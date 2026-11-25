Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Borussia Dortmund menunjukkan ketangguhan dan keyakinan luar biasa saat bermain 1-1 di markas Arsenal. Dengan cara ini, BVB akan ikut bersaing memperebutkan gelar.

Sulit dipercaya Joane Gadou baru bergabung dengan Borussia Dortmund sejak musim panas. Yang lebih mengejutkan, bek itu ternyata baru berusia 19 tahun. Gadou tampaknya berkembang dengan kecepatan yang membuatnya mampu mencapai kemajuan yang bagi pemain profesional lain membutuhkan waktu sepanjang karier, itu pun kalau mereka bisa mencapainya.

Belum genap sebulan sejak Gadou tampil sangat baik ketika Dortmund bermain 2-2 melawan Bayern Munich dalam laga papan atas Bundesliga. Di Munich, ia menunjukkan kecepatan, ketegasan dalam duel, kemampuan membaca permainan, dan kecakapannya melakukan pressing. Saat itu, rekan-rekan setimnya dan direktur olahraga Ole Book sudah memujinya. Pelatih Niko Kovac pun tampak terkesan, meski ia mengatakan Gadou belum mencapai level yang diinginkannya . Kovac rutin memberikan latihan individual kepada Gadou. Ia diminta secara khusus memperbaiki penempatan posisi dan kemampuan menyundul bola. Dortmund juga ingin ia lebih sering terlibat dalam serangan.

Gadou pun melakukannya. Di London, ia merebut bola jauh di area pertahanannya sendiri pada menit ke-55, lalu langsung berlari. Dengan sedikit gerak tipu dan perubahan arah, ia melewati dua lawan. Setelah membawa bola sejauh 48 meter, ia mengirim umpan ke jalur lari Maximilian Beier, yang menuntaskannya dengan tenang sekaligus spektakuler, sepadan dengan aksi solo Gadou. Penampilan individu cemerlang Gadou dan Beier terjadi ketika BVB mulai bermain lebih baik secara kolektif setelah babak pertama yang buruk dan menemukan keberanian untuk menghadapi Arsenal.

Iklan Iklan

Apa Kata Rekan-rekan BVB tentang Penampilan Gemilang Joane Gadou?

Namun, tanpa aksi solo Gadou, upaya Dortmund mungkin akan sia-sia. Tak heran rekan-rekan setimnya memujinya setinggi langit. "Dia benar-benar luar biasa, cara dia menggiring bola dan menggunakan tubuhnya. Dia melakukannya dengan sangat, sangat baik," kata pencetak gol Beier kepada Prime Video. Menurutnya, itu adalah "aksi kelas dunia": Gadou "melaju dengan luar biasa, melewati dua pemain lawan, lalu memberikan umpan bagus kepada saya. Saya kemudian memasukkan bolanya."

Topik Terkait

Penjaga gawang Dortmund Gregor Kobel juga mengatakan: "Itu aksi individu yang luar biasa dari Gadou, yang kemudian menghasilkan gol kami." Kapten Dortmund sekaligus sesama bek tengah Gadou, Nico Schlotterbeck, berkata: "Sentuhan pertamanya luar biasa dan setelah itu dia punya kecepatan, kami tahu itu."

Ada sedikit masalah bagi BVB: setelah penampilannya melawan Arsenal, ketika ia juga tampil sangat meyakinkan dalam bertahan , bahkan klub papan atas Premier League yang sebelumnya belum menyadarinya mungkin kini melihat bahwa bek yang pernah dibina di PSG, Red Bull Salzburg, dan sekarang Dortmund ini memiliki kemampuan yang membuatnya cocok untuk klub papan atas Premier League. Gadou, yang bisa menelan biaya transfer hingga €25 juta bagi BVB, mungkin meninggalkan Dortmund lebih cepat daripada yang diinginkan klub.

Iklan

Ketangguhan BVB Tidak Mudah Ditandingi

Sebab, seperti yang semestinya makin jelas setelah hasil imbang di London ini, sebuah tim yang solid sedang terbentuk di BVB. Jobe Bellingham, yang juga baru berusia 21 tahun, telah menjadi pemain reguler sekaligus penentu hasil pertandingan musim ini. Konstantinos Karetsas, yang sama-sama berusia 19 tahun seperti Gadou, juga berpeluang kembali memukau ketika sudah benar-benar bugar. Daniel Svensson, yang kerap diremehkan dan praktis hadir di setiap sudut lapangan di London, pun baru berusia 24 tahun. Tim ini memiliki sejumlah pemain yang ingin terus dilihat bermain bersama untuk waktu lama.

