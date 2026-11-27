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Fabio Cannavaro, kapten Timnas Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006, mengungkapkan keinginan bek Liverpool asal Belanda, Virgil van Dijk, untuk merasakan pengalaman bermain di Liga Italia, seiring kontraknya dengan klub Inggris tersebut yang segera berakhir.

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Van Dijk telah menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun pada musim lalu, namun itu berarti kontraknya hanya akan tersisa enam bulan pada Januari mendatang , sehingga ia dapat bernegosiasi untuk kesepakatan awal dengan klub-klub di luar Inggris.

Perkembangan ini muncul bersamaan dengan dikaitkannya nama bek asal Belanda itu dengan kepindahan ke Milan, di tengah kemungkinan bahwa perjalanannya bersama Liverpool akan segera berakhir.

Dalam wawancara dengan "La Gazzetta dello Sport" asal Italia, Cannavaro mengatakan: "Saya bertemu dengannya di Piala Dunia, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin merasakan pengalaman di Italia. Dia sangat terpikat dengan gagasan bermain di sana, dan akan luar biasa melihat Van Dijk berseragam Milan."

Cannavaro, yang dianggap sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola, menunjukkan kekaguman besar terhadap potensi Van Dijk, seraya memuji kemampuan fisik dan kecepatannya yang luar biasa.

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Mantan bek Italia itu berkata tentang koleganya dari Belanda: "Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil memadukan kekuatan fisik yang besar dengan kecepatan yang mengagumkan."

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Ia menambahkan, dengan mengutip kisah lama bintang Italia Paolo Maldini: "Suatu kali, seorang pelatih berkata kepada Maldini: 'Kamu tidak pandai berbalik badan.' Ia menjawab: 'Pak, selama saya bisa menjangkau bola, tidak ada masalah.'"

Cannavaro melanjutkan: "Hal yang sama berlaku untuk saya. Ketika Anda sangat cepat, Anda bisa menoleransi kesalahan teknis, tetapi masalahnya dimulai ketika Anda kehilangan kecepatan itu."

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Di sisi lain, Van Dijk, yang kini berusia 35 tahun, menyadari bahwa perjalanannya bersama Liverpool mungkin akan segera berakhir , tetapi ia tidak merasa sudah mendekati masa pensiun dari sepak bola dan menegaskan bahwa ia masih mampu bermain selama beberapa tahun lagi.

Kapten Liverpool itu mengatakan selama jeda internasional terakhir: "Hal terpenting bagi saya adalah saya merasa dalam kondisi baik, saya menjaga diri, dan saya yakin masih memiliki banyak tahun lagi di lapangan."

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Ia menambahkan: "Kita lihat apa yang terjadi setelah musim ini berakhir. Saat ini, jika ada orang yang mengatakan tahu apa yang akan saya lakukan musim depan, atau menyebarkan informasi soal itu, itu tidak benar, karena hingga saat ini saya pun belum tahu apa yang akan terjadi."

Ia melanjutkan: "Saya tenang soal ini, karena orang yang mengenal saya tahu bahwa saya hanya fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan, dan saat ini itu berarti laga melawan Manchester United (yang dimenangi Liverpool 4-0), lalu kami akan fokus ke Liga Champions, kemudian melihat apa yang terjadi di awal tahun baru."

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Bek asal Belanda itu mengenang masa-masanya bersama Liverpool: "Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, dan saya akan genap hampir 10 tahun bersama klub pada musim panas mendatang. Ini menjadi bagian besar dalam hidup saya, dan saya akan selamanya berterima kasih atas semua yang terjadi selama tahun-tahun itu."

Ia menutup pernyataannya terkait kemungkinan perpanjangan kontrak atau kepergiannya: "Jika kontrak diperpanjang, kita lihat apa yang terjadi nanti, dan jika tidak, saya akan mengucapkan selamat tinggal pada musim panas."

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Jika ia meninggalkan Liverpool, hal itu akan sangat emosional bagi Van Dijk dan keluarganya, setelah ia bergabung dengan tim pada Januari 2018 dan menjadi salah satu legenda terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir.

Sang pemain berkomentar tentang kemungkinan kepergiannya: "Ya, mungkin itu akan lebih emosional bagi saya dan keluarga saya, karena kami telah menjalani masa yang luar biasa."

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Ia menambahkan: "Namun, saya tidak terlalu banyak memikirkan masa depan yang jauh, dan saya rasa itu salah satu alasan kesuksesan saya, dan saya tidak akan mengubah cara ini sekarang. Apa yang akan terjadi, terjadilah, kita lihat saja."

Dalam konteks lain, pelatih asal Spanyol Andoni Iraola termasuk pengagum terbesar Van Dijk, setelah selalu memainkannya di seluruh laga Liga Primer Inggris sejauh ini.

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Sang kapten tampil di setiap menit kompetisi tersebut dan hanya absen di satu laga, yakni melawan Tottenham Hotspur di Piala Liga Inggris.