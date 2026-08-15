Argumen pro transfer Said El Mala ke BVB yang batal

Oleh Jochen Tittmar

Borussia Dortmund mengirim sinyal yang jelas dengan mundur dari poker transfer Said El Mala setelah berminggu-minggu negosiasi alot dan beberapa tawaran ditolak. Dari sudut pandang olahraga dan finansial, akhir dari negosiasi yang memang dipilih secara sadar ini merupakan langkah yang logis.

Tidak ada yang membantah bakat El Mala. Dengan 13 gol dan lima assist, pemain muda itu menjalani musim debut yang kuat bersama 1. FC Köln. Meski demikian, fakta yang ada tetap jelas: ini baru tepat satu musim sukses di level sepakbola profesional. Tanpa partisipasi di kompetisi Eropa, tanpa laga reguler dalam ritme setiap tiga hari.

BVB belum pernah membayar jauh lebih dari 30 juta euro untuk seorang pemain baru dalam sejarahnya. Kini mengeluarkan jauh di atas 50 juta euro termasuk bonus untuk pemain 19 tahun tanpa pengalaman internasional jelas akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari betapa besarnya tekanan yang tiba-tiba akan ditimbulkan angka setinggi itu kepada sang pemain.

Pada masa lalu, BVB sesekali mendapat kritik karena terkesan terbawa arus dalam negosiasi yang alot. Karena itu, tindakan tegas jajaran petinggi klub juga merupakan langkah ke arah yang benar. Dengan menetapkan batas maksimal yang jelas untuk dirinya sendiri dan kini benar-benar menaatinya, Borussia mengirim pesan tegas kepada pasar transfer: Dortmund tidak bisa diperas. Keteguhan ini idealnya memperkuat posisi negosiasi mereka sendiri untuk bursa transfer berikutnya.

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BVB kini bisa menutup beberapa celah skuad sekaligus

Biaya transfer rekor sebesar itu juga akan sangat menggerus anggaran yang tersisa. Kini mereka memang berada di bawah tekanan waktu, rencana atau rencana-rencana B seharusnya dijalankan sesegera mungkin. Meski begitu, sekarang mereka punya ruang gerak lebih besar dan bisa membagi uang yang dihemat ke beberapa kebutuhan. Bagaimanapun, skuad masih membutuhkan kedalaman dan kualitas di beberapa posisi.

Sebab, mencari pemain sayap cepat dan kuat dalam dribel sebagai pengganti El Mala saja masih jauh dari cukup: Dortmund terutama masih sangat membutuhkan gelandang bertahan strategis yang kuat dalam permainan dan duel, serta bek kanan setelah kepergian Yan Couto.

Melepas El Mala mungkin terasa menyakitkan bagi sebagian fan BVB pada pandangan pertama, tetapi pada saat yang sama juga merupakan kemenangan akal sehat dalam berbisnis. BVB menunjukkan sikap, menjaga keseimbangan finansialnya, dan menginjak rem pada saat yang tepat.

Argumen kontra transfer Said El Mala ke BVB yang batal

Oleh Tim Ursinus

Memang bisa dipahami bahwa BVB pada akhirnya muak dengan tuntutan selangit dari 1. FC Köln. Namun, Borussia Dortmund juga melewatkan sebuah peluang besar. Kesempatan seperti ini kemungkinan tidak akan datang lagi dalam bentuk yang sama untuk mendapatkan calon pemain tim nasional Jerman itu dengan harga "murah" seperti ini.

Potensi Said El Mala tidak terbantahkan, jalannya menuju level kelas dunia tampak mungkin. Bahwa nilai pasarnya akan turun jika tetap bertahan di Köln sangat kecil kemungkinannya - kecuali mungkin jika klub asal Rheinland itu terdegradasi.

Selain itu, di bawah pelatih Rene Wagner, ia akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. El Mala memiliki posisi yang sangat penting di mata sang pelatih dan kemungkinan akan mendapat jaminan tempat inti sebagai pemain pembeda yang jelas. Hal itu sudah terasa tak lama setelah perpisahan dengan Lukas Kwasniok.

Karena itu, BVB sebenarnya masih bisa menambah satu-dua juta euro lagi, yang pada akhirnya menjadi titik kegagalan transfer ini. Jarak antara kedua klub tampaknya sudah tidak terlalu jauh lagi. Terlebih, Borussia jelas sepenuhnya yakin dengan kualitas pemain 19 tahun tersebut.

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BVB mungkin bisa menjual Said El Mala dengan keuntungan

Jika tidak, Lars Ricken dan kawan-kawan tidak akan tetap sekeras itu dalam mengejar transfer ini dan menjalani begitu banyak putaran negosiasi. Meski demikian, lenyap pula prospek untuk menembus dimensi baru lewat transfer pernyataan seperti ini - dan perekrutan pemain sayap bertalenta tinggi itu tanpa ragu memang akan menjadi hal tersebut - serta mengirim pesan kepada rival langsung.

Selain itu, sangat mungkin El Mala akan menjadi tambang uang Dortmund berikutnya. Di masa sekarang, tidak terasa utopis bahwa ia bisa menembus level Ousmane Dembele, Erling Haaland, atau Jude Bellingham dalam penjualan kembali. Bukan tanpa alasan beberapa klub papan menengah Premier League seperti Brentford sudah datang mengetuk pintu sekarang. El Mala sudah memiliki pasar di Inggris.

Jika El Mala tetap sehat, hal itu seharusnya tidak akan berubah. Bagaimanapun, gaya bermainnya yang atraktif dan ketajamannya di depan gawang yang sudah sangat menonjol sejak sekarang menjanjikan cukup banyak tontonan untuk membuka dompet para pemilik klub superkaya itu sampai batas maksimal. Kini BVB sepertinya tidak akan pernah tahu apa saja yang sebenarnya mungkin terjadi dari semua itu.