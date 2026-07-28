Klub Arsenal berupaya mencapai kesepakatan dengan Newcastle United terkait transfer pemain Brasil, Bruno Guimaraes, sebelum akhir pekan ini.

Surat kabar Inggris "Metro" menyebutkan bahwa Guimaraes telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Arsenal, dan telah memberitahu Newcastle mengenai keinginannya untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Mikel Arteta pada musim panas ini.

Bulan lalu, Newcastle menolak tawaran pembuka yang diajukan Arsenal senilai 55 juta pound sterling, yang diumumkan melalui perantara.

Setelah itu, sang juara Liga Primer Inggris menyusul dengan proposal senilai 70 juta pound sterling, tetapi Newcastle juga menolak tawaran tersebut.

Arsenal diperkirakan akan membuat kemajuan menuju penuntasan transfer ini dengan tawaran lebih dari 75 juta pound sterling.

Arsenal menganggap merekrut Guimaraes sebagai prioritas untuk memperkuat lini tengah, dan ingin mencapai kesepakatan dengan Newcastle sebelum akhir bulan Juli ini.

Sejumlah laporan media selama beberapa hari terakhir telah mengisyaratkan bahwa pemain Brasil, Vinicius Junior, bintang Real Madrid, juga masuk dalam radar Arsenal, tetapi klub asal London itu ingin merampungkan transfer Guimaraes terlebih dahulu.