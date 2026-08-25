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Bintang Manchester City raih penghargaan pemain muda terbaik Premier League

Crystal Palace vs Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League
N. O'Reilly
Inggris

Menurut hasil pemungutan suara para pemain profesional

Nico O'Reilly, bintang Manchester City, meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Liga Primer Inggris untuk musim lalu.

Penghargaan itu diberikan dalam acara penganugerahan Asosiasi Pesepakbola Profesional (PFA) yang digelar pada Selasa malam, untuk menghormati para pemain dengan performa terbaik di sepakbola Inggris tahun ini, berdasarkan hasil pemungutan suara para pemain profesional.

O'Reilly menjadi pemain inti yang tak tergantikan dalam skuad Manchester City, di mana bek kiri berusia 21 tahun itu tampil dalam 55 pertandingan sepanjang musim 2025/2026, mencetak sembilan gol dan memberikan enam assist.

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O'Reilly menampilkan performa gemilang pada final Piala Liga terakhir melawan Arsenal (0-2) pada Maret lalu, di mana ia memastikan gelar tersebut menjadi milik City dengan mencetak dua gol dalam laga itu.

Perlu dicatat bahwa O'Reilly merupakan salah satu bintang timnas Inggris yang tampil di Piala Dunia 2026, dan berkontribusi meraih peringkat ketiga.




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