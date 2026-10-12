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BVB, rumor: Luca Reggiani dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan pada musim dingin

Menurut informasi Ruhr Nachrichten, Luca Reggiani kini "semakin tersisih" di BVB. Karena itu, kepergiannya pada musim dingin disebut semakin dekat.

Pemain berusia 18 tahun yang sangat berbakat itu tampaknya kini hanya menjadi pilihan keenam dalam urutan bek tengah pelatih Niko Kovac. Selain Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou, dan Ramy Bensebaini, Filippo Mane juga berada di depannya saat ini. Mane menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dari persiapan musim panas. Emre Can kemungkinan juga akan berada di atas Reggiani begitu kembali dari cedera parahnya.

Pemain muda Italia itu juga menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan saat melawan SV Werder Bremen pada Jumat, yang berakhir 2-2. Setelah itu, Reggiani tampil di Regionalliga West. Ia bermain selama 45 menit untuk tim U-23 BVB dalam kemenangan 3-2 atas SG Wattenscheid 09.

Pertandingan berikutnya BOD Champions League 15.00 BVB

Rumor kepergian Reggiani sudah beredar selama berminggu-minggu. Kepindahannya pada musim dingin bisa menghasilkan pemasukan bagi Dortmund dalam kisaran jutaan dengan angka satu digit. Pada musim panas, dua klub besar asal Milan, AC Milan dan Inter Milan, serta FC Southampton dikabarkan berminat kepadanya. Reggiani disebut sengaja memilih bertahan, tetapi kabarnya kini telah berubah pikiran.

Penjualan Reggiani juga akan memberi Borussia ruang finansial untuk merekrut Marcel Regula. Talenta muda lini serang asal Polandia itu sudah menjadi incaran utama para petinggi klub, termasuk direktur olahraga Ole Book, pada musim panas setelah Giannis Konstantelias mengalami cedera lutut parah. Namun, transfer itu tidak terwujud karena Dortmund justru mendatangkan Ethan Nwaneri dari FC Arsenal dengan status pinjaman. Mereka bisa kembali mencoba merekrut Regula pada jendela transfer berikutnya.

Klub Regula, Zaglebie Lunin, disebut meminta biaya transfer hingga delapan juta euro. Jika hengkang, Reggiani bisa membantu membiayai transfer tersebut.

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BVB, berita: Lars Ricken menyampaikan pesan tegas kepada para bintang Dortmund

Setelah hasil imbang mengecewakan melawan SV Werder Bremen (2-2), ketika BVB masih unggul 2-0 sesaat sebelum pertandingan berakhir, direktur olahraga Lars Ricken menuntut timnya menunjukkan "reaksi untuk bangkit".

"Kami harus mengambil pelajaran yang tepat dari hasil 2-2 melawan Bremen. Kesalahan seperti itu seharusnya tidak terjadi, tetapi bisa saja terjadi sesekali dan terasa semakin menjengkelkan ketika Bayern juga tidak menang!" ujar Ricken, seperti dikutip surat kabar Bild. Meski begitu, pria berusia 50 tahun itu berusaha meredam perdebatan baru soal mentalitas sejak awal. "Kami tentu tidak akan mengecam tim ini sekarang. Mereka telah mendapatkan kepercayaan kami pada musim ini dan musim lalu."

Apalagi, BVB sudah ditunggu laga penting berikutnya pada Rabu mendatang, ketika mereka menghadapi Bodö/Glimt di Liga Champions. "Di Norwegia, kami punya peluang besar untuk mengawali kiprah di Liga Champions dengan luar biasa," kata Ricken.

Pasalnya, Dortmund masih punya "urusan yang belum tuntas" dengan tim kejutan asal Norwegia dari musim lalu itu. Pada fase liga, Borussia menyia-nyiakan keunggulan 2-1 di kandang sendiri dan akhirnya hanya bermain imbang 2-2. Menurut Ricken, poin yang hilang dalam perebutan tiket langsung ke babak 16 besar itu "sangat menyakitkan" bagi BVB.

BVB akhirnya harus menempuh jalur play-off, tempat kiprah mereka secara mengejutkan berakhir setelah kalah telak 1-4 dari Atalanta Bergamo pada leg kedua. Sebelumnya, tim asuhan Niko Kovac memenangi leg pertama dengan skor 2-0.

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Rabu, 14 Oktober (pukul 21.00) Liga Champions FC Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund Sabtu, 17 Oktober (pukul 15.30) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund Selasa, 20 Oktober (pukul 18.45) Liga Champions Sabah FK vs. Borussia Dortmund



