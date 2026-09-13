Derby Manchester yang berlangsung hari Minggu ini di Stadion Old Trafford, pada pekan keempat Premier League, menyaksikan sebuah insiden menarik di awal-awal pertandingan, setelah pemain Manchester City Phil Foden menerima kartu merah langsung usai menendang pemain asal Portugal Bruno Fernandes, kapten Manchester United.

Insiden itu terjadi pada menit ke-23, ketika terjadi benturan antara Bruno Fernandes dan Foden, yang membuat Foden terjatuh ke tanah, namun ia menendang kapten United dengan kakinya, dan hal itu dianggap oleh wasit Michael Oliver sebagai pelanggaran yang layak mendapat pengusiran langsung dari pertandingan.

Michael Oliver tidak ragu mengeluarkan kartu merah untuk Foden, sehingga Manchester City terpaksa melanjutkan derby Manchester dengan sepuluh pemain sejak menit ke-23, sebuah pukulan telak bagi tim yang kehilangan salah satu elemen ofensif terpentingnya di awal derby yang sangat dini.

Keputusan mengusir Foden memicu protes Enzo Maresca, pelatih Manchester City, di pinggir lapangan, di mana sang pelatih menunjukkan kemarahannya atas keputusan wasit, namun ia tidak melakukan perubahan apa pun pada susunan pemainnya usai kartu merah tersebut, dan memilih mempertahankan para pemain yang ada di dalam lapangan hingga akhir babak pertama.

Manchester City memiliki 9 poin di peringkat kedua sebelum pertandingan ini, di belakang Arsenal yang memimpin dengan nilai sempurna (12 poin), sementara Manchester United memiliki 4 poin di peringkat ketiga belas.

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