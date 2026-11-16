Bono Balas Budi kepada "Legenda Maroko" yang Mengajarinya Rahasia Menghadapi Penalti: "Semua Berkat Dia"

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Yassine Bono, kiper Al Hilal dan timnas Maroko, mengungkap sosok yang berjasa mengajarinya salah satu teknik yang ia andalkan untuk menepis tendangan penalti.

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Dalam komentarnya seusai kemenangan Maroko 5-1 atas Niger di Kualifikasi Piala Afrika, yang dikutip surat kabar Spanyol Sport, ia mengungkapkan bahwa kiper legendaris Maroko Badou Zaki adalah sosok yang memberinya teknik tersebut saat ia masih membela Wydad Casablanca.

Bono menjelaskan bahwa Zaki mengajarinya teknik ini ketika ia masih bermain untuk Wydad. "Saat saya bermain di Wydad, Badou Zaki adalah orang yang mengajari saya cara menepis penalti ini, dan semua berkat dia," ujarnya.

Pernyataan kiper Al Hilal itu muncul setelah aksi krusialnya dalam pertandingan tersebut. Ia menepis tendangan penalti yang dieksekusi Yusuf Amru, lalu berhasil menghalau bola muntah, sehingga Niger gagal memperkecil ketertinggalan dan Maroko tetap mempertahankan keunggulan.

Bono mengatakan bahwa ia telah menyimpan nasihat dari Zaki itu sejak bertahun-tahun lalu, tetapi baru mulai mengandalkannya belakangan ini, setelah memutuskan untuk kembali menggunakan teknik yang ia pelajari di awal kariernya bersama Wydad.

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Legenda penjaga gawang Maroko

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Badou Zaki dianggap sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola Maroko dan Afrika. Ia membawa negaranya meraih pencapaian bersejarah di Piala Dunia 1986 di Meksiko, ketika Maroko menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut.

Zaki meraih penghargaan Bola Emas Afrika pada tahun yang sama. Ia juga meninggalkan jejak di sepak bola Spanyol lewat kariernya bersama Real Mallorca pada 1986 hingga 1992. Selama periode itu, ia meraih Trofi Zamora sebagai kiper terbaik La Liga musim 1988-1989, sebelum mencapai final Copa del Rey pada 1991.

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Zaki kemudian melanjutkan kariernya di dunia kepelatihan dan membawa timnas Maroko ke final Piala Afrika 2004, sehingga namanya tetap menjadi salah satu yang menonjol dalam sejarah sepak bola Maroko.

Bono merayakan laga ke-100 bersama Maroko

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Laga melawan Niger menjadi momen spesial bagi Bono, yang menjalani pertandingan internasional ke-100 bersama timnas Maroko. Sang kiper merayakan pencapaian itu seusai laga dan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan suporter yang hadir di Casablanca.

Kota tersebut memiliki tempat istimewa dalam karier Bono, yang memulai perjalanan profesionalnya bersama Wydad Casablanca sebelum hijrah ke Spanyol pada 2012. Di sana, ia membela Atletico Madrid, Real Zaragoza, Girona, dan Sevilla, klub tempat ia meraih pencapaian terbesarnya di Eropa, sebelum pindah ke klub Arab Saudi Al Hilal.