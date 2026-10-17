Di Liga Champions, VfB tampil baik. Dua pertandingan, dua kemenangan. Sebagai satu dari sembilan tim di liga raksasa berisi 36 tim yang meraih poin maksimal, VfB berada di papan atas dengan enam poin. FC Bayern München, Borussia Dortmund, dan Manchester City, misalnya, berada di bawah tim asuhan Sebastian Hoeneß.

Namun, di Bundesliga, VfB tengah kesulitan. Empat dari enam pertandingan berakhir dengan kekalahan, termasuk tiga dari empat laga terakhir. Jadwal mereka memang tidak mudah, dengan pertandingan melawan Bayern dan BVB. Namun, VfB juga gagal meraih poin saat menghadapi TSG Hoffenheim dan kini HSV.

"Tentu saja ini disayangkan, tetapi kami harus mengakui bahwa saat ini kami bukan tim papan atas," kata pemain tim nasional Deniz Undav, yang dikenal blak-blakan, kepada Sky. "Banyak hal yang menjadi kekuatan kami dalam dua atau tiga tahun terakhir kini tidak terlihat."

Kapten Stuttgart itu kemudian ditanya hal-hal apa yang ia maksud. "Pada tahun-tahun sebelumnya, kami masih bisa memenangkan pertandingan seperti ini dan memanfaatkan peluang. Tahun ini, kami kesulitan melakukannya," jelas Undav mengenai laga di Hamburg. "Terutama pada babak kedua, performa kami juga menurun. Kami benar-benar harus memperbaikinya agar bisa kembali naik. Jika tidak, ini akan menjadi musim yang sangat, sangat berat."

Tujuh tembakan, tanpa gol: Undav gagal mencetak gol melawan HSV

VfB seharusnya tidak perlu kalah dari HSV yang kehilangan sejumlah pemain. Undav, yang masih menunggu gol pertamanya di Bundesliga musim ini, melepaskan tujuh tembakan dan seorang diri mencatatkan nilai xG 0,61.

"Kami ingin menang dan memiliki banyak peluang, meskipun tidak ada yang benar-benar emas. Pada akhirnya, kami seharusnya meraih hasil imbang. Kalau begitu, tak ada yang bisa berkata apa-apa," ujar Undav. "Pada akhirnya, laga berlangsung dengan kedua tim saling menyerang secara terbuka, dan kami tidak boleh membiarkan itu terjadi. Namun, tidak ada gunanya terus memikirkannya. Sekarang kami harus menatap ke depan."

HSV memenangi duel saling serang itu berkat gol indah Miro Muheim pada pengujung laga. Tembakan jarak jauhnya yang memukau memberi tim asal Hamburg itu kemenangan ketiga berturut-turut setelah awal musim yang buruk, ketika mereka menelan tiga kekalahan dengan catatan gol 0:12.

Apa kesalahan VfB Stuttgart saat kebobolan?

Seperti kapten Undav dan anggota dewan direksi bidang olahraga Fabian Wohlgemuth, pelatih VfB Sebastian Hoeneß juga menilai kekalahan itu "sangat pahit, karena cukup banyak rencana kami yang berjalan, jika saya melihat babak pertama. Kami tidak membiarkan HSV menciptakan peluang besar. Kami sendiri punya cukup peluang untuk unggul. Namun, kali ini efektivitas di depan gawang menjadi faktor besar."

Terkait gol yang mereka terima, timnya "harus mengakui kesalahan sendiri," kritik pelatih berusia 44 tahun itu, "karena kami tidak menghentikan serangan balik yang berujung pada skor 0:1."

Hoeneß belum ingin membahas pertandingan maupun lawan berikutnya secara terperinci. Ia hanya mau mengungkapkan bahwa laga itu akan menjadi "pengalaman yang luar biasa" dan timnya akan "siap".

Tidak mengherankan jika VfB menantikan pertandingan berikutnya. Laga itu akan berlangsung di Liga Champions, dengan Atletico Madrid bertandang ke Ländle. Stuttgart tampil baik di kompetisi tertinggi Eropa pada musim gugur ini, tetapi krisis mereka di liga tidak bisa dibantah.



