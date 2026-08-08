Bintang Real Madrid Menuju Pintu Keluar, Bernegosiasi dengan 8 Klub Inggris

Pemain asal Brasil, Endrick, tengah mengevaluasi kembali masa depannya bersama Real Madrid setelah merasa frustrasi akibat terbatasnya kesempatan bermain bersama tim utama, di saat para perwakilannya mulai menjajaki sejumlah klub Liga Primer Inggris terkait kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer saat ini.

Penyerang Brasil yang genap berusia 20 tahun bulan lalu itu berharap dapat kembali ke Stadion Santiago Bernabeu musim panas ini dengan kesiapan bersaing untuk mendapatkan tempat utama secara reguler, setelah tampil cemerlang selama masa peminjamannya ke Lyon di Prancis pada musim lalu.

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Namun, kalkulasi tim Los Blancos berubah drastis dalam beberapa waktu terakhir, setelah klub merekrut Carlos Espi untuk memperkuat posisi penyerang, dan merampungkan transaksi bernilai lebih dari 100 juta pound sterling untuk mendatangkan Yan Diomande, di samping memperpanjang kontrak Vinicius Junior untuk jangka waktu yang panjang. Hal itu membuat Endrick merasa jalannya untuk bermain secara reguler menjadi semakin sulit.

Opsi Lama

Menurut jaringan "teamtalk", hal itu mendorong sang penyerang dan timnya untuk mulai mengkaji langkah berikutnya, di mana para perwakilannya, bekerja sama dengan para agen, mulai mengevaluasi kemungkinan kepindahannya ke klub lain, dengan menjadikan Liga Primer Inggris sebagai tujuan favorit Endrick jika ia hengkang dari Spanyol.

Kepindahan ke Inggris merupakan opsi yang pernah dipertimbangkan Endrick secara serius sebelum ia memilih bergabung dengan Real Madrid, dan ide bermain di Liga Primer Inggris masih memiliki daya tarik besar baginya.

Di sisi lain, Chelsea masih menaruh minat pada Endrick sejak lama, dan telah kembali menjalin kontak terkait kemungkinan transaksi. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Fulham juga telah masuk dalam pembicaraan mengenai situasi penyerang Brasil tersebut.

Meski lingkaran peminatnya meluas, rampungnya transaksi pada akhirnya akan bergantung pada sikap Real Madrid, di saat tim Endrick sebenarnya telah memulai pembicaraan dengan manajemen klub Spanyol itu mengenai bentuk kepindahannya yang mungkin terjadi.

Florentino Perez masih menjadi salah satu pengagum terbesar sang pemain muda, dan tidak ingin melepaskan proyek Endrick di Santiago Bernabeu, meski kekhawatiran sang pemain mengenai kesempatan bermainnya kian meningkat.

Real Madrid Lebih Memilih Peminjaman

Opsi favorit Real Madrid adalah meminjamkan kembali Endrick, serupa dengan kesepakatan yang membawanya pindah ke Lyon musim lalu, dengan ketentuan peminjaman tersebut tanpa opsi pembelian. Skema ini tampaknya cocok bagi klub seperti Tottenham, Aston Villa, dan Fulham, yang akan terbuka untuk merekrut sang pemain dengan format tersebut.

Di sisi lain, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan transaksi ini secara serius kecuali jika mencakup opsi pembelian.

Negosiasi antara semua pihak terus berlanjut, di mana para perwakilan Endrick melanjutkan pembicaraan mereka dengan Real Madrid selama akhir pekan, dalam upaya mencapai formula yang memuaskan kedua belah pihak.