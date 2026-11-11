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Dalam serangan yang merupakan serangan paling keras dalam beberapa tahun terakhir, mantan Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), Sepp Blatter, melancarkan serangan terhadap penggantinya, Gianni Infantino, dengan menyebutnya sebagai "sang diktator", dan menuntut agar Infantino dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dalam pernyataan yang mengguncang lorong-lorong sepakbola dunia dan kembali membawa perseteruan lama memperebutkan kursi kepresidenan ke permukaan.

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Serangan dari Blatter (90 tahun) itu muncul dalam sebuah wawancara panjang dengan majalah Jerman "Der Spiegel", yang diterbitkan pada hari Rabu ini, di mana ia tidak menyisakan satu hal pun tanpa kritik terkait pengelolaan FIFA oleh Infantino, mulai dari penghargaan perdamaian yang diberikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga rencana penjualan hak komersial Piala Dunia, sampai kepada cara ia mengelola organisasi tersebut dari dalam.

Dengan nada tajam, Blatter mengatakan dalam wawancara yang dikutip oleh jaringan Prancis "France 24": "FIFA sedang menderita, saat ini dipimpin oleh seseorang yang membiarkan dirinya menjadi buta".

Penghargaan perdamaian yang "memalukan"

Blatter mengkritik keras keputusan Infantino untuk menciptakan penghargaan perdamaian dari FIFA dan memberikannya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang dimulainya Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Blatter menggambarkan penghargaan itu sebagai "memalukan", seraya bertanya: "Mengapa ia melakukan hal seperti itu? Infantino memberikan penghargaan perdamaian kepada seseorang yang tak lama setelah itu mengumumkan perang terhadap Iran? Ini gila".

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Ia menambahkan bahwa keputusan-keputusan semacam itu mencederai citra FIFA dan menempatkan organisasi tersebut di tengah konflik politik, jauh dari peran olahraganya.

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"Diktator di atas hukum"

Serangan Blatter tidak berhenti sampai di situ, bahkan ia menyebut Infantino sebagai "diktator", menegaskan bahwa ia mengelola FIFA dengan tangan besi.

Ia berkata: "Dia seorang diktator, para pejabat di FIFA mengatakan kepada saya bahwa ia tidak mengizinkan siapa pun menaiki lift bersamanya. Dia berada di atas hukum".

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Blatter menambahkan bahwa mudah bagi Infantino untuk menggalang dukungan demi pemilihan ulangnya dari federasi-federasi sepak bola nasional, karena ia berbicara kepada mereka dengan bahasa uang, dengan mengatakan kepada mereka: "Jika kalian memilih saya, kalian akan mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada yang akan kalian dapatkan sebelumnya".

Rencana menjual Piala Dunia

Blatter juga mengkritik rencana Infantino untuk periode pasca Piala Dunia, yaitu menjual sebagian hak komersial turnamen di masa depan, yang dibatalkan setelah reaksi penuh amarah.

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Ia berkata: "Infantino tidak lagi mengenal batas. Ia tidak memahami apa pun dari hal ini".

Ia menambahkan dalam pernyataannya yang paling mengejutkan: "Saya pikir mungkin suatu hari Infantino harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa".

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Krisis kartu merah

Blatter juga mengkritik keputusan FIFA untuk membatalkan kartu merah yang diberikan kepada penyerang timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah intervensi Trump sebelum sebuah pertandingan penting di Piala Dunia musim panas ini.

Ia berkata: "Kartu merah, ini adalah hal terburuk yang bisa dilakukan, aturan bisa ditafsirkan, tetapi aturan permainan harus diterapkan kepada semua orang, dan tidak bisa ditafsirkan".

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Tanggapan FIFA atas Blatter

Ketika kantor berita AFP, menurut "France 24", menghubungi FIFA untuk meminta komentar, organisasi tersebut mengacu pada tanggapan sebelumnya kepada majalah Der Spiegel, yang di dalamnya ia membantah pernyataan-pernyataan Blatter.

FIFA membantah tudingan bahwa Infantino bertindak tidak pantas, dengan mengatakan bahwa ia "menjalankan tugasnya sebagai presiden melalui perjalanan-perjalanannya", seraya menambahkan: "Hukuman yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun setelah ia menerima kartu merah telah dicabut oleh badan-badan peradilan independen yang berada di bawah FIFA".

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Dalam pernyataannya, FIFA mengatakan dengan nada sinis: "Tuan Infantino memang menggunakan lift di FIFA, tetapi ia melakukannya dengan kehadiran orang lain".

Siapa pengganti Infantino?

Meskipun Blatter mengundurkan diri dari jabatan presiden FIFA pada tahun 2015 di tengah tuduhan korupsi, dan dinyatakan tidak bersalah dalam dua persidangan, komite etik FIFA melarangnya menjalankan aktivitas sepak bola apa pun, namun demikian ia menegaskan bahwa ia "tidak menyesal" atas masa kepemimpinannya di organisasi tersebut.

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Pejabat Jepang Kozo Tashima mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri melawan Infantino dalam upayanya untuk terpilih kembali, tetapi Blatter mencalonkan presiden Federasi Atletik Internasional, Sebastian Coe, sebagai penggantinya di kursi presiden FIFA.

Mantan presiden FIFA itu berkata: "Yang penting bukan siapa yang mencalonkan diri, yang penting adalah tidak memilih presiden saat ini. Coe juga pernah menjadi ketua komite etik FIFA, ia adalah sosok yang kuat, akan baik jika presidennya berasal dari Inggris, tempat lahirnya sepak bola".

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Blatter menjelaskan bahwa ia tidak berbicara dengan Infantino sejak awal tahun 2016, sebagai isyarat atas dalamnya keretakan antara kedua pria tersebut, yang tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat.