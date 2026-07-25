Arsenal mulai mengkaji kemungkinan untuk mewujudkan salah satu transfer terbesar di bursa perpindahan pemain, setelah memasukkan winger Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, ke dalam daftar target potensial mereka, dengan memanfaatkan ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya bersama klub kerajaan itu di tengah mandeknya negosiasi perpanjangan kontraknya.

Arsenal mempertimbangkan untuk merekrut Vinicius Junior jika ia tidak mencapai kesepakatan dengan Real Madrid soal perpanjangan kontraknya, karena klub asal London itu menilai pemain internasional Brasil tersebut akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi lini serang mereka.

Meski demikian, gagasan ini masih dalam tahap-tahap awal, dan hingga kini belum berubah menjadi negosiasi atau langkah resmi yang dapat mengarah pada rampungnya transfer tersebut.

Menurut surat kabar "The Athletic", belum ada negosiasi resmi apa pun antara Arsenal dan Real Madrid mengenai pemain tersebut, namun gagasan untuk merekrutnya mendapat dukungan luas di dalam lingkungan klub Inggris itu dan di berbagai tingkatan.

Para pejabat Arsenal memantau dari dekat perkembangan berkas perpanjangan kontrak sang pemain, sebagai persiapan untuk bergerak jika peluang muncul.

Vinicius Junior telah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid setelah delapan musim yang ia habiskan di dalam tembok klub tersebut, pada saat negosiasi perpanjangan kontrak belum menunjukkan kemajuan nyata apa pun hingga kini.

Real Madrid tidak ingin kehilangan salah satu bintang terbaiknya secara gratis saat kontraknya berakhir, terutama karena sang pemain akan berhak atas bonus loyalitas yang besar pada musim mendatang, hal yang menambah pentingnya untuk memastikan masa depannya secepat mungkin.

Angka-angka istimewa bersama Brasil dan Real Madrid

Vinicius menampilkan level yang istimewa sepanjang Piala Dunia musim panas ini, di mana ia tampil di seluruh lima pertandingan timnas Brasil, dan mencetak empat gol, sebelum "Selecao" harus angkat kaki dari turnamen dengan kekalahan dari Norwegia di babak 16 besar.

Di sisi penampilannya bersama Real Madrid, bintang Brasil itu mencetak 22 gol di seluruh ajang sepanjang musim 2025-2026, dalam sebuah musim di mana klub kerajaan itu mengakhiri kompetisi tanpa meraih satu gelar pun untuk kali kedua secara beruntun.

Vinicius Junior bergabung dengan Real Madrid dari Flamengo pada tahun 2018, dan sejak saat itu berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka tim.

Sang pemain telah menjalani 375 pertandingan dengan seragam klub kerajaan itu, mencetak 128 gol selama itu, serta memberikan 100 umpan matang, menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di jajaran Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.