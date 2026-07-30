Apa pun sebutannya, entah itu Carabao Cup, EFL Cup, atau League Cup, kompetisi ini selalu menghadirkan drama besar dan kenangan sepak bola yang tak terlupakan.

Perburuan kejayaan di Carabao Cup musim ini, yang berpuncak pada final di Stadion Wembley pada 21 Maret, benar-benar dimulai pada Agustus. Anda bisa menjadi bagian dari kompetisi yang mendebarkan ini dengan mengamankan kursi untuk pertandingan-pertandingan mendatang, dengan mantan klub Premier League West Ham, Wolves, dan Burnley semuanya terlibat dalam aksi putaran pembuka.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Carabao Cup yang perlu diketahui, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Jadwal Carabao Cup 2026/27

Putaran Tanggal Tiket Putaran pendahuluan 1-3 Agustus Tiket Putaran 1 7-9 Agustus Tiket Putaran 2 pekan yang dimulai 24 Agustus Tiket Putaran 3 pekan yang dimulai 7 & 14 September Tiket Putaran 4 pekan yang dimulai 26 Oktober Tiket Perempat-final pekan yang dimulai 14 Desember Tiket Semi-final (leg pertama) pekan yang dimulai 11 Januari Tiket Semi-final (leg kedua) pekan yang dimulai 1 Februari Tiket Final Minggu, 21 Maret Tiket

Cara membeli tiket Carabao Cup

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai metode paling aman untuk mendapatkan tiket Carabao Cup. Pemesanan lebih awal sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mengamankan kursi. Tiket Carabao Cup tidak otomatis termasuk dalam harga tiket musiman tim, tetapi para pemegangnya, serta anggota klub, biasanya akan diberi periode akses prioritas untuk membeli kursi mereka.

Selain memberi para penggemar kesempatan merasakan laga tengah pekan yang mendebarkan di bawah sorotan lampu, Carabao Cup juga menawarkan banyak kesempatan langka untuk melihat tim mereka beraksi. Kini semakin sulit bagi suporter untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League, jadi laga-laga piala ini menjadi jalur alternatif yang memungkinkan bagi sebagian orang.

Selain membeli tiket Carabao Cup melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terdepan bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Carabao Cup?

Tidak mengherankan, permintaan untuk tiket Carabao Cup meningkat seiring berjalannya kompetisi dan ketika kita semakin dekat ke fase akhir serta final. Tiket resmi dengan harga nominal untuk putaran awal Carabao Cup biasanya berharga antara £10 dan £30 untuk dewasa, sementara tiket junior bisa didapat mulai dari £1 hingga £10.

Harga meningkat saat tim-tim Premier League melaju, dengan tiket resmi rata-rata berada di kisaran £20 hingga £60 untuk perempat-final dan semi-final, tergantung pada kategori stadion.

Untuk final di Stadion Wembley, harga nominal untuk partai puncak ini biasanya berkisar dari sekitar £40 hingga £150, di berbagai kategori tempat duduk.

Jangan lupa memantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan soal ketersediaan. Tiket pertandingan Carabao Cup di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub juga saat ini tersedia.

Cara menonton pertandingan Carabao Cup 2026/27

Jika Anda tidak bisa datang ke pertandingan-pertandingan Carabao Cup mendatang, opsi terbaik berikutnya adalah menonton atau melakukan streaming aksi laga dari rumah atau saat sedang bepergian. Untuk penonton di Inggris, Sky Sports menayangkan/melakukan streaming setiap pertandingan Carabao Cup musim ini secara langsung. Selain bisa menonton semua pertandingan di Sky Sports, Anda juga bisa melakukan streaming melalui NOW dan aplikasi Sky Sports.

NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap streaming Sky Sports+, dan banyak lagi. Ini adalah sebuah aplikasi, jadi pelanggan bisa mendaftar dan langsung streaming di lebih dari 60 perangkat. Keanggotaan NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua streaming langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta cuplikan pilihan sesuai permintaan dalam periode keanggotaan Anda. Berbagai paket keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Keanggotaan Hemat 12 Bulan: £27.99 per bulan (minimal 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan.

£27.99 per bulan (minimal 12 bulan) - Lalu £34.99 per bulan kecuali dibatalkan. Keanggotaan Harian: £14.99 - Pembayaran satu kali - Keanggotaan Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlangsung selama 24 jam

Di Amerika Serikat, CBS Sports adalah rumah bagi English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Jika sebuah pertandingan tayang di CBS Sports Network, Anda juga bisa menontonnya melalui platform streaming TV langsung seperti Fubo. Berbagai paket langganan Fubo meliputi: Pro ($84.99/bulan), Elite ($104.99/bulan), Deluxe ($114.99/bulan) dan Sports + News ($55.99/bulan)

Fubo menawarkan uji coba gratis 5 hari kepada pelanggan baru untuk semua paketnya. Untuk menghindari tagihan penuh secara otomatis sesuai tier pilihan Anda, Anda harus membatalkan langganan sebelum periode uji coba 5 hari berakhir.