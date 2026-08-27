Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Uni Sepak Bola Eropa akan mendukung seorang kandidat dari luar Eropa untuk bersaing dengan Gianni Infantino dalam pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa dengan berada di bawah sorotan akibat proyeknya yang saat ini ditangguhkan untuk memprivatisasi Piala Dunia melalui pembukaannya bagi dana investasi, pemilihan presiden FIFA pada 18 Maret 2027 di Rabat (Maroko) sudah memicu banyak perdebatan, dan Uni Sepak Bola Eropa mengawasi prosesnya dengan cermat.

Batas waktu terakhir pengajuan pencalonan berakhir pada 18 November, dan Aleksander Ceferin, presiden Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) sekaligus penentang Infantino, telah menyatakan niatnya untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan FIFA.

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Meski demikian, UEFA akan mendukung kandidat penantang Infantino dengan tujuan memperbarui struktur FIFA, yang di dalamnya Uni Sepak Bola Eropa merupakan bagian yang dominan.

Di Nyon, mereka memantau perkembangan dengan cermat untuk mengetahui siapa yang akan menantang Infantino, tetapi Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) enggan mengajukan kandidat Eropa demi menghindari anggapan bahwa pemilihan tersebut merupakan persaingan langsung antara FIFA dan UEFA, sehingga mengesampingkan konfederasi-konfederasi lainnya.

Dalam kaitan ini, UEFA tidak menentang opsi kandidat asal Kanada Victor Montagliani, 60 tahun, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia (CONCACAF) dan wakil presiden FIFA sejak tahun 2016. Ia lahir dari kedua orang tua asal Italia, lahir di Vancouver, namun memiliki pengetahuan yang luas tentang sepak bola Eropa.

Bagaimanapun, Uni Sepak Bola Eropa menunggu untuk mengetahui detail proyeknya. Jika mereka menemukan bahwa proyek itu tidak sejalan dengan visi mereka tentang FIFA, mereka akan berupaya mencari kandidat Eropa di Nyon sebagai solusi terakhir, meski keinginan umum adalah memutus pola presiden dari Uni Eropa dan tidak menjadikan presiden ketiga secara berturut-turut setelah warga Swiss Joseph Blatter (1998-2016) dan Gianni Infantino (yang memenangi pemilihan 2016 dan terpilih kembali pada 2023). Presiden sebelumnya adalah warga Brasil João Havelange (1974-1998).

Prioritas Uni Sepak Bola Eropa adalah menemukan sosok yang mampu menyatukan konfederasi-konfederasi. Minggu-minggu mendatang akan menjadi penentu dalam menetapkan kandidat oposisi terhadap Infantino.

Dan setiap hari yang berlalu menguntungkan presiden FIFA, yang telah menjalankan kampanye pemilihan tidak resmi sejak berbulan-bulan lalu.

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Perlu diketahui bahwa laporan-laporan sebelumnya mengisyaratkan bahwa UEFA mungkin akan mendukung presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, warga Bahrain Salman bin Ibrahim Al Khalifa, jika ia maju dalam pemilihan, sementara warga Qatar Nasser Al-Khelaifi dianggap sebagai opsi yang mungkin, namun ia menegaskan bahwa dirinya bahagia dengan jabatannya saat ini sebagai presiden Paris Saint-Germain.