Di sisi lain, kondisi mereka saat ini pun tidak buruk, setidaknya jika melihat hasil dan cara mereka meraihnya. Bahwa permainan Dortmund di bawah pelatih Niko Kovac sering kali tidak istimewa bukanlah hal baru. Namun, Dortmund telah meraih begitu banyak poin musim ini dari pertandingan yang tampaknya sudah lama hilang atau sepertinya tak mungkin lagi dibalikkan, sehingga itu tak bisa disebut kebetulan.

Iklan

Di markas Arsenal, BVB bahkan melampaui pencapaian mereka sendiri. Cara Dortmund bangkit setelah 15 hingga 20 menit awal yang buruk, yang dengan tepat disebut "lesu" oleh Nico Schlotterbeck, sungguh mengesankan. Untuk melakukannya dibutuhkan ketangguhan dan kepercayaan diri yang besar. Sebagai sebuah tim, mereka nyaris tak menyentuh bola selama 20 menit, lalu mampu "membongkar" salah satu tim terkuat dan paling konsisten di Eropa, yang sebelumnya belum kehilangan satu poin pun di kandang, "melalui intensitas", seperti kata Schlotterbeck.

Memang, skor 1-1 tercipta berkat dua aksi individu yang sangat baik dari Gadou dan Beier. Namun, setelah awal pertandingan seperti itu, seorang pemain hanya akan berani melakukan aksi solo seperti Gadou jika ia percaya kepada diri sendiri dan, terutama, kepada timnya. Hal yang sama berlaku bagi Beier, yang sebelumnya tak berhasil melakukan apa pun dalam pertandingan itu. Beberapa menit sebelumnya, ia bahkan gagal menyambut umpan silang yang sangat baik dari Daniel Svensson karena bersikeras ingin mengontrol bola dengan sisi luar kaki, alih-alih langsung menyelesaikannya dengan sisi dalam kaki sambil berlari.

Iklan

BVB Meraih Poin Layaknya Tim Papan Atas dan Mengingatkan pada Para Juara Bayer si Spesialis Gol Telat

BVB bukan hanya berhasil mengatasi tekanan khusus pada Minggu lalu, ketika mereka harus menang untuk merebut puncak klasemen setelah Bayern bermain imbang pada Sabtu. Mereka juga merebut satu poin dari Arsenal yang kuat berkat peningkatan performa yang jelas dan keberanian pada babak kedua, meski pada akhirnya tetap membutuhkan keberuntungan.

Selain itu, Dortmund memang telah berkali-kali membalikkan keadaan menjelang akhir pertandingan musim ini. Dortmund mungkin tidak bermain seperti tim papan atas, tetapi BVB meraih poin layaknya tim papan atas.

Iklan

Meski saat itu jauh lebih ekstrem, situasi ini sedikit mengingatkan pada musim 2023/2024, ketika Bayer Leverkusen mencetak 13 gol pada masa tambahan waktu di semua kompetisi. Tim tersebut mula-mula mendapat julukan "Bayer si Spesialis Gol Telat" , lalu menjadi juara Jerman. Sejauh ini, BVB baru sekali mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu, yakni dalam kemenangan 3-2 atas Werder Bremen di Piala DFB. Namun, Dortmund sudah tujuh kali mencatatkan bentuk kebangkitan di semua kompetisi setelah meningkatkan performa pada babak kedua. Itu juga terjadi dalam laga-laga besar melawan Bayern Munich, ketika Fabio Silva mencetak gol penyama kedudukan 2-2 yang pantas didapat pada menit ke-89, dan kini melawan Arsenal. Dalam kemenangan atas VfB Stuttgart (1-0) dan Bremen di Piala DFB, pelatih Niko Kovac juga memasukkan pemain yang kemudian menentukan kemenangan: Jobe Bellingham sebagai pemberi assist melawan Stuttgart dan Marcel Sabitzer sebagai pencetak gol melawan Bremen.

BVB Selalu Meningkat pada Paruh Kedua Musim dalam Beberapa Tahun Terakhir

Tentu saja masih terlalu dini untuk memprediksi akhir musim, terlebih BVB kemungkinan harus menang setidaknya dua kali dalam tiga pertandingan Liga Champions berikutnya agar masuk delapan besar dan mencapai fase gugur tanpa melalui play-off. Namun, jika Dortmund tampil seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketika mereka selalu lebih kuat pada paruh kedua musim dibandingkan paruh pertama, BVB akan ikut bersaing memperebutkan gelar liga.

Iklan

Apalagi BVB sedang menjalani salah satu paruh pertama musim terbaik dalam sejarah mereka. Bayern memang tampil sangat dominan musim ini, tetapi mereka juga sudah cukup sering gagal mengamankan kemenangan, serta dilanda banyak cedera .

Klasemen Liga Champions: 24 Tim Teratas Saat Ini