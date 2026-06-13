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Morocco v Brazil: International FriendlyGetty Images Sport

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Bintang Real Madrid: Brasil akan mengalahkan Maroko dengan peluang 70%

Real Madrid
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Vinicius Junior
Rodrygo
Spanyol
Brasil
Maroko
AS

Seleção bersiap menghadapi tugas tersulit di Grup C

Rodrigo Goes, bintang Real Madrid, memprediksi timnas Brasil akan mengalahkan Maroko pada Sabtu malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat, dalam Piala Dunia 2026.

Pemain Real Madrid ini absen dari Piala Dunia karena cedera, namun ia menjadi bagian dari tim analis turnamen di saluran "SporTV" Brasil.

Rodrigo menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan timnas Brasil untuk meraih kemenangan, dengan menilai bahwa Brasil adalah favorit dalam pertandingan tersebut dengan peluang 70%.

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Brazil
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Mengenai peluang Brasil di turnamen ini, penyerang Real Madrid itu berkata: "Saya selalu percaya diri. Saya telah melalui seluruh proses bersama mereka, saya tahu perasaan semua pemain. Saya tahu mereka semua bersemangat dan siap, sehingga semuanya berjalan lancar."

Mengenai rekan setimnya Vinicius Junior, Rodrygo mengatakan: "Saya melihatnya dalam kondisi yang sangat baik. Saya melihat perkembangan besar (dalam permainannya) dalam pertandingan persahabatan terakhir."

Brasil bermain di Grup C, bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, sambil memimpikan gelar keenamnya di Piala Dunia.

Di sisi lain, Maroko mencatatkan prestasi terbaiknya di Piala Dunia pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.

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