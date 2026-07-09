Bono memasukkan Mbappé ke dalam daftar hitam bersejarah bersama Benzema

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, gagal mencetak gol dari titik penalti saat menghadapi Maroko pada menit ke-28 dalam pertandingan antara kedua tim, Kamis malam ini, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026, setelah kiper Yassine Bono melakukan penyelamatan gemilang.

Menurut situs "stats foot" Prancis, Mbappé menjadi pemain kedua dalam sejarah timnas Prancis yang gagal mengeksekusi tendangan penalti selama Piala Dunia, dari total 18 tendangan penalti yang diberikan kepada Les Bleus dalam turnamen tersebut.

Pemain pertama adalah Karim Benzema, yang gagal mengeksekusi tendangan penalti saat melawan Swiss pada 20 Juni 2014.

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Mbappé mendapatkan tendangan penalti tersebut setelah dilanggar oleh bek timnas Maroko, Nasser Mazraoui, namun Bono berhasil menepis tendangan bintang Real Madrid itu dengan mudah.

Perlu dicatat bahwa Maroko lolos ke perempat final setelah menghancurkan Kanada (3-0) di babak 16 besar, sementara Prancis mengalahkan Paraguay dengan susah payah (1-0).



