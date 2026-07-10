Bintang tim nasional Mesir semakin dekat dengan Eropa setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia

Hossam Abdel Majeed, bek Zamalek berusia 25 tahun, bersiap untuk bergabung dengan Ludogorets Bulgaria dalam kesepakatan senilai 1,5 juta euro, sebagai bagian dari upaya Mesir untuk mengirim lebih banyak bintang-bintangnya ke liga profesional Eropa setelah pencapaian bersejarah di Piala Dunia 2026.

Jurnalis Hani Hatout mengungkapkan melalui akunnya di platform “X” bahwa kontrak tersebut berdurasi 3 tahun dan mencakup klausul tambahan yang memberikan Zamalek 300 ribu euro jika klub Bulgaria tersebut lolos ke babak grup Liga Champions, atau 100 ribu euro jika berhasil mencapai babak grup Liga Europa.

Zamalek, yang sedang mengalami krisis keuangan yang parah meskipun baru saja menjuarai Liga Mesir, akan mempertahankan 20% dari hasil penjualan pemain tersebut di masa depan jika nilainya melebihi 4 juta euro.

Abdulmajeed memainkan peran sentral sebagai pemain pengganti yang berpengaruh dalam skuad asuhan pelatih Hossam Hassan selama Piala Dunia, di mana ia mencetak tendangan penalti penentu yang menyingkirkan Australia di babak 32 besar, sebagai bagian dari perjalanan bersejarah di mana Mesir mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi sepak bola Mesir untuk mengekspor talenta muda ke klub-klub Eropa, setelah timnas Mesir mengikuti turnamen tersebut dengan hanya empat pemain profesional di Eropa, yaitu Mohamed Salah, Omar Marmoush, Haitham Hassan, dan Ibrahim Adel, sementara Mustafa Mohamed tidak masuk dalam skuad.