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Niklas Süle kembali blak-blakan soal masalah berat badannya selama berkarier sebagai pemain profesional dan mengungkap satu-dua kebiasaan buruknya. Talenta Borussia Dortmund, Mussa Kaba, juga harus menghadapi kemunduran lagi. Berikut kabar dan rumor seputar BVB.

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BVB, kabar: Niklas Süle blak-blakan soal masalah berat badannya

Dalam podcast "After The Final Whistle", Niklas Süle mengungkapkan bahwa sepanjang kariernya ia mungkin "pernah minum tiga bir dan terlalu sering makan di McDonald's". Namun, ia tidak ingin "merasa harus hidup hanya untuk sepakbola selama 15 tahun ke depan. Hidup terlalu singkat untuk melakukan satu hal saja," jelasnya.

Selama membela Bayern Munich maupun BVB, Süle berulang kali bergulat dengan masalah berat badan. Ia juga kerap mengalami cedera, sebelum mengakhiri kariernya ketika kontraknya bersama Borussia Dortmund habis pada musim panas. "Saya selalu mencintai sepakbola, tetapi saya tidak pernah menjadi pemain yang mencurahkan segalanya untuk sepakbola setiap hari. Sepakbola bukanlah hidup saya," kata Süle.

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Meski begitu, ia pernah berusaha "membalikkan keadaan". Süle mengaku pernah menurunkan berat badan 11 kilogram dalam empat pekan. Ia tidak menyebutkan kapan tepatnya ia melakukan itu. Namun, periode tersebut kemungkinan berlangsung pada musim panas 2024, ketika ia kembali untuk memulai latihan bersama BVB dalam kondisi sangat bugar.

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"Saya menyewa fisioterapis pribadi, koki pribadi, dan sebuah rumah. Selama empat pekan, saya berlatih tiga kali sehari dan makan setiap hari. Kalau tidak salah, asupannya 1.500 kalori," kata Süle, lalu menambahkan: "Rasanya aneh, tetapi itu masa yang luar biasa dan benar-benar berat. Luar biasa karena saya bangga pada diri sendiri. Itu sesuatu yang sudah lama saya upayakan, sesuatu yang ingin saya capai. Perasaan itu sempat agak hilang dari diri saya dalam sepakbola."

Süle juga menggunakan topik tersebut untuk menyoroti "masalah dalam industri sepakbola". Menurutnya, "tidak semua pemain sama dan tidak setiap pemain adalah saham. Mereka manusia. Semakin jarang orang merasa bisa berbicara apa adanya. Kejujuran dalam bisnis yang menuntut performa tinggi dan melibatkan banyak uang ini telah berkembang ke arah yang buruk. Itu hanya pendapat saya, tetapi saya rasa banyak pemain akan setuju. Namun, saya juga tidak peduli apakah mereka setuju, karena itu selalu menjadi salah satu pandangan saya."

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Kini, bagi pria berusia 31 tahun itu, sepakbola hanya sebatas hobi. Süle saat ini bermain untuk klub amatir SV Tiefenbach. "Tentu saja, tekanannya berbeda. Obrolan di ruang ganti, pergi ke ruang fisioterapi dan membicarakan hal-hal konyol dengan teman-teman, juga menjadi alasan utama saya tidak ingin berhenti bermain selama setahun atau setengah tahun. Saya ingin pergi ke suatu tempat dan tetap menjadi bagian dari sebuah tim. Di level yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Tanpa uang, tetapi dengan kesenangan," katanya.

Süle menambahkan bahwa, untungnya, kehebohan seputar dirinya "sekarang sudah agak mereda". "Saya benar-benar senang karena saya tidak ingin bermain di liga tingkat kesembilan lalu mendapati lima, enam, tujuh tim kamera di tepi lapangan pada pertandingan pertama. Saya ingin pergi ke sana, minum tiga bir seusai pertandingan, berkumpul bersama teman-teman, bersenang-senang, dan menjalani hidup saya."

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BVB, rumor: Kemunduran lagi bagi talenta muda Mussa Kaba

Mussa Kaba dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di tim junior BVB. Namun, gelandang bertahan itu sudah hampir lima pekan tidak bisa bermain. Menurut Ruhr Nachrichten, ia kini mengalami kemunduran lagi.

Kaba mengalami dislokasi bahu pada awal Oktober saat tim U-23 Borussia Dortmund menjamu SG Wattenscheid 09 di Regionalliga Süd. Kini, ia dikabarkan juga mengalami cedera ligamen di bahu yang semakin menunda kembalinya ke lapangan.

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Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa lama ia akan absen. Namun, kecil kemungkinan pemain berusia 17 tahun itu bisa kembali bermain tahun ini. Saat ditanya oleh Ruhr Nachrichten, Ingo Preuß, direktur olahraga tim cadangan Dortmund, enggan memberikan banyak keterangan. Mereka tidak akan "terburu-buru", katanya, seraya menyebut perlu "beberapa pekan" sebelum Kaba berpotensi kembali bermain.

Ini bukan kemunduran pertama bagi Kaba dalam kariernya yang masih muda. Pada musim panas 2025, peradangan lutut memaksanya absen selama empat bulan. Ia kemudian absen pada Oktober karena masalah otot dan selama lebih dari sebulan pada Januari 2026 akibat cedera pergelangan kaki. Belum berhenti di situ: dari Maret hingga September, ia absen karena lonjakan pertumbuhan yang disertai ketidakseimbangan otot dan keluhan parah pada pinggul.

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Sejauh ini, Kaba telah tampil lima kali musim ini untuk tim yang bermain di Regionalliga tersebut. Ia belum mencatatkan kontribusi gol.

BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 21 November (pukul 15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Selasa, 24 November (pukul 21.00) Liga Champions FC Arsenal vs. Borussia Dortmund Minggu, 29 November (pukul 19.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Rabu, 2 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Minggu, 6 Desember (pukul 15.30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund