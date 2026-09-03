Bukan Martinelli: Mantan bintang Arsenal absen dari derbi Al Hilal dan Al Shabab

Pertandingan derby Riyadh antara Al Hilal dan Al Shabab di Liga Roshn Arab Saudi diwarnai oleh sejumlah absennya pemain, dan yang paling menonjol adalah mantan bintang Arsenal.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Shabab, besok Jumat, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Sekitar 24 jam sebelum derby, pelatih asal Jerman Thomas Letsch, direktur teknik tim Al Shabab, mengumumkan absennya gelandang asal Ghana, Thomas Partey, dari pertandingan tersebut karena cedera.

Letsch mengatakan dalam pernyataan pada konferensi pers menjelang pertandingan yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Sayangnya, Thomas Partey belum siap, dan situasinya bersamanya secara sederhana adalah bahwa ia datang kepada kami tanpa menjalani masa persiapan".

Ia menambahkan: "Sejak menit-menit pertamanya di lapangan, ia tampil bagus, dan semua orang melihat bahwa ia adalah pemain yang tentu bisa membantu kami mencapai level yang lebih tinggi, tetapi kami harus cerdas, karena musim ini panjang, dan kami kini baru di awalnya, jadi kami tidak akan mengambil risiko dengan menurunkannya".

Partey bergabung dengan tim Al Shabab selama bursa transfer musim panas ini, dalam kesepakatan transfer bebas setelah berakhirnya kontraknya dengan Villarreal, itu setelah satu musim yang ia habiskan di skuad tersebut, setelah didatangkan dari Arsenal yang ia bela selama 5 tahun.

Pemain berusia 33 tahun ini tampil dalam dua pertandingan Al Shabab pada pekan kedua dan ketiga Liga Roshn, sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang tanpa gol melawan Al Khaleej, dan sebagai pemain inti dalam hasil imbang 3-3 melawan Al Riyadh, sebelum absen dari pertandingan melawan Al Hazm pada pekan keempat.

Perlu dicatat bahwa pertandingan ini kemungkinan besar juga akan diwarnai absennya bintang lain yang sebelumnya pernah bermain di Arsenal, yakni pemain Brasil Gabriel Martinelli yang tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, kemarin lusa Selasa, untuk pindah ke Al Hilal.