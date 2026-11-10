Sejumlah sumber media Italia memastikan bahwa Simone Inzaghi, pelatih Al Hilal Arab Saudi, telah memutuskan untuk hengkang dari skuad sang raja saat kontraknya berakhir pada penghujung musim ini, sekaligus memberikan pukulan telak bagi manajemen klub yang berharap melanjutkan proyeknya bersama sang pelatih untuk tahun-tahun mendatang.

Inzaghi pindah ke Riyadh pada musim panas 2025, hanya beberapa hari setelah Inter kalah di final Liga Champions Eropa, untuk memulai babak baru dalam perjalanan kariernya di Kerajaan Arab Saudi.

Periodenya bersama Al Hilal diwarnai perpaduan antara keberhasilan dan kegagalan; ia berhasil meraih Piala Raja pada musim lalu, tetapi kehilangan gelar liga pada pekan terakhir yang direbut Al Nassr di bawah komando Cristiano Ronaldo, dalam skenario dramatis yang masih membekas di benak para suporter sang raja.

Di bawah kepemimpinan pelatih Italia tersebut, Al Hilal mempertahankan catatan tanpa kekalahan dalam 47 pertandingan beruntun, dalam sebuah rangkaian bersejarah, sebelum klub Neom mengakhirinya pada bulan September lalu.

Pertandingan berikutnya NEF AFC Champions League Elite 08.45 HIL

Menurut jurnalis Italia terkemuka Nicolo Schira, mantan pelatih Inter dan Lazio itu tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klub Arab Saudi tersebut, yang berlaku hingga Juni mendatang dan bernilai sekitar 26 juta euro per tahun, salah satu gaji tertinggi di dunia kepelatihan.

Keputusannya diperkirakan akan membuka pintu bagi spekulasi luas seputar kepulangannya ke liga Italia "Serie A", di mana ia sebelumnya pernah meraih gelar liga "Scudetto", Coppa Italia dua kali, dan Piala Super Italia tiga kali bersama Inter, serta mencapai final Liga Champions Eropa dalam dua kesempatan bersama klub tersebut.

Sejumlah laporan media sempat menyebutkan pada Oktober lalu kemungkinan kepindahannya untuk melatih Juventus atau Napoli, di samping adanya ketertarikan dari klub-klub di Liga Premier Inggris, yang menjadikan tujuan berikutnya sebagai salah satu isu terpanas di bursa pelatih di Eropa.