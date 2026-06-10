Bintang Iran: Piala Dunia di Amerika Serikat berbeda dari edisi mana pun yang pernah saya ikuti

Penyerang tim nasional Iran, Mehdi Taremi, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap suasana seputar Piala Dunia 2026, dengan menilai bahwa pembatasan terkait visa serta penolakan masuknya beberapa anggota rombongan Iran ke Amerika Serikat telah menimbulkan ketegangan dan berdampak negatif terhadap citra negara tuan rumah.

Timnas Iran sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di tengah kondisi rumit yang dipicu oleh perkembangan politik dan militer terkini di kawasan tersebut.

Timnas Iran tiba di kamp persiapannya di Meksiko dari kota Antalya, Turki, setelah FIFA memutuskan untuk memindahkan markas mereka dari kota Tucson, AS, ke Tijuana, Meksiko, yang dekat dengan perbatasan AS.

Meskipun keputusan ini memungkinkan semua pemain dan anggota rombongan tiba di Meksiko, 14 pejabat dari jajaran administrasi dan teknis tidak mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah semua pertandingan Iran di babak penyisihan grup.

Tarmi mengatakan dalam wawancara dengan ESPN: "Saya telah berpartisipasi dalam tiga edisi Piala Dunia, dan mereka selalu mengatakan bahwa begitu Anda turun dari pesawat dan memasuki negara tuan rumah, Anda akan merasakan suasana kehangatan dan keuniversalan yang unik."

Mantan bintang Inter dan pemain Olympiacos Yunani saat ini itu menambahkan, "Sayangnya, saya tidak merasakan hal itu sekarang. Ada banyak ketegangan di edisi Piala Dunia kali ini. Anda bisa merasakannya di atmosfer, dan sayangnya hal itu disebabkan oleh hal-hal seperti penolakan visa. Mungkin ini hanya perasaan pribadi."

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Timnas Iran dijadwalkan menghadapi lawan-lawannya, Selandia Baru dan Belgia, di Inglewood, California, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni.

Sementara itu, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Mohammad Nabi, menegaskan bahwa federasi masih bekerja sama dengan FIFA untuk menyelesaikan krisis visa.

Dia mengatakan, "Tim tidak hanya terdiri dari para pemain dan pelatih, tetapi juga staf teknis dan administratif. Kami semua adalah satu tim."

Dia menambahkan, "Kami masih menangani masalah ini bersama FIFA, dan federasi internasional telah mengakui masalah ini dan kami sedang mencari solusi. Kami berharap krisis ini dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam olahraga, dan semua orang harus diperlakukan setara."

Perang memengaruhi persiapan

Persiapan tim nasional Iran mengalami gangguan besar akibat perang yang meletus di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan terhentinya aktivitas domestik dan memaksa tim nasional pindah berlatih ke Turki.

Meskipun ada keraguan mengenai partisipasi Iran dalam turnamen ini selama beberapa waktu terakhir, FIFA tetap pada pendiriannya bahwa tim nasional tersebut harus berpartisipasi dalam putaran final.

Nabi menegaskan bahwa staf teknis berupaya menjaga para pemain agar terhindar dari pengaruh eksternal, dengan mengatakan: "Kami tidak membiarkan para pemain kami kehilangan fokus. Mereka adalah profesional dan fokus pada latihan serta program yang telah disusun untuk mereka tanpa memperdulikan apa yang terjadi di luar lapangan."

Namun, pemain timnas Iran, Ali Reza Jahanbakhsh, mengakui sulitnya memisahkan sepak bola dari peristiwa yang sedang berlangsung.

Dia berkata, "Jujur saja, ini sangat sulit bagi kami semua. Anda harus terus memantau keadaan keluarga, orang-orang terkasih, dan warga di negara asal Anda, dan hal ini tentu saja memengaruhi tim."

Dia menambahkan, "Kami sebagai tim nasional berusaha melakukan segala yang kami bisa untuk membuat rakyat kami bahagia, terutama dalam situasi seperti ini."