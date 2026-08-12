Bintang Maroko Jalani Tes Medis Sebelum Kepindahan ke LaLiga

Bek internasional Maroko, Nayef Aguerd, pemain Olympique Marseille, menjalani tes medis pada hari Rabu ini sebagai persiapan kepindahannya kembali ke Liga Spanyol, menurut apa yang diungkap oleh jurnalis kenamaan Santi Aouna, koresponden situs Prancis "Foot Mercato".

Aouna mengatakan melalui akunnya di situs "X" bahwa Aguerd akan menjalani pemeriksaan medis hari ini di Real Sociedad, setelah klub Spanyol itu dan Marseille mencapai kesepakatan awal terkait kepindahan bek Maroko tersebut dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

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"Foot Mercato" sebelumnya mengungkap bahwa Real Sociedad telah mengajukan tawaran pertama untuk mendatangkan Aguerd, dengan imbalan peminjaman berbayar senilai 2,5 juta euro, disertai opsi pembelian wajib senilai 10 juta euro, namun Marseille menolak tawaran tersebut.

Setelah itu, klub Spanyol tersebut berhasil memperbaiki tawarannya, sehingga transfer ini mengarah pada peminjaman dengan imbalan 4 juta euro, disertai opsi pembelian tidak wajib senilai 11 juta euro, menurut laporan media.

Kepindahan kembali bek Maroko itu ke stadion San Sebastián terjadi setelah pengalaman sukses sebelumnya bersama Real Sociedad selama musim 2024-2025, ketika ia bermain untuk tim tersebut dengan status pinjaman dari klub Inggris West Ham United.

Aguerd pindah ke Marseille pada musim panas 2025, datang dari West Ham dalam transfer senilai 23 juta euro.

Beberapa hari terakhir menyaksikan persaingan untuk mendapatkan bek Maroko tersebut, di mana Al Sadd asal Qatar menjadi salah satu klub yang paling berminat mendatangkannya, dan sebelumnya Rennes asal Prancis juga telah menunjukkan minat kepadanya, sebelum berakhirnya klausul penaltinya (15 juta euro) pada akhir Juli lalu.