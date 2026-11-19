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Penyerang Argentina Julian Alvarez masih bermimpi untuk hengkang, meski Atletico Madrid tetap menolak. Namun, yang baru kali ini adalah pertemuan kembali digelar, dan di London ada pihak yang menanti sang striker dengan tidak sabar.

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Menurut harian Spanyol "El Nacional", Julian Alvarez telah mengikuti dua pertemuan baru untuk membahas kepergiannya dari Atletico Madrid, dan Julian Alvarez terus memikirkan untuk mencari suasana baru.

Julian Alvarez berusaha kembali ke kondisi normalnya secara bertahap setelah melewati musim panas yang berat. Selain tampil di Piala Dunia, fokusnya tertuju untuk meninggalkan Atletico Madrid, dan ia telah menegaskan keinginannya untuk memulai petualangan baru di tempat lain.

Hal inilah yang menjelaskan pernyataan publik dan sikapnya selama masa persiapan musim, bahkan sebagian pihak sempat berspekulasi bahwa ia mungkin mengalami depresi.

Tidak dapat dimungkiri bahwa bintang Argentina itu telah berupaya sekuat tenaga untuk meninggalkan Stadion Wanda Metropolitano dan bergabung dengan Barcelona, pilihan yang paling ia sukai. Namun, seperti yang kita semua ingat, hal itu tidak memungkinkan karena Enrique Cerezo menolak memperkuat rival langsung.

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Karena itu, mantan pemain River Plate dan Manchester City tersebut masih berada di bawah arahan Diego Simeone, dan ia telah kembali merebut tempatnya di susunan pemain inti, meski masih jauh dari performa terbaiknya.

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Meskipun hal ini tidak menghalangi banyak tim untuk tetap menaruh minat kepada Julian Alvarez, manajemen Atletico Madrid tampaknya sudah melupakannya, mengingat penampilan apik Raphinha dan kontribusi Gabriel Jesus bersama Barcelona.

Selain itu, Joan Laporta tahu bahwa manajemen Atletico Madrid tidak mengubah pendiriannya dan masih menuntut kompensasi selangit untuk melepas penyerang kelahiran tahun 2000 itu.

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Tepatnya, sekitar 500 juta euro, jumlah yang sangat besar. Namun, klub bisa saja mempertimbangkan kepindahannya ke tim asing, dan Arsenal kembali menunjukkan ketertarikan kepada Julian, yang menjadi target Mikel Arteta.

Pada musim panas ini, klub tersebut telah menghubungi agen-agennya, yang menegaskan bahwa ia hanya ingin mengenakan seragam Barcelona. Kini, Alvarez bisa saja mempertimbangkan pindah ke London.

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Sebab di sana mereka akan menjamin gaji yang lebih tinggi untuknya dan, yang lebih penting, peluang bersaing memperebutkan semua gelar, hal yang dituntut oleh sang juara Piala Dunia di Qatar.

Pertemuan untuk mendatangkan Julian ke Arsenal pun sudah digelar. Sejumlah perwakilan Arsenal terbang ke ibu kota Spanyol untuk bertemu langsung dengan Julian dan para agennya, dan mereka bisa saja mengajukan tawaran resmi pada Januari untuk mencoba merampungkan transfer tersebut.

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Di Stadion Emirates, mereka tidak puas dengan Viktor Gyokeres, dan Alvarez disebut-sebut menjadi pilihan Arteta untuk menjadi penyerang nomor 9 baru Arsenal, menurut laporan "The Athletic".

Arsenal melihat Alvarez sebagai penyerang ideal untuk proyek Arteta. Ia pemain yang cepat, cerdas, piawai bergerak tanpa bola, dan mampu mencetak gol dari peluang setengah matang, ditambah kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi di lini serang.

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Arteta sangat memahami nilai pemain Argentina itu sejak masih di Manchester City, dan ia menilai Alvarez dapat memberikan lompatan kualitas yang dibutuhkan Arsenal untuk menjuarai Liga Primer Inggris dan Liga Champions.

Di sisi lain, Alvarez merasa tidak puas di Atletico. Ia merasa proyeknya bersama tim telah mencapai akhir dan ia membutuhkan tantangan baru yang dapat mengembalikan gairah dan semangatnya.