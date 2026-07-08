"Bukan skandal".. Analisis komprehensif dari Spanyol mengenai kasus-kasus kontroversial dalam pertandingan Mesir melawan Argentina

Kontroversi seputar kinerja wasit asal Prancis, François Léticier, saat memimpin pertandingan antara Mesir dan Argentina yang berakhir dengan kemenangan tim Amerika Latin tersebut (3-2), kemarin Selasa, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, terus berlanjut.

Terkait hal ini, platform Spanyol “Archivo Far” yang berspesialisasi dalam wasit menyatakan bahwa kinerja Litixier memang jauh dari sempurna, namun bukan “skandal wasit terbesar dalam beberapa tahun terakhir”, atau “pencurian”, dan bahwa “pertandingan itu telah diatur”, seperti yang dinyatakan oleh pelatih Mesir, Hossam Hassan, segera setelah pertandingan berakhir.

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Laporan tersebut menyoroti kesalahan wasit dalam pertandingan tersebut, dengan menyatakan: “Pada babak pertama, ia tidak memberikan kartu kuning kepada Cristian Romero atas pelanggaran taktis yang cukup jelas, jenis pelanggaran yang seharusnya dihukum dengan kartu. Kesalahan, ya, meskipun kecil. Ada peringatan lain yang tidak diberikan, yaitu kepada Nahuel Molina, karena mencoba menampar wajah lawan saat situasi bola mati—bukan serangan, melainkan tamparan untuk menghentikan laju lawan.”

Dia melanjutkan: “Tapi perhatikan ini, karena ini bukan kesalahan Litixier: insiden ini menjadi tanggung jawab wasit keempat, yang berada tepat di depannya. Wasit utama membelakangi kejadian tersebut dan tidak dapat melihatnya. Kesalahan dari tim wasit, bukan dari dirinya secara pribadi.”

Dia menambahkan: “Kesalahan besarnya, yang sesungguhnya, terjadi pada babak kedua. Salah menekan Paredes, dan terjadi kontak ringan dengan pemain Argentina itu yang membiarkan dirinya terjatuh dengan bantuan yang sangat berlebihan. Letexier menafsirkan insiden tersebut dan meniup peluit pelanggaran, sehingga memotong serangan yang menjanjikan. Di sinilah dia benar-benar salah: dengan pemain yang sedang berlari dan hanya tersisa Lisandro Martínez yang menutupi di jarak beberapa meter, yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan prinsip ‘play on’ dan membiarkan aksi tersebut berjalan sendiri.”

Kontroversi

Laporan “Archivo Far” melanjutkan: “Sekarang, bagian yang menarik. Karena insiden yang benar-benar memicu keributan, Litixier menanganinya dengan benar, meskipun setelah meninjau tayangan ulang VAR, yang tentu saja mengurangi nilainya. Pertama, tendangan penalti yang sangat jelas terhadap Tagliafico. Tidak ada perdebatan: tendangan penalti klasik dan ia menunjukkannya tanpa ragu.”

Laporan itu melanjutkan: “Kedua, gol Mesir yang dianulir yang seharusnya membuat skor menjadi 0-2. Di awal permainan tersebut, Attia menginjak kaki penopang Lisandro Martínez dan mencegahnya melanjutkan gerakan. Di sini perlu dijelaskan dua hal yang diabaikan oleh banyak ‘analis’.. Pertama: menginjak dengan ringan tidak berarti itu bukan pelanggaran. Ini adalah kesalahan analisis klasik. Menginjak dengan ringan saja sudah cukup untuk mencegah Anda mengangkat kaki, sehingga Anda kehilangan bola dan tetap tertahan di tempat.”

Dia melanjutkan: “Ini seperti sentuhan lutut pada tumit lawan yang sedang berlari: sederhana, ya, tapi tetap pelanggaran. Yang penting bukan hanya alasannya, melainkan hasilnya. Dan di sini hasilnya adalah Alessandro tidak bisa melanjutkan, sehingga Mesir merebut bola dan mencetak gol. Kedua: klaim bahwa ‘itu bukan fase serangan yang sama’. Ya, memang begitu. Dan hal itu dibuktikan dengan kronometer: pelanggaran terjadi pada menit 57:33 dan gol Mesir pada 57:50. Hanya 17 detik. Serangan vertikal ke depan, beberapa umpan, dan langsung ke gawang.”

Laporan tersebut menambahkan: “Kami pernah melihat tinjauan gol dengan selisih 35 atau 40 detik antara dua cuplikan, ini hanya 17 detik dan dalam garis lurus. Bahwa Argentina bergerombol di lapangan tidak menjadi masalah: mereka tidak berada dalam formasi seperti itu di sisi lapangan tempat Mesir merebut bola dan melancarkan serangan. Pada fase yang sama, tindakan yang layak ditinjau, intervensi yang tepat dari Jérôme Brissard dari ruang VAR. Tidak lebih.”

Dua tendangan penalti?

Dia melanjutkan: “Ketiga, dua tendangan penalti yang diminta Mesir sebelum gol ketiga (gol Enzo). Yang pertama: sentuhan ringan dari Mac Allister terhadap Hamdi Fathi. Argentina beruntung, karena jika bola jatuh di area perebutan, mereka akan dihukum. Namun, bola jatuh di kaki Romero, yang dengan mudah menghalau bola sejauh sekitar 4 meter; tidak ada tinjauan ulang yang mungkin.”

Dia menambahkan: “Kontak antara Julian Álvarez dan Salah. Julian menyentuh bola terlebih dahulu dan mengeluarkannya, kontak terjadi setelah itu, dan bola sudah keluar dari permainan. Ini sama sekali bukan penalti. Membandingkan insiden ini dengan insiden Lisandro, seperti yang dilakukan beberapa orang, menunjukkan ketidakpahaman bahwa keduanya benar-benar bertolak belakang.”

Dia melanjutkan: “Sebuah detail yang sangat bermakna: ketika Hossam Hassan menyilangkan tangannya—yang bukan sekadar isyarat biasa, melainkan isyarat resmi FIFA untuk melaporkan tindakan rasisme—Letexier menghentikannya, menjelaskan kepadanya apa yang dilakukannya, dan menunjukkan kartu kuning kepadanya. Pemain Mesir itu menurunkan lengannya. Ini menunjukkan pemahaman terhadap situasi yang sensitif dan tidak terbawa emosi.”

Laporan tersebut ditutup dengan: “Apakah ini wasit yang patut dibanggakan? Tidak. Ini adalah keberhasilan yang sulit, tapi tetaplah keberhasilan. Dan tuduhan manipulasi serta teori konspirasi yang mengelilingi pertandingan ini… tidak dapat bertahan di hadapan peraturan. Piala Dunia ini memang menyaksikan skandal-skandal wasit yang sesungguhnya, yang menimbulkan kerugian. Namun, pertandingan Argentina-Mesir bukanlah salah satunya. Jauh sekali dari itu.”