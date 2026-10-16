"Bukan Neymar": Satu bintang yang melewati batas 100 juta dua kali

Dalam dunia sepak bola, angka-angka besar tidak selalu cukup untuk membuktikan nilai seorang bintang di atas lapangan. Sementara Neymar masih memegang rekor transfer termahal sepanjang sejarah, pemain Argentina Enzo Fernandez muncul sebagai satu-satunya pemain yang nilai transfernya melampaui batas 100 juta euro sebanyak dua kali, dalam sebuah kisah yang membuka pintu pertanyaan soal sejauh mana nilai pasarnya sepadan dengan pengaruhnya yang sesungguhnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Paris Saint-Germain membayar 222 juta euro untuk mendatangkan Neymar dari Barcelona, sementara karier Enzo Fernandez diwarnai dua transfer raksasa; yang pertama ke Chelsea dengan nilai 121 juta euro pada Januari 2023, dan yang kedua ke Manchester City dengan nilai lebih dari 145 juta euro pada musim panas lalu, sesuai keterangan yang tercantum dalam laporan tersebut.

Sebelumnya, Enzo pindah dari klub Argentina River Plate ke klub Portugal Benfica dengan nilai 44,25 juta euro, sebelum mencuri perhatian di Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana ia meraih gelar bersama timnas Argentina berdampingan dengan Lionel Messi.

Namun, apakah kemampuan gelandang Argentina ini membenarkan investasi sebesar itu? Meski memiliki status internasional dan kualitas teknis, masih ada pertanyaan tentang sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil-hasil tim yang ia bela.

Selama pengalamannya bersama Chelsea, Enzo tidak berhasil mengembalikan tim itu ke masa kejayaannya, meski ia memiliki kepribadian seorang pemimpin, tendangan keras, serta kemampuan mencurahkan kerja keras di lini tengah. Gelar terpentingnya bersama klub tersebut hanya sebatas Piala Dunia Antarklub.

Di level individu, pemain ini mencetak 31 gol dan menciptakan 30 assist dalam 170 pertandingan, angka yang cukup bagus untuk seorang gelandang, tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri perdebatan soal kelayakan pengeluaran dana luar biasa untuk merekrutnya, terutama dengan kritik yang mengarah pada gaya mainnya yang kadang bertumpu pada pengerahan tenaga secara berlebihan.

Beberapa peristiwa terakhir makin memperbesar polemik yang mengelilingi pemain ini; laporan tersebut menyinggung tekelnya yang keras terhadap Cubarsi di final Piala Dunia terakhir, sebelum ia terlibat dalam insiden yang menghebohkan saat laga Manchester City melawan Paris Saint-Germain, ketika ia menabrak wasit dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah saat berusaha menjangkau bola.

Momen itu memunculkan pertanyaan soal tidak diberikannya pelanggaran terhadap Enzo, di tengah kritik atas tidak adanya intervensi teknologi video assistant referee. Di antara nilai finansial yang luar biasa besar dan polemik yang terus berlanjut soal penampilan dan tingkah lakunya, pertanyaan terbesar tetap bertahan: apakah Enzo Fernandez memberikan sesuatu yang setara dengan uang yang dikeluarkan untuk merekrutnya, atau namanya kini sudah lebih besar daripada pengaruhnya di atas lapangan?