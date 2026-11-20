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Dua pemain yang belakangan cedera bisa kembali saat laga Bundesliga di markas Borussia Mönchengladbach. Tim putri Dortmund harus kehilangan seorang penyerang lebih lama. Berita dan rumor BVB.

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BVB, berita: Comeback melawan Borussia Mönchengladbach? Ini kondisi Serhou Guirassy dan pemain cedera lainnya

Serhou Guirassy hanya bermain satu babak saat timnya menang 2-1 atas Betis Sevilla di Liga Champions pada awal November. Sang penyerang mengalami cedera otot paha yang membuatnya absen hingga kini. Guirassy menghabiskan jeda internasional untuk menjalani rehabilitasi dan latihan pemulihan. Akankah ia kembali saat bertandang ke markas Borussia Mönchengladbach pada Sabtu?

Pelatih BVB Niko Kovac menjelaskan dalam konferensi pers pada Kamis: "Untuk keduanya, juga Carney, tampaknya kami akan melihat hari ini atau besok apakah mereka bisa bermain. Kemungkinan itu tidak tertutup." Pemain BVB lain yang masih mengalami masalah fisik adalah Waldemar Anton dan Carney Chukwuemeka. Keduanya juga mengalami masalah otot.

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Seperti Guirassy, kesiapan Anton untuk bermain akan ditentukan melalui sesi latihan terakhir. Sementara itu, peluang Chukwuemeka untuk kembali tampak lebih kecil.

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Akankah Waldemar Anton memperpanjang kontrak di BVB? Ini kabarnya batas gaji yang bersedia dibayarkan Borussia

Ketika bugar, Waldemar Anton merupakan pemain inti yang tak tergantikan di BVB dan perannya di jantung pertahanan setidaknya sama pentingnya dengan Nico Schlotterbeck. Kontrak mantan pemain Sturrgart itu masih berlaku hingga 2028, tetapi BVB ingin memperpanjangnya dua tahun lagi secepat mungkin, juga karena masa depan Schlotterbeck di Dortmund tampak kurang pasti, menurut laporan tersebut.

Anton akan berusia 34 tahun saat kontrak barunya berakhir. Namun, tawaran Dortmund itu juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan, seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten. Meski begitu, pemain biasanya merasa paling dihargai oleh klub ketika nominal gajinya juga sesuai. Dalam hal ini, kedua pihak tampaknya masih memiliki pandangan berbeda.

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Anton disebut sejauh ini bukan termasuk pemain bergaji tertinggi di BVB. Borussia kabarnya ingin menaikkan gajinya, tetapi menurut media tersebut, klub tidak mau membayar Anton dengan angka dua digit dalam jutaan euro. Batas yang bersedia dibayarkan BVB disebut sebesar delapan juta euro per tahun. Saat ini, hanya kiper Gregor Kobel dan penyerang Serhou Guirassy yang menerima gaji lebih tinggi di BVB.

BVB, berita: Penyerang Ramona Maier absen lebih lama

Pada akhir pekan lalu, Ramona Maier, penyerang tim putri BVB, masih bermain selama 60 menit saat timnya meraih kemenangan 4-0 yang disambut meriah dalam derbi wilayah Ruhr melawan FC Schalke 04 di Stadion Rote Erde yang penuh penonton . Namun, Alexandra Popp harus bermain tanpa rekan duetnya di lini depan selama beberapa pekan ke depan. Maier, 31 tahun, mengalami cedera meniskus saat latihan dan telah menjalani operasi.

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Musim ini di Regionalliga West, sang penyerang mencetak tujuh gol dalam 13 pertandingan.

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