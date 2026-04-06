Bintang Manchester City di hadapan Al-Hilal dan Al-Nassr

Salah satu pemain kunci Manchester City kini menjadi incaran utama Al-Hilal dan Al-Nassr pada bursa transfer musim panas mendatang.

Pep Lenders, asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City, mengumumkan bahwa gelandang Bernardo Silva sedang menjalani hari-hari terakhirnya bersama tim Inggris tersebut, setelah sembilan tahun berkarier di klub tersebut.

"Setiap kisah indah pasti berakhir," kata Lenders dalam pernyataan yang disiarkan oleh BBC. "Saya harap dia menikmati bulan-bulan terakhirnya dan mendapatkan perpisahan yang layak. Dia pantas mendapatkannya."

Dia menambahkan: "Anda tidak pernah bisa menggantikan seorang pemain dengan yang serupa, karena pemain sekelas dia tidak ada lagi."

Menurut surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi, Al-Nassr dan Al-Hilal bersaing untuk merekrut Silva ke dalam skuad bintang Liga Roshen pada musim panas mendatang melalui transfer gratis.

Silva bermain bersama Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr, di tim nasional Portugal sejak Maret 2015.

Nama Silva, yang berusia 31 tahun, juga dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona atau Juventus, serta klub-klub di Liga Amerika.



