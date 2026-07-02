Bintang Inggris marah: Saya benci duduk di bangku cadangan

Pemain asal Inggris, Anthony Gordon, bintang Barcelona, menegaskan bahwa ia merasa sangat gugup saat duduk di bangku cadangan timnas Inggris selama pertandingan Piala Dunia 2026.

Gordon memulai pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu kemarin dari bangku cadangan, sebelum masuk pada babak kedua tepatnya pada menit ke-60, dan berhasil menciptakan dua gol kemenangan (2-1) bagi kapten The Three Lions, Harry Kane.

Timnas Inggris sempat tertinggal 1-0 hingga menit ke-75, sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk menghadapi Meksiko.

Setelah pertandingan, Gordon melontarkan pernyataan marah kepada media seperti dilansir oleh jaringan “Foot Mercato”, dengan mengatakan: “Saya benci menjadi pemain cadangan. Sejujurnya, saya merasa sangat tegang saat turun dari bangku cadangan.”

Dia menambahkan: “Saya ingin mengejar setiap bola, dan berusaha menahan diri agar tetap tenang. Tapi saya tidak bisa menahan diri, jadi saya sangat ingin bermain.”

Dia melanjutkan: “Saya merasa rekan-rekan setim saya kelelahan saat saya masuk, jadi saya berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya.”

Gordon menjadi starter dalam dua pertandingan pertama Inggris di Piala Dunia melawan Kroasia dan Ghana, namun ia gagal meninggalkan jejak yang berarti, sehingga harus duduk di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Panama dan Republik Demokratik Kongo, digantikan oleh rekan setimnya, Marcus Rashford.

Perlu dicatat bahwa Gordon pindah ke Barcelona musim panas ini dari Newcastle, dan akan memulai kariernya bersama klub Catalan tersebut setelah Piala Dunia berakhir.



