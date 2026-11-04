Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan daftar nominasi untuk penghargaan kiper terbaik di Benua Hitam untuk tahun 2026.

Daftar tersebut mencakup dua kiper asal Mesir, Mostafa Shobeir kiper Al Ahly dan El Mahdy Soliman kiper Zamalek, di samping dua kiper asal Maroko, Yassine Bounou kiper Al Hilal Arab Saudi, dan Ahmed Reda Tagnaouti kiper AS FAR.

Daftar ini juga mencakup pemain Aljazair Oussama Benbot kiper USM Alger, pemain Senegal Edouard Mendy kiper Al Ahli Arab Saudi, serta Vozinha kiper Colo-Colo dan timnas Tanjung Verde, setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, di mana ia membawa timnas negaranya melewati fase grup pada partisipasi pertama mereka di Piala Dunia, sebelum tersingkir dengan susah payah di tangan Argentina pada babak perpanjangan waktu.

Daftar 10 kiper yang dinominasikan untuk penghargaan ini dilengkapi oleh: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Afrika Selatan), Yahia Fofana (Rizespor, Pantai Gading), Lionel Mpasi (Le Havre, Kongo DR).

Pengumuman pemenang ditunggu dalam acara penyerahan penghargaan CAF yang dijadwalkan pada 7 Desember mendatang di kota Lagos, Nigeria.

10 klub dan 10 timnas: persaingan Arab yang kuat memperebutkan penghargaan CAF