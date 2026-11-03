Bruno Fernandes usai comeback melawan Roma: Kami tidak perlu menyelamatkan pekerjaan siapa pun!

Bruno Fernandes, kapten Manchester United, menegaskan bahwa comeback dramatis melawan Roma yang membawa Setan Merah menang dengan skor (3-2) pada Selasa malam di Liga Champions Eropa bukan bertujuan menyelamatkan posisi siapa pun di dalam klub, seraya menekankan bahwa seluruh tim membutuhkan kemenangan ini untuk mengembalikan kepercayaan diri dan melewati masa-masa sulit.

Manchester United memasuki laga melawan Roma, pada pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa, tanpa meraih satu kemenangan pun dalam 9 pertandingan terakhir di seluruh ajang, yang menambah tekanan terhadap pelatih Setan Merah Michael Carrick yang kini terancam dipecat dari jabatannya.

Fernandes mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Amazon Prime" seusai pertandingan ketika ditanya soal posisi Carrick: "Tidak, kami tidak perlu menyelamatkan pekerjaan siapa pun, klub membutuhkan kemenangan ini, dan para pemain membutuhkannya, ini adalah sesuatu yang kami butuhkan sebagai kelompok pemain dan staf kepelatihan".

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Sky Sports": "Kami mengerahkan upaya besar untuk keluar dari situasi sulit ini, keadaannya berat, spekulasi di media bermunculan, dan banyak kebohongan tersebar mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam klub, tetapi urusan antara saya dan pelatih sudah jelas, dan tidak ada satu pun dari apa yang beredar itu benar-benar terjadi".

Kapten Manchester United itu menyinggung keputusan dirinya duduk di bangku cadangan dalam laga melawan Bournemouth di Premier League, menjelaskan bahwa pelatih mengambil keputusannya berdasarkan performanya, bukan karena perselisihan di antara keduanya, dan ia berkata: "Pelatih memutuskan menyingkirkan saya dari susunan utama karena saya tidak menampilkan level yang diharapkan, dan semua orang merasa itu adalah hukuman bagi saya karena apa yang saya katakan (merujuk pada pernyataannya setelah laga melawan Como), dan jika memang demikian, maka itu adalah keputusan yang tepat".

Fernandes menekankan rasa hormatnya terhadap keputusan staf kepelatihan, seraya menegaskan: "Pelatih adalah pihak yang mengambil keputusan, dan saya harus menerimanya serta terus melangkah maju berdasarkan keputusan itu, ini tidak mengubah kepercayaan saya pada pelatih, staf kepelatihan, maupun pemain mana pun di klub ini".

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Ini tidak mengubah tujuan saya untuk memenangi setiap pertandingan yang menanti saya", seraya menyatakan harapannya agar kemenangan atas Roma menjadi titik balik sesungguhnya dalam musim Manchester United, menambahkan: "Ini seharusnya menjadi titik balik".