dalam beberapa pertandingan Piala Dunia yang paling berkesan.

Dalam perjalanan mereka meraih gelar Piala Dunia pertama pada 1954, mereka membuat dunia menyadari potensi mereka dengan mencatatkan kemenangan telak atas Turki (7-2) dan tetangga mereka, Austria (6-1).

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Jerman?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 14 Juni 2026 Jerman vs Curaçao Stadion Houston, Houston Tiket 20 Juni 2026 Jerman vs Pantai Gading Stadion Toronto, Toronto Tiket 25 Juni 2026 Ekuador vs Jerman Stadion New York New Jersey, New Jersey Tiket

Kapan membeli tiket Piala Dunia 2026 Jerman

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Jerman 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Jerman dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Jerman di Piala Dunia 2026?

Kemenangan terbesar Jerman di putaran final Piala Dunia hingga saat ini terjadi di Jepang pada tahun 2002, ketika mereka menghancurkan Arab Saudi 8-0 selama fase grup. Enam pemain berbeda mencetak gol dalam pertandingan tersebut, dengan salah satunya, Miroslav Klose, mencetak hat-trick yang menakjubkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2014 terbukti menjadi momen yang menonjol bagi Jerman. Dalam perjalanan merebut gelar juara untuk keempat kalinya, mereka membuat kejutan di seluruh dunia dengan mencetak tujuh gol ke gawang Brasil dalam pertandingan semifinal. Lima dari tujuh gol tersebut dicetak dalam 26 menit pertama pertandingan. Mereka yang membeli tiket untuk menyaksikan Jerman bertanding di Amerika Utara akan berharap untuk menyaksikan pertandingan yang lebih dramatis dan penuh aksi.

Pelatih kepala Jerman saat ini, Julian Nagelsmann, menyadari bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan tekanan akan terus meningkat seiring mendekatnya putaran final Piala Dunia 2026. Rekor mengesankan Jerman yang selalu lolos ke babak perempat final Piala Dunia—yang bertahan sejak 1954—secara mengejutkan berakhir pada 2018, ketika mereka tersingkir di babak penyisihan grup.

Namun, nasib buruk itu terulang kembali, karena mereka juga tersingkir sebelum babak gugur di Qatar pada 2022. Meskipun kampanye kualifikasi 2026 mereka tidak berjalan mulus, para penggemar setia Jerman akan berharap tim mereka dapat meningkatkan performa begitu mereka memasuki mode Piala Dunia.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Jerman

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Jerman yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Fitur "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: