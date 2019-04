Ultras Inter Milan: Mauro Icardi Tak Bisa Dimaafkan! . . Ultras Inter Milan meminta Mauro Icardi untuk meninggalkan klub. Menurut mereka, perilaku dan kesalahan Icardi sudah melewati batas dan tak bisa dimaafkan. . Luciano Spalletti mengatakan Icardi bakal bermain dalam laga kontra Genoa pekan ini. Kendati begitu, rapat internal Ultras justru menolak kehadiran striker Argentina tersebut. . "Setelah pertemuan internal, semua kelompok Curva Nord dengan suara bulat memutuskan bahwa perilaku Nerazzurri No 9 tidak boleh ditoleransi lagi," bunyi pernyataannya. . “Nord percaya Icardi telah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki karakter yang diperlukan, tidak hanya untuk ban kapten, tetapi juga untuk menyatukan ruang ganti. . “Dengan rilis ini, kami mengundang Inter untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesegera mungkin untuk mengeluarkannya dari skuat, yang tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk berbagi dengannya di masa kini dan masa depan, bahkan membuat akhir musim kita berisiko. . “Lolos Liga Champions tanpa proyek yang menempatkan konsep tim pada intinya, yang jelas Icardi tidak bisa menjadi bagian darinya, hanya berarti merencanakan kegagalan di masa depan. . “Bagi kami, tim harus didahulukan dari pribadi dan mereka yang menginginkan sorotan media. . “Karena itu, Nord mengatakan bahwa Icardi tidak lagi menjadi bagian dari Inter dan, mulai sekarang, akan diperlakukan sebagaimana mestinya. . "Di Genoa, mari kita bersatu untuk membangun masa depan bersama dan membawa dalam hati kita satu-satunya hal yang penting ... Inter!"

