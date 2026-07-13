Boro menantang Prancis: Kami akan berjuang untuk mencapai final... dan inilah rahasia kerja sama dengan Yamal

Pedro Porro, bek kanan tim nasional Spanyol, menegaskan betapa sulitnya menghadapi Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkapkan antusiasmenya yang besar untuk menjalani pertandingan penentu ini.

Menurut surat kabar Spanyol Marca, bek Spanyol tersebut berbicara di Stadion Cotton Bowl di Dallas beberapa jam sebelum pertandingan yang dinantikan melawan Les Bleus, di mana ia mengatakan: "Saya merasa lebih siap daripada sebelumnya, mari kita raih kemenangan ini."

Boro juga berbicara mengenai pengalamannya menghadapi Prancis, dengan mengatakan: “Saya bisa katakan bahwa saya datang ke sini dengan pengalaman yang lebih banyak. Dalam kurun waktu satu tahun, Anda memainkan sekitar 50 pertandingan tambahan, dan kompetisi tersebut memberi Anda latar belakang serta kesiapan yang berbeda, sehingga saya merasa benar-benar siap.”

Pemain asal Spanyol itu membantah merasa kelelahan fisik akibat padatnya jadwal pertandingan, dengan mengatakan: “Tidak, dalam kasus saya pribadi, saya tidak merasa terlalu lelah. Jelas hal ini lebih kalian perhatikan dari luar. Dalam kehidupan sehari-hari, kami bepergian dari satu tempat ke tempat lain tanpa menghitung jumlah kilometer yang kami tempuh. Untungnya, kami kini sudah pulih dengan baik untuk pertandingan ini, dan kami sangat fokus pada pertandingan besok.”

Boro kemudian membahas pelatihnya, Luis de la Fuente, dengan mengatakan: “Dia sosok yang sangat penting di ruang ganti, terutama karena dia mewujudkan kata yang menggambarkan kami, yaitu ‘keluarga’. Dia adalah orang yang selalu memberi saya kepercayaan sejak menit pertama, dan membuat Anda merasa dihargai baik saat bermain maupun tidak. Sebenarnya, hal ini mencerminkan banyak hal tentang kepribadiannya sebagai seorang manusia.”

Mengenai cara mencapai keseimbangan taktis di lapangan, Boro mengatakan: “Ini tergantung pada kondisi pertandingan. Setiap skenario menuntut Anda untuk lebih fokus pada aspek-aspek tertentu daripada yang lain. Terkadang Anda harus lebih sering menyerang, dan di waktu lain lebih sedikit, dan dalam pertandingan terakhir melawan Belgia, saya mendapat kesempatan untuk maju—itulah momen yang menghasilkan gol pertama saat saya melewati Lamine Yamal—sedangkan di waktu lain saya harus lebih bertahan untuk mengawasi Doku; semuanya bergantung pada apa yang dibutuhkan pertandingan tersebut.”

Boro juga mengenang pertandingan semifinal Piala Dunia Afrika Selatan, sambil menyatakan: “Tentu saja saya menonton pertandingan itu, tapi saat itu saya masih sangat kecil, dan satu-satunya hal yang saya ingat, seperti yang saya katakan sebelumnya, adalah bahwa saya sedang mandi di alun-alun Spanyol di kota saya ketika kami memenangkan final. Saya tidak memiliki banyak kenangan lain karena saat itu saya masih sangat kecil. Dan kesempatan bermain besok di semifinal Piala Dunia, jika saya diberi kesempatan untuk ikut serta, akan menjadi mimpi lain yang terwujud. Mari kita berjuang untuk itu.”

Mengenai adanya tim yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, Boro berkomentar: “Tidak, saya rasa dalam pertandingan seperti ini tidak ada keunggulan bagi pihak mana pun. Kita berhadapan dengan dua tim besar, dan pertandingan besok akan sangat menarik sekaligus sangat sulit. Saya berharap semuanya berjalan lancar.”

Boro juga menyinggung persaingan sengit dengan Prancis, sambil berkata: “Pertandingan ini selalu istimewa, dan menjadi lebih penting lagi ketika berlangsung di semifinal Piala Dunia. Lawan yang dihadapi pada tahap ini pasti kuat karena telah menampilkan performa hebat sepanjang turnamen. Tentu saja, bermain melawan Prancis memberi kami motivasi tambahan untuk besok. Kami tahu mereka adalah salah satu tim terbaik di turnamen ini, dan kami akan siap untuk terus berjuang.”

Boro mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa bisa merasakan atmosfer Piala Dunia, sambil berkata: “Saya merasa sangat bahagia. Seperti yang saya sebutkan, 40 hari yang lalu saya sedang merayakan di rumah bersama istri dan anak-anak saya, dan hari ini banyak hal yang terlintas di benak saya. Apa yang dikatakan orang di luar sana tentang Liao atau pemain lain hanyalah pujian belaka, tetapi saya hanya fokus untuk memberikan yang terbaik demi membantu tim, dan saya sangat senang dengan hal ini serta tahu bahwa keluarga saya sangat bangga pada saya.”

Boro pun mengungkap rahasia keamanan dan ketangguhan pertahanan, dengan mengatakan: “Rahasia itu terletak pada persatuan kami semua, yang pada dasarnya merupakan hasil dari kerja sama yang telah berlangsung lama. Kami telah menjalani banyak pertandingan dan mulai saling mengenal dengan sangat baik. Kami menghadapi setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertandingan final, dan inilah mentalitas kami serta hal yang harus terus kami lakukan.”

Boro menutup pembicaraan dengan membahas kemitraannya yang luar biasa bersama Lamine Yamal: “Kami menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Seperti yang sudah saya katakan, saat melawan Belgia ada fase-fase di mana saya harus lebih maju ke depan, dan ada fase lain di mana saya harus mempertahankan posisi saya. Saya berkomunikasi dengannya secara langsung di lapangan untuk mengetahui apa yang dia butuhkan di setiap momen. Melalui komunikasi, orang-orang bisa saling memahami, dan kenyataannya, saya semakin memahaminya dari hari ke hari, dan ini hal yang sangat positif bagi tim.”