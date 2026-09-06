Bek Dean Huijsen berhasil tampil gemilang dan melewati ujian dengan sukses selama malam yang rumit ketika Real Madrid menelan hasil buruk, sekaligus menjadi satu-satunya pemain yang mencuri perhatian berkat ketangguhan defensifnya.

Ketika tim kerajaan berulang kali membentur tembok pertahanan dan kiper Vieites serta kurangnya ketajaman lini serang, bek tengah asal Málaga itu mengemban tugas melindungi lini belakang dengan sangat cakap, sehingga penampilannya dengan nomor punggung 4 menjadi salah satu dari sedikit alasan untuk optimistis usai menelan kekalahan pertama musim ini.

Surat kabar Spanyol "Marca" menegaskan bahwa mentalitas Huijsen mengalami perubahan yang mencolok sejak awal musim ini, di mana ia tampil dengan ketangguhan kompetitif yang lebih besar dan ketegasan yang jelas meski usianya masih muda. Perilaku ini mungkin berkaitan dengan janji yang ia ucapkan kepada dirinya sendiri ketika mewarisi nomor punggung 4 dari David Alaba, nomor yang bagi dirinya melambangkan nomor kedua idolanya, Sergio Ramos dan Fernando Hierro.

Sang pemain sebelumnya pernah berujar: "Yang saya tahu dengan pasti adalah bahwa saya akan memberikan segalanya setiap hari, baik itu di latihan maupun di pertandingan," lalu ia menepati janjinya secara harfiah di Stadion La Cartuja meski hasilnya negatif dan mengecewakan.

Tugas utama bek muda itu terpusat pada pengawalan penyerang Juan "Cucho" Hernández, sebuah tugas yang ia jalankan dengan sangat cemerlang setelah menerapkan pengawalan ketat terhadap penyerang Kolombia tersebut dan menghalanginya menerima bola di dalam kotak penalti.

Tim Betis berupaya mencari penyerang haus golnya di antara lini, namun bek tengah Real Madrid itu memutus umpan-umpan untuknya dengan timing yang sempurna dalam melakukan intersep dan mengungguli lawannya di ruang-ruang kosong. Ia juga terlibat dalam duel keras dan cekcok penuh ketegangan dengan pemain Antony, tanpa mundur atau terpengaruh menghadapi salah satu pemain klub Andalusia yang paling bersinar.

Kontribusi Huijsen melampaui batas peran defensif dan menghadang lawan, karena salah satu ciri paling menonjol yang membuatnya bersama Arda Güler menjadi yang terbaik di skuad Real Madrid adalah keberanian dan ketegasannya saat menguasai bola, ketenangannya yang penuh saat menerima bola, serta kemahirannya dalam mengolahnya.

Sang bek maju ke kotak penalti lawan dan nyaris memerankan sosok pahlawan tak terduga. Pada menit ke-11 ia memaksa kiper Vieites menepis bola berbahayanya dari jarak dekat usai ia maju dalam sepak pojok, sebelum melepaskan sundulan yang membentur mistar gawang. Pada babak kedua ia berhasil merebut bola di area depan hingga menciptakan peluang yang nyaris berubah menjadi umpan matang untuk penyerang Kylian Mbappé, upaya-upaya yang cukup untuk mengubah skenario pertandingan seandainya berbuah gol.

Berkembangnya duet dengan Konaté

Pertandingan ini menyuguhkan penampilan meyakinkan dari bek Ibrahima Konaté di sisi Huijsen tanpa mencapai level kegemilangan rekannya, di mana pemain Prancis itu menuntaskan tugas-tugas defensifnya meski tampil dengan tingkat akurasi terendahnya, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

Duet lini pertahanan yang tengah berjalan menuju perkembangan itu menunjukkan perbedaan dalam kesiapan dan ritme, antara kemapanan dan perkembangan yang jelas dari bek muda Spanyol tersebut, serta kebutuhan bek Prancis akan lebih banyak pertandingan untuk mencapai level terbaiknya dengan seragam putih.

Nama Dean Huijsen menonjol sebagai keuntungan defensif terbesar bagi Real pada malam-malam yang rumit, mengembalikan kepercayaan pada lini belakang yang menjadi titik lemah tim selama beberapa musim terakhir.

Sang bek terus menyuguhkan penampilan kuat yang layak dengan nomor punggung para legendanya dan mengukuhkannya sebagai pemimpin defensif, di mana melalui kegemilangan ini ia berupaya mencapai tujuan pribadi berupa merebut kembali tempatnya di dalam susunan pemain pelatih Luis de la Fuente, yang sebelumnya telah mencoretnya dari daftar Piala Dunia yang dijuarai timnas Spanyol, sehingga setiap pertandingan menjadi pesan pembuktian diri.

Meski pahit mengalami hasil buruk di Stadion La Cartuja, bek tengah itu membuktikan bahwa ia mampu bertahan dan kokoh apa pun keadaan di sekitarnya.



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"