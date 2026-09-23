Kabarnya, ada satu nama baru yang muncul dalam radar BVB. Seperti dilaporkan Tipsbladet, sosok tersebut adalah talenta berusia 15 tahun Ilyas Houira dari FC Kopenhagen.

Namun, Dortmund disebut jauh dari satu-satunya klub top Eropa yang menaruh perhatian pada pemain asal Maroko itu. Ajax Amsterdam serta klub-klub Premier League seperti Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Chelsea juga dikabarkan tengah memantau pemain muda tersebut. Selain itu, nama Houira juga disebut masuk dalam daftar beberapa klub dari Prancis dan Spanyol.

Minat BVB kabarnya sudah ada sejak cukup lama. Menurut laporan tersebut, Dortmund telah memantau Houira bahkan sebelum kepindahannya dari akademi Aarhus GF ke FC Kopenhagen pada Januari.

Saat ini, gelandang tengah itu masih bermain untuk tim U16 klub raksasa Denmark tersebut. Kontraknya di Kopenhagen berlaku hingga 2029.