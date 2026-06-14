Bintang tim nasional Spanyol mendapat kabar gembira terkait perpanjangan kontraknya

Tottenham Hotspur mengumumkan pada hari Minggu ini bahwa mereka telah memperpanjang kontrak gelandang asal Spanyol, Pedro Porro, dengan kesepakatan jangka panjang, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan manajemen dan staf pelatih terhadap kemampuan pemain berusia 27 tahun tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan klub London tersebut di situs resminya, disebutkan: "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Pedro Porro telah menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan klub."

Pelatih Roberto De Zerbi, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa Boro "adalah pemain yang sangat penting bagi kami, dan ia terus menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi pertandingan, baik dalam bertahan maupun menyerang."

Pelatih asal Italia itu memuji mentalitas profesional sang pemain asal Spanyol dengan mengatakan: "Selain keterampilan teknisnya, saya juga terkesan dengan mentalitasnya. Ia setiap hari berusaha untuk bekerja, belajar, dan berkembang, dan inilah sifat-sifat yang membantu para pemain mencapai level tertinggi."

Dia menambahkan: "Dia memahami sepak bola dengan sangat cerdas, dan memberikan energi, semangat, serta kepribadian yang khas bagi tim," sambil mengungkapkan kebahagiaannya atas perpanjangan kontrak: "Kontrak baru ini adalah kabar baik bagi semua orang di klub. Kami percaya pada Pedro, dan saya antusias untuk terus bekerja dengannya serta membantunya meraih lebih banyak prestasi di tahun-tahun mendatang."