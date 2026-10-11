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BVB, News: Felix Paschke mengakhiri kariernya pada usia 23 tahun

Felix Paschke dari tim reserve Borussia Dortmund telah mengakhiri kariernya pada usia yang baru 23 tahun. Hal itu dikonfirmasi BVB pada Sabtu melalui kanal media sosial mereka.

"Sangat disayangkan Felix harus mengakhiri karier sepak bolanya di usia yang begitu muda. Kami mengenalnya sebagai pemain yang berdedikasi. Sampai saat-saat terakhir dia terus berupaya untuk kembali ke lapangan," demikian kutipan kepala olahraga U23, Ingo Preuß, dalam unggahan tersebut.

Paschke pindah ke Dortmund pada 2024 dari tim reserve Hamburger SV, tetapi sejauh ini hanya mencatatkan 16 penampilan karena cedera. Gelandang itu terakhir kali berada di lapangan dalam sebuah laga uji coba pada Januari 2025. Di antaranya, pemain kaki kanan itu mengalami robek ligamen cruciatum, sebelum keluhan fisik lainnya kemudian menyusul.

"Saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan setim, para pelatih, para pengambil keputusan, serta seluruh tim medis dan semua staf klub atas dukungan selama bertahun-tahun. Saya merasa sangat nyaman sejak awal dan juga selalu mendapat dukungan besar selama masa cedera panjang saya. Karena itu saya bisa memberikan segalanya dalam upaya untuk kembali ke lapangan. Saya mendoakan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat dan akan terus mengikuti perjalanan tim saya dengan saksama di masa mendatang," jelas Paschke.

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BVB, Rumor: Tertarik pada Bartosz Mazurek dari RB Salzburg?

Menurut informasi dari portal Polandia WP SportoweFakty , BVB telah memantau Bartosz Mazurek pada musim lalu. Brighton & Hove Albion juga disebut mengamati pemain kaki kanan setinggi 1,84 meter tersebut.

Mazurek pada akhirnya pindah pada musim panas dengan nilai enam juta euro dari klub asalnya, Jagiellonia Bialystok dari Polandia, ke RB Salzburg. Karena pemain berusia 19 tahun itu juga tampil meyakinkan di Austria, portal tersebut berspekulasi bahwa remaja itu bisa segera kembali menjadi topik di kalangan petinggi Borussia Dortmund di sekitar direktur olahraga Ole Book.

Gelandang tengah itu sudah tampil 15 kali di semua kompetisi pada musim ini. Mazurek sebagian besar tampil sebagai starter dan sudah mencetak dua gol. Tiga gol lainnya ia ciptakan untuk rekan setimnya.

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BVB, News: Edin Terzic membeberkan alasan jedanya

Pelatih Edin Terzic menjelaskan mengapa dia begitu lama tanpa klub setelah perpisahannya dengan BVB seusai musim 2023/24.

"Setelah masa saya di Borussia Dortmund, saya memang ingin mengambil jeda secara sadar. Itu adalah pekerjaan pertama saya sebagai pelatih kepala dan merupakan masa yang sangat intens. Saya ingin mencerna apa yang telah saya alami dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang mungkin kurang saya perhatikan selama bertahun-tahun di sepak bola profesional," kata pria 43 tahun itu dalam wawancara dengan kicker.

Sejak musim panas, Terzic berada di pinggir lapangan bersama Athletic Bilbao. "Kami sudah saling mengenal cukup lama. (…) Dari pembicaraan-pembicaraan itu muncul perasaan yang baik," katanya menjelaskan keputusan untuk memilih klub Basque tersebut, lalu menambahkan: "Pada satu titik saya mulai membandingkan berbagai kemungkinan. Dan ketika Anda melakukan itu lalu pada akhirnya selalu kembali ke Athletic Club, Anda menyadari apa yang sebenarnya Anda inginkan."

Setelah awal musim yang lebih dari sekadar mengecewakan, Bilbao kini sudah mulai bangkit di LaLiga. Setelah enam pertandingan, mereka mengoleksi delapan poin. Duel ketujuh di liga Spanyol itu dihentikan pada Sabtu saat skor masih 0-0, setelah para pendukung lawan, Rayo Vallecano, membanjiri lapangan dengan benda-benda lemparan. Di antaranya, setelah 13 menit, pesawat kertas, bola-bola kertas, dan bola pantul kecil beterbangan dalam jumlah besar ke arah lapangan.

BVB, Jadwal: Pertandingan-pertandingan berikutnya Borussia Dortmund