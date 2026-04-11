Bintang Italia menemui psikiater setelah gagal lolos ke Piala Dunia

Seorang pemain tim nasional Italia mengungkapkan bahwa ia merasa terkejut setelah Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Francesco Pio Esposito, penyerang Inter, mengungkapkan rasa kecewanya setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti bersama timnas Italia di final play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina.

Pemain berusia 20 tahun itu menjadi yang pertama mengambil tendangan penalti dalam adu penalti, namun bola yang ditendangnya melambung di atas mistar gawang.

Espozito mengatakan, dalam wawancara dengan surat kabar Italia "Corriere della Sera": "Saya kesulitan menerima kekecewaan itu seketika, saya menatap titik tertentu dan tidak bisa memahami apa yang terjadi, saya merasa terkejut."



Dia menambahkan: "Pikiran pertama yang terlintas di benak saya adalah bahwa saya telah mengecewakan rekan-rekan setim, penonton di rumah, teman-teman, dan keluarga. Saya akan kembali mengeksekusi tendangan penalti, saya akan mencetak beberapa dan gagal pada yang lain. Pada hari itu, saya yakin untuk mengambil tanggung jawab menendang pertama, saya merasa percaya diri, tetapi semuanya berjalan buruk."

Dia melanjutkan: "Saya melihat tim yang telah memberikan segalanya, bermain sebagian besar waktu dengan sepuluh pemain, dan menciptakan banyak peluang, namun itu tidak cukup, dan memang tidak cukup. Italia wajib lolos ke Piala Dunia, dan kita harus menanggung tanggung jawab itu."

Mengenai cara dia menghadapi tekanan dalam sepak bola, Esposito menjawab: "Sejak beberapa bulan lalu, saya mulai bekerja sama dengan seorang psikolog olahraga."

Dia melanjutkan: "Saya berbicara secara terbuka dan dokter itu memberi saya saran praktis, dia sangat membantu saya dan saya menikmati mendalami aspek ini."

Mengenai rutinitas hariannya, bintang Inter itu menjelaskan: "Setelah pertandingan, saya sama sekali tidak bisa tidur karena adrenalin. Saya menghabiskan waktu bersama orang-orang yang saya sayangi, tidak bermain PlayStation, dan sekarang saya mulai mengikuti kursus bahasa Inggris karena ingin meningkatkan kemampuan bahasa saya."



