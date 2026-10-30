Bulan madu telah berakhir: Ferran Torres memicu kekhawatiran di dalam Paris Saint-Germain

Setelah awal yang luar biasa yang menjadikannya salah satu bintang paling menonjol di Paris Saint-Germain pada pekan-pekan pertama musim ini, kilau pemain Spanyol Ferran Torres mulai meredup secara perlahan, setelah ia gagal melanjutkan ketajamannya dalam mencetak gol. Ia pun kini menghadapi ujian nyata untuk mengembalikan levelnya dan membuktikan kelayakannya atas posisi yang ia dapatkan sejak kedatangannya ke ibu kota Prancis itu.

Situs "Foot Mercato" asal Prancis menilai bahwa bulan madu antara Ferran Torres dan Paris Saint-Germain telah berakhir, setelah laga-laga terakhir memperlihatkan penurunan yang jelas pada level penyerang Spanyol itu, yang berubah dari sebuah transfer yang menyita perhatian menjadi pemain yang mencari kembali naluri golnya.

Musim panas lalu merupakan periode yang luar biasa bagi Torres. Setelah meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol dan mencetak gol kemenangan pada laga final melawan Argentina (1-0) setelah babak tambahan, ia pindah ke Paris Saint-Germain dalam transfer senilai 48,5 juta euro.

Penyerang Spanyol itu tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kemampuannya, karena ia tampil kuat dengan kostum klub ibu kota Prancis tersebut, setelah mencetak dua gol pada penampilan perdananya melawan Rennes, dalam laga yang berakhir imbang 2-2, sehingga berperan menyelamatkan timnya dari kekalahan.

Pertandingan berikutnya LEH Ligue 1 14.00 PSG

Torres melanjutkan awal menterangnya yang istimewa, setelah menjebol gawang Brest dan Marseille sebelum jeda internasional. Ia juga mencetak trigol dalam laga melawan Slovan Bratislava pada ajang Liga Champions Eropa, sehingga menegaskan bahwa ia punya banyak hal untuk ditawarkan dalam petualangan barunya.

Kekaguman terhadap penyerang Spanyol itu tidak hanya terbatas pada suporter Paris Saint-Germain, tetapi juga meluas hingga ke rekan-rekannya di dalam ruang ganti. Ousmane Dembélé memuji kemampuannya seraya berkata: "Saya cukup beruntung bisa bermain sedikit bersamanya di Barcelona. Ia adalah seorang pencetak gol sejati, dan penyerang murni yang juga pandai bermain di sayap. Bermain dengannya sangat menyenangkan, karena ia memiliki pergerakan yang luar biasa, dan mudah dicari di dalam lapangan. Kami banyak berbicara, dan bermain di sampingnya sangat mulus."

Vitinha juga memuji awal menterengnya, seraya berkata: "Saya berharap ia terus seperti ini, ia bersinar dengan sangat mencolok! Kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai level efektivitas yang sama. Kami sangat senang dengan kehadirannya bersama kami."

Namun, gambaran indah yang mengitari Torres pada awal perjalanannya bersama Paris Saint-Germain mulai memudar, setelah penyerang Spanyol itu memasuki fase penurunan yang menimbulkan tanda tanya seputar kemampuannya mempertahankan levelnya.

Torres kehilangan kilaunya dan mencari jalan keluar

Jeda internasional terakhir bukanlah periode yang ideal bagi Torres, karena ia menampilkan performa yang mengecewakan melawan Inggris, sebelum ia terpaksa kembali ke Paris untuk menjalani perawatan atas rasa sakit di pergelangan kaki kirinya.

Sejak kepulangannya, penyerang Spanyol itu tidak mampu mengembalikan level-level sebelumnya, karena ia gagal menjebol gawang dalam lima laga terakhir yang dijalani Paris Saint-Germain. Ia juga kehilangan posisi utamanya dalam dua laga penting melawan Manchester City dan Barcelona, sehingga memulai kedua laga itu dari bangku cadangan.

Dalam laga melawan Barcelona, Torres mendapat kesempatan untuk membuktikan diri setelah cedera Ousmane Dembélé, ketika ia bermain selama 70 menit, tetapi ia tidak memberikan tambahan yang diharapkan, sehingga mendapat nilai 4 dari 10 dalam penilaian laga dari situs "Foot Mercato" asal Prancis.

Keadaan tidak banyak berbeda dalam laga melawan Olympique Lyon, Senin lalu, karena pemain itu tampil dengan performa yang naik turun, dan kehilangan efektivitas yang dibutuhkan di depan gawang, sehingga mendapat nilai 5 dari 10, sebelum tim pelatih memutuskan menggantinya dengan Senny Mayulu, yang berhasil mengubah jalannya laga dengan mencetak gol keunggulan.

Empat peluang yang disia-siakan Torres di hadapan Dominik Greif, penjaga gawang Lyon, menjadi indikator tambahan atas penurunan ketajaman serangannya, setelah ia tampak jauh dari versi yang menyita perhatian pada awal musim.

Meskipun penurunan ini hingga kini belum menjadi sumber kekhawatiran besar di dalam Paris Saint-Germain, berlanjutnya puasa gol penyerang Spanyol itu dapat menempatkannya di bawah tekanan yang meningkat, terutama di tengah persaingan ketat untuk posisi-posisi menyerang di dalam tim.

Laga melawan Le Havre, hari Jumat, tampak sebagai kesempatan ideal bagi Torres untuk memecahkan puasa golnya dan mengembalikan kepercayaan dirinya, terutama karena sang lawan menempati posisi terakhir di klasemen Liga Prancis.

Pertanyaan pun tetap ada: apakah penyerang Spanyol itu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri periode penurunan dan mengembalikan kilaunya, atau awal luar biasa yang ia tampilkan bersama Paris Saint-Germain akan tetap sekadar kenangan?