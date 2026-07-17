Bintang Liverpool memperpanjang kontraknya: Hari ini termasuk dalam 3 momen terbaik dalam hidupku

Pemain internasional Hongaria, Dominik Szoboszlai, telah menandatangani kontrak baru berjangka panjang dengan klub Inggris Liverpool yang berlaku hingga tahun 2031, sehingga ia dapat melanjutkan kariernya bersama The Reds sebelum dimulainya kompetisi musim baru (2026–2027).

Musim depan akan menjadi musim keempat sang bintang Hungaria bersama Liverpool sejak bergabung dari klub Jerman RB Leipzig pada musim panas 2023, sekaligus menjadi musim pertamanya di bawah asuhan manajer baru Andoni Iraola.

Dalam wawancara dengan situs resmi klub, pemain bernomor punggung 8 ini mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas langkah ini dengan mengatakan: “Mungkin ini salah satu hari terhebat dalam hidupku. Tentu saja ada beberapa hari lain yang lebih hebat sebelumnya, seperti hari pertama aku menandatangani kontrak dengan Liverpool dan saat kelahiran anakku, tetapi dalam karier sepak bolaku, aku bisa mengatakan bahwa hari ini termasuk dalam tiga hari terbaik.” Ia menambahkan: “Saya sangat senang, dan tidak sabar untuk memulai lagi dan lagi. Seperti yang sudah sering saya katakan, saya sudah senang hanya dengan berada di sini.”

Hingga saat ini, Soboslai telah tampil dalam 147 pertandingan bersama Liverpool di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 28 gol. Musim pertamanya di “Anfield” diwarnai dengan gelar Piala Liga Inggris, sebelum ia memainkan peran kunci dalam mengantarkan tim meraih gelar Liga Primer Inggris pada musim (2024–2025).

Gelandang berusia 25 tahun ini menampilkan performa individu terbaiknya bersama The Reds pada musim lalu, di mana ia mencetak 13 gol dan memberikan 12 assist dalam 53 pertandingan, yang membuatnya berhak meraih penghargaan “Standard Chartered” sebagai Pemain Terbaik Musim Ini berdasarkan voting suporter.

Mengenai ambisinya di masa depan, bintang asal Hongaria ini berkomentar: “Selalu ada yang bisa ditingkatkan, saya tidak pernah merasa sepenuhnya puas. Sebenarnya, saya puas dengan diri saya sendiri, tetapi saya yakin bisa memberikan yang terbaik. Itulah alasan saya berada di sini hari ini, karena hasrat inilah yang mendorong saya sejak kecil; perasaan bahwa apa yang telah saya raih belum cukup, dan saya masih memikirkan hal itu dengan pola pikir yang sama hingga saat ini.”

Soboslai menutup pernyataannya dengan berbicara tentang keinginannya untuk membawa tim ini meraih gelar juara: “Saya ingin menjadi teladan bagi semua orang dengan segenap kemampuan yang saya miliki. Ketika pertama kali bergabung dengan Liverpool, saya mengatakan bahwa saya ingin memenangkan segalanya, dan ambisi ini tidak pernah berubah sedetik pun; saya masih ingin memenangkan setiap gelar yang mungkin di negara ini, serta Liga Champions tentu saja. Saya benar-benar siap menghadapi tantangan ini.”