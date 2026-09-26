Raúl Asencio nyaris meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini, setelah menerima tiga tawaran menggiurkan, di antaranya dua tawaran dari Liga Primer Inggris yakni Chelsea dan Liverpool, serta satu lagi dari Turki. Namun ia memilih bertahan, dengan keyakinan bahwa kerja keras dan kesabaran akan memberinya kesempatan baru. Dan tampaknya momen itu akhirnya tiba.

Kartu merah Dean Huijsen dalam laga derby, ditambah cedera Ibrahima Konaté bersama timnas Prancis, mengembalikan Asencio ke dalam persaingan untuk posisi bek tengah. Perkembangan ini datang di waktu yang ideal bagi sang pemain, yang belum bermain satu menit pun sejak awal musim.

Real Madrid sebelumnya merekrut Konaté setelah lama mencari bek baru, hal yang membuat Asencio menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk pergi demi meraih pemasukan finansial. Meski demikian, sang pemain tetap teguh pada sikapnya, dan menolak ketiga tawaran yang datang kepadanya, lebih memilih bertahan dan menunggu kesempatannya.

Keputusan Asencio tidaklah mudah, terutama setelah ia sempat keluar dari perhitungan José Mourinho untuk beberapa waktu, tetapi ia memandang bahwa dirinya mampu bersaing untuk posisi inti. Karena itu ia memilih untuk terus bekerja dan menunggu momen yang tepat, menolak menganggap kedatangan bek baru maupun tawaran dari luar sebagai indikator yang menentukan masa depannya.

Dan kini, keadaan mungkin membuktikan bahwa keputusannya tepat, setelah Real Madrid membutuhkan opsi tambahan di lini pertahanan tengah, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Marca" Spanyol.









Asencio juga menghadapi musim panas yang rumit di luar lapangan hijau. Ia dinyatakan tidak bersalah dalam kasus terkait penyebaran rahasia, sebelum kembali menjadi sorotan akibat insiden mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar alkohol dalam darahnya melampaui batas legal hingga empat kali lipat, sehingga sang pemain mengakui kesalahannya dan didenda 14.400 euro, disertai pencabutan surat izin mengemudinya selama delapan bulan.

Insiden itu tidak berlalu begitu saja di internal Real Madrid, karena Mourinho tak segan menyampaikan pesan terbuka kepada Asencio, menegaskan bahwa seorang pemain Real Madrid mewakili klub sepanjang waktu, dan bahwa tindakannya di luar lapangan berdampak pada citra tim.









Pelatih asal Portugal itu berkata: "Kita semua melakukan kesalahan, tetapi penumpukan kesalahan adalah hal yang berbeda. Saya tidak puas." Meski demikian, Mourinho sebelumnya sempat memuji profesionalisme Asencio di dalam klub, dan menyebutnya sebagai "pemain ideal", seraya menegaskan bahwa ia termasuk yang pertama hadir dalam latihan dan yang terakhir pulang, khususnya selama masa pemulihannya.

Kini, bola berada di kaki Asencio. Ia telah pulih dari masalah fisiknya, dan berupaya memulihkan kesiapan serta tempatnya di dalam susunan pemain, sementara kondisi fisiknya, terutama cedera kaki, tetap menjadi salah satu hal terpenting yang perlu dipantau.

Asencio hingga kini belum bermain dalam satu pertandingan pun musim ini, bersama Thiago Pitarch dan Lunin. Namun kartu merah Huijsen dan cedera Konaté bisa mengubah segalanya, dan memberi bek Real Madrid itu kesempatan yang telah lama dinanti untuk membuktikan haknya bertahan dan bersaing di Santiago Bernabéu.