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Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Bintang Premier League buka pintu, transfer besar mendekat ke Manchester City

Transfers
Manchester City
Chelsea
E. Fernandez
Premier League
Inggris
Argentina

Rekrutan baru untuk Maresca

Enzo Fernandez asal Argentina membuka pintu untuk pindah ke Manchester City, setelah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan proyek klub Inggris tersebut, sementara City bersiap mengajukan tawaran resmi kepada Chelsea guna menuntaskan kesepakatan, menurut apa yang diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano.

Menurut Romano, Enzo kini terbuka terhadap gagasan untuk pindah ke Manchester City, setelah klub Inggris itu berubah menjadi salah satu pilihan utamanya selama periode transfer saat ini, di tengah keinginan pelatih Enzo Maresca untuk mendatangkannya.

Langkah berikutnya adalah pengiriman tawaran resmi oleh Manchester City kepada Chelsea, setelah minat klub itu pada periode lalu hanya sebatas kontak dan negosiasi, sebelum kini bersiap beralih ke langkah yang lebih serius.

Sebaliknya, sikap Chelsea masih tetap jelas, di mana klub itu berpegang pada perolehan imbalan finansial yang sesuai untuk menyetujui kepergian gelandang Argentina tersebut, di samping perlunya memastikan kemampuan tim untuk menggantikannya sebelum bursa transfer ditutup.

Sebelumnya, Chelsea telah menetapkan nilai Enzo di angka 120 juta pound sterling, angka yang menjadi kendala utama bagi Manchester City dalam negosiasi.

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Perkembangan baru ini muncul setelah berlanjutnya minat Manchester City terhadap pemain itu meski tidak mengajukan tawaran pada tenggat yang sebelumnya ditetapkan Chelsea, sebelum klub Inggris itu kembali bergerak menjelang penutupan bursa transfer.

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