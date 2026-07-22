Bukan 80 Juta.. Berapa yang Akan Dibayar Al Hilal untuk Merekrut Somerville?

Sejumlah laporan media mengungkap nilai sebenarnya yang akan dibayarkan klub Al Hilal Arab Saudi untuk merekrut pemain sayap Belanda asal West Ham United, Crysencio Summerville, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, sejumlah laporan media memastikan bahwa Al Hilal sudah semakin dekat untuk merekrut Summerville pada bursa transfer musim panas ini dengan nilai 80 juta euro, sehingga menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Namun, jurnalis Arab Saudi Hamad Al Swilhy membantah angka-angka tersebut dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X".

Al Swilhy menulis: "Tawaran Al Hilal kepada klub Inggris West Ham mencapai sekitar 65 juta euro, sementara diajukan tawaran senilai 12 juta euro per tahun untuk pemain tersebut."

Al Swilhy sendiri sebelumnya telah memastikan dalam sebuah cuitan bahwa pemain sayap asal Belanda itu telah menjalani pemeriksaan medis yang diminta oleh Al Hilal dalam beberapa jam terakhir, setelah ia menyetujui kepindahannya ke klub tersebut.

Summerville diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al Hilal dalam beberapa jam ke depan, sebelum kesepakatan diumumkan secara resmi.

Nama Summerville menonjol pada turnamen Piala Dunia 2026, meski ia bukan pemain inti di seluruh pertandingan timnas Belanda, setelah ia mencetak dua gol dan menyumbang dua assist.

Di luar timnas Belanda, Summerville menampilkan level permainan yang mengesankan sepanjang musim lalu bersama West Ham, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan, berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist.

Pemain berusia 24 tahun itu terutama piawai di posisi sayap kiri, tetapi ia juga bisa bermain di sisi kanan, di samping posisi penyerang murni dan playmaker, meski lebih jarang.