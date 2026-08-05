Tidak banyak tim yang bisa membanggakan lemari trofi seperti PSG. Klub tersukses di Prancis ini, meski baru berdiri sedikit lebih dari setengah abad lalu, telah mengoleksi puluhan gelar besar, dan kini berada di antara segelintir elite klub yang mampu menjuarai Piala Eropa secara beruntun.

Jika Anda belum pernah mengunjungi Parc des Princes yang ikonik di Paris, atau sangat ingin kembali ke sana, musim ini bisa menjadi kesempatan sempurna untuk mewujudkan fantasi sepakbola Anda. Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi penting soal tiket Paris Saint-Germain yang perlu diketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Pertandingan Paris Saint-Germain mendatang di Parc des Princes

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sab, 22 Agu 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 30 Agu 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Tiket Sab, 5 Sep 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 12 Sep 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Tiket Min, 20 Sep 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Tiket Sab, 10 Okt 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 17 Okt 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Tiket Min, 25 Okt 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 31 Okt 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Tiket Sab, 7 Nov 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 21 Nov 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nice Tiket Sab, 28 Nov 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 5 Des 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Tiket Sab, 12 Des 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 3 Jan 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Tiket Sab, 16 Jan 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Tiket Sab, 23 Jan 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 30 Jan 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Tiket Min, 7 Feb 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 13 Feb 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Tiket Sab, 20 Feb 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 28 Feb 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 6 Mar 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Tiket Sab, 13 Mar 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Tiket Sab, 20 Mar 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 3 Apr 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Tiket Sab, 10 Apr 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 17 Apr 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 24 Apr 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Tiket Sab, 1 Mei 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (Kandang) Tiket Min, 9 Mei 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Tiket Min, 16 Mei 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (Kandang) Tiket Sab, 22 Mei 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Tiket Sab, 29 Mei 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (Kandang) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Paris Saint-Germain 2026/27?

Paris Saint-Germain menyediakan beberapa opsi tiket untuk pertandingan mereka, mulai dari tiket pertandingan individual hingga paket hospitality. Untuk membeli tiket, metode paling dapat diandalkan adalah mengunjungi portal tiket resmi PSG.

Anda sebaiknya rutin memeriksa situs tersebut untuk informasi penjualan tiket, tanggal rilis tiket, dan ketersediaan. Tiket sering dirilis secara online beberapa pekan sebelum tiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Menjadi anggota klub juga memberi Anda prioritas saat ingin mengamankan kursi untuk pertandingan di Parc des Princes.

Ketika tiket pertandingan PSG terdaftar sebagai 'Grand Public ', itu berarti tiket tersebut dijual untuk umum, dan Anda tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya. Sebelum fase itu, fan PSG dengan Red & Blue Membership mendapatkan periode prioritas singkat sebelum tiket Paris Saint-Germain dijual secara umum.

Sebagai salah satu klub terbesar di Prancis dan Eropa, serta pemenang Liga Champions dua musim beruntun menjelang 2026/27, permintaan untuk laga-laga Paris Saint-Germain tentu sangat besar, dengan tiket yang kerap habis terjual melalui jalur resmi jauh sebelum hari pertandingan. Jika tiket sudah habis, atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi, atau berharap mendapatkan tiket last-minute, Anda bisa mempertimbangkan peritel penjualan ulang sekunder seperti Ticombo dengan opsi mulai serendah €81.

Berapa harga tiket Paris Saint-Germain 2026/27?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Paris Saint-Germain di Parc des Princes secara per pertandingan, harga dewasa biasanya berkisar antara €40 hingga €280 jika dibeli langsung melalui klub, meski harga untuk musim 2026/27 seharusnya dikonfirmasi di portal tiket resmi PSG karena dapat berubah dari tahun ke tahun, terutama mengingat kesuksesan klub yang berkelanjutan di Eropa mendorong naiknya permintaan.

Harga berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion. Tiket PSG termurah biasanya berada di belakang gawang, tepatnya di tribune Virage Boulogne.

Pantau terus portal tiket resmi klub untuk informasi terbaru soal ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo saat ini tersedia mulai dari €81 ke atas.

Seperti kebanyakan tim di Ligue 1, Paris Saint-Germain menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lain.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan sudut pandang premium kerap memiliki biaya tertinggi. Tentu saja, ada laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti 'Le Classique' (PSG vs Marseille, dimainkan pada 20 September di kandang lawan dan 7 Februari di kandang musim ini), yang masuk ke tier tertinggi, dengan harga yang meningkat sesuai itu.

Sejarah Parc des Princes

Parc des Princes adalah stadion sepakbola all-seater di Paris, Prancis, yang dibuka pada 1972. Stadion ini terletak di barat daya ibu kota Prancis, dekat Stade Jean-Bouin dan Stade Roland Garros. Stadion tersebut telah menjadi kandang Paris Saint-Germain (PSG) sejak 1974. Sebelum pembukaan Stade de France pada 1998, Parc des Princes juga menjadi stadion kandang tim nasional sepakbola dan rugby union Prancis.

Parc des Princes telah menjadi venue bagi banyak pertandingan sepakbola bergengsi selama bertahun-tahun, termasuk beberapa laga Piala Dunia FIFA dan Kejuaraan Eropa UEFA, serta menjadi tuan rumah tiga final Piala Eropa pada 1956, 1975, dan 1981.

Kapasitas tempat duduk saat ini berada sedikit di bawah 48.000 (sumber bervariasi antara sekitar 47.900 dan 48.600 tergantung konfigurasi). Perlu dicatat bahwa masa depan stadion ini menjadi cerita aktif yang belum terselesaikan menjelang musim 2026/27: PSG dan Pemerintah Kota Paris telah membuka kembali negosiasi mengenai potensi penjualan dan ekspansi besar stadion, dengan target kapasitas yang dilaporkan berkisar dari 60.000 hingga setinggi 70.000-75.000 kursi. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada kesepakatan yang dirampungkan, dan kapasitas Parc des Princes untuk 2026/27 tetap tidak berubah pada ukuran saat ini, tetapi fan yang merencanakan lebih awal sebaiknya memantau kabar soal ini, karena hal tersebut bisa memengaruhi ketersediaan tiket dan harga pada musim-musim mendatang.