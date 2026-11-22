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Paris Saint-Germain mengumumkan salah satu pemain andalannya mengalami robek ligamen krusiatum.

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Paris Saint-Germain menyatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Desire Doue mengalami robek ligamen krusiatum anterior pada lutut kanan saat timnya menghadapi Nice dalam laga Ligue 1 yang digelar hari ini, Sabtu, dan sang pemain dijadwalkan menjalani operasi sebelum akhir bulan ini."

Doue merupakan salah satu talenta Prancis paling menonjol yang berhasil unjuk gigi di panggung Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Ia menjelma dari pemain muda menjanjikan di Rennes menjadi salah satu elemen berpengaruh dalam proyek Paris Saint-Germain, yang merekrutnya pada musim panas 2024 lewat transfer yang mencerminkan besarnya kepercayaan klub ibu kota Prancis itu terhadap kemampuan teknik dan potensinya di masa depan.

Menurut statistik Opta, Doue telah tampil dalam 121 pertandingan Ligue 1 sepanjang kariernya dengan torehan 22 gol dan 16 assist. Pada musim 2026-2027 ini, ia sudah bermain dalam 10 laga di kompetisi tersebut dengan total 571 menit, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist.

Musim lalu, sang pemain tampil dalam 23 pertandingan liga dengan catatan 7 gol dan 4 assist.

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Peran penting Doue tidak hanya terbatas di level klub. Ia juga menjadi salah satu nama yang diandalkan timnas Prancis untuk masa depan berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang, baik di sisi sayap maupun di lini tengah, ditambah keterampilan individu yang istimewa serta kecepatan bergerak, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

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Pemain tersebut tampil mengesankan pada musim lalu dan turut berkontribusi dalam kesuksesan Paris Saint-Germain di Eropa, terutama saat menjuarai Liga Champions dalam dua musim beruntun. Hal itu membuatnya mendapat tempat penting dalam rencana pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, yang mengandalkan fleksibilitas para pemainnya serta kemampuan mereka bertukar peran menyerang selama pertandingan.

Doue menjadi bintang di final Liga Champions melawan Inter Milan pada Mei 2025, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 di Munich. Ia juga mencetak gol penentu gelar Ligue 1 saat melawan Angers.

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Perkembangan terbaru ini menghadirkan tantangan tambahan bagi staf pelatih Paris Saint-Germain, terlebih tim sudah kehilangan pemain penting di lini depan setelah absennya pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, akibat cedera lutut yang dialaminya saat menghadapi Barcelona pada Oktober lalu.

Karena itu, klub asal Paris tersebut berencana bergerak agresif di bursa transfer musim dingin yang dibuka pada Januari mendatang untuk menutup absennya dua bintang mereka di lini serang.

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Sebagai catatan, Doue musim lalu mengalami dua cedera otot yang membuatnya absen dari lapangan sekitar 79 hari, tetapi cedera kali ini merupakan yang paling serius dalam kariernya